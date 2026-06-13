Москвичей предупредили о грозе, граде и опасных порывах ветра в ближайшие часы
Жителей и гостей Москвы и области в ближайшие часы ждёт ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.
Непогода сохранится в Московском регионе практически до вечера. Синоптики Росгидромета прогнозируют в период с 09:00 до 21:00 мск 13 июня кратковременный дождь.
Местами погода преподнесёт сюрпризы: ожидаются ливень, гроза и даже град. Ветер усилится и достигнет порывов до 17 метров в секунду. Спасатели призывают водителей и пешеходов проявлять повышенное внимание на улицах.
Горожанам не следует укрываться от дождя под деревьями и стоять рядом с шаткими конструкциями, так как сильный ветер может их повалить. Автомобилистам стоит парковать машины вдали от рекламных щитов и слабо укреплённых зданий.
Ранее стало известно, когда из Москвы уйдёт жара. По прогнозам синоптиков, выходные начнутся с резкого похолодания.
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