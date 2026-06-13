Устинов день 14 июня: почему запрещено чинить забор, грустить и жаловаться на жизнь, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 14 июня отмечается Устинов день, или «Устин — брусничные губы». Такое поэтичное название появилось благодаря наблюдениям наших предков за небом. В это время восход солнца часто окрашивался в яркий красный цвет, напоминающий спелую лесную ягоду, и по его оттенку предсказывали будущий урожай. Православная церковь в эту дату чтит память святого мученика Иустина Философа — одного из самых образованных защитников раннего христианства. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ крестьянском сознании день святого Иустина (которого на Руси для простоты переименовали в Устина) прочно сросся с языческими наблюдениями за природой. Название «Брусничные губы» — это не про ягоды. В июне брусника только начинает цвести, а вот утренние зори становятся алыми, как спелая ягода. По цвету неба судили о «красном», то есть хорошем урожае ржи.
За внешней простотой народного названия стоит фигура огромной исторической значимости. Святой Иустин родился около 100 года в древнем самарийском городе Сихеме. Его родители были язычниками, а сам он с юности страстно искал Истину. Он перебрал все философские школы своего времени — стоиков, перипатетиков, пифагорейцев, но ни одна не дала ему душевного покоя, пока однажды на морском берегу он не встретил таинственного старца. Старец указал ему на Библию и сказал: «Молись, чтобы открылись тебе двери Света».
Иустин принял Крещение в 30 лет и стал первым христианским философом, который облек евангельское учение в понятия античной науки. Он открыл в Риме школу, где доказывал, что Христос — это Логос (Слово), которым был создан мир. Святой написал две знаменитые «Апологии» в защиту христиан, обращенные к императорам, чем фактически спас многих верующих от гонений. За это Иустина прозвали Философом. Во время гонений при императоре Марке Аврелии святой принял мученическую смерть в 166 году, после того как его оклеветал философ-киник Крискент.
В народе святому молятся о даровании надежды на решение важных жизненных проблем, защите от нечистой силы, помощи в успешном начинании дел и о сохранении семьи.
Традиции дня14 июня крестьяне с особым вниманием относились к земле и полевым работам. Утро начинали с молитвы святому Иустину, прося благословения на труды. Затем отправлялись на улицу встречать рассвет. Если небо на востоке было пурпурным («брусничным»), значит, урожай ржи будет знатный. При этом пасмурная или дождливая погода в этот день, напротив, считалась предвестником хорошего урожая льна. В некоторых регионах на Устина досевали гречиху. Поэтому праздник кое-где называли Гречкосеем.
Утреннюю росу на «Брусничные губы» считали целебной. Ею умывались девушки для красоты, а больные — чтобы от хвори избавиться. Кроме этого, 14 июня считалось хорошим временем для сбора лекарственных трав. Предки верили, что коренья и листья в этот день наливаются особой силой от земли и солнца. Цветки зверобоя, таволгу (лабазник), тысячелистник, иван-чай, подорожник и мяту сушили на зиму для чаев и примочек.
В народе святого воспринимали как помощника в супружеской жизни, поэтому в этот день нельзя было ссориться. Супруги старались говорить ласковые слова, а если была ссора, то непременно мирились первыми, чтобы не навлечь на дом беду.
Если в окружении завелся человек, который мешал жить (сплетник или надоедливый поклонник), ворожили с ивовым прутом. Его срезали и с особыми заговорами втыкали между своим следом и следом недруга — «чтобы он за человеком не ходил и покоя не лишал».
Народные запретыПредки верили, что нарушивший законы этого дня рискует остаться без урожая, без дома или без семьи.
- Нельзя строить и чинить забор. Самое опасное табу. Любое ограждение, поставленное 14 июня, по поверьям, могло навлечь на дом пожар. Даже дыру в плетне старались не трогать до следующего дня.
- Нельзя грустить и жаловаться на жизнь. Кто плачет на Устина — тот будет сохнуть от тоски всё лето. День нужно встречать с доброй улыбкой, даже если не везет.
- Нельзя отказывать в помощи. День философа и праведника обязывал быть милосердным. Если сосед просил взаймы денег или хлеба — давали обязательно, иначе сам останешься с пустыми руками.
- Нельзя рвать травы с корнем. Собирая целебные сборы, растения срезали, но не выдирали из земли с корневищем. Иначе «зеленый дух обидится» и растение станет ядом вместо лекарства.
- Злое слово, сказанное 14 июня, — бумеранг. Оно обязательно вернется к тому, кто его произнес, и втройне больнее.
- Девушкам нельзя сидеть дома взаперти. Считалось, что если невеста в Устинов день не выйдет на люди (хотя бы в огород или за водой), она рискует остаться старой девой.
Приметы
- Если ветер дует с северо-запада — лето будет сырым и холодным.
- Громко шумят лебеди на пруду или оводы высоко летают — к сильному ливню или грозе.
- Если 14 июня утро туманное — лето будет дождливым.
- Пасмурно с утра, но цветы лютика раскрылись — дождя не будет.
- Скворцы на Устина учат детенышей летать — пора сеять гречку.