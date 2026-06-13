13 июня 2026, 11:17

Фото: iStock/ Tomas Andrei

Согласно народному календарю, 14 июня отмечается Устинов день, или «Устин — брусничные губы». Такое поэтичное название появилось благодаря наблюдениям наших предков за небом. В это время восход солнца часто окрашивался в яркий красный цвет, напоминающий спелую лесную ягоду, и по его оттенку предсказывали будущий урожай. Православная церковь в эту дату чтит память святого мученика Иустина Философа — одного из самых образованных защитников раннего христианства. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Wirestock

Народные запреты

Фото: iStock/ Kseniia Mnasina

Нельзя строить и чинить забор. Самое опасное табу. Любое ограждение, поставленное 14 июня, по поверьям, могло навлечь на дом пожар. Даже дыру в плетне старались не трогать до следующего дня.

Самое опасное табу. Любое ограждение, поставленное 14 июня, по поверьям, могло навлечь на дом пожар. Даже дыру в плетне старались не трогать до следующего дня. Нельзя грустить и жаловаться на жизнь. Кто плачет на Устина — тот будет сохнуть от тоски всё лето. День нужно встречать с доброй улыбкой, даже если не везет.

Кто плачет на Устина — тот будет сохнуть от тоски всё лето. День нужно встречать с доброй улыбкой, даже если не везет. Нельзя отказывать в помощи. День философа и праведника обязывал быть милосердным. Если сосед просил взаймы денег или хлеба — давали обязательно, иначе сам останешься с пустыми руками.

День философа и праведника обязывал быть милосердным. Если сосед просил взаймы денег или хлеба — давали обязательно, иначе сам останешься с пустыми руками. Нельзя рвать травы с корнем. Собирая целебные сборы, растения срезали, но не выдирали из земли с корневищем. Иначе «зеленый дух обидится» и растение станет ядом вместо лекарства.

Собирая целебные сборы, растения срезали, но не выдирали из земли с корневищем. Иначе «зеленый дух обидится» и растение станет ядом вместо лекарства. Злое слово, сказанное 14 июня, — бумеранг. Оно обязательно вернется к тому, кто его произнес, и втройне больнее.

Оно обязательно вернется к тому, кто его произнес, и втройне больнее. Девушкам нельзя сидеть дома взаперти. Считалось, что если невеста в Устинов день не выйдет на люди (хотя бы в огород или за водой), она рискует остаться старой девой.

Приметы