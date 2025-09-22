В Госдуме получил одобрение законопроект круглогодичном призыве в армию: Что ждет юношей в предстоящую призывную компанию?
В ближайшее время система призыва на срочную военную службу в России может кардинально измениться. Правительство поддержало законопроект о введении круглогодичного призыва, который призван сделать процесс более организованным и эффективным. Подробности — в материале «Радио 1».
Проект закона о призыве в течение календарного года одобрен правительством
Инициатива, внесенная председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым 22 июля этого года, получила одобрение на комиссии по законопроектной деятельности. Согласно представленному законопроекту, предлагается традиционные весенний (1 апреля – 15 июля) и осенний (1 октября – 31 декабря) призывы заменить на единый процесс, продолжающийся с 1 января по 31 декабря.
Что такое круглогодичный призыв в армию
Важно понимать разницу между призывом в армию и отправкой в войска. Призывные мероприятия (медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии) будут проводиться в течение всего календарного года. Отправка граждан к местам прохождения службы будет по-прежнему осуществляться двумя волнами: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
По мнению авторов законопроекта, это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, повысить качество медицинского и организационного обеспечения призыва и избавить военкоматы от «авральной» работы в сжатые сроки.
Когда закон вступит в силу
На данный момент законопроект одобрен правительством при условии внесения доработок ко второму чтению в Госдуме. Рассмотрение в первом чтении может состояться уже 24 сентября. Если закон будет принят и подписан президентом РФ, новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.
В проекте отзыва кабинета министров указывается на необходимость корректировки пункта 1 статьи 26 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Это связано с разделением понятий призыва граждан на военную службу и отправки их к местам прохождения службы. Изменения должны касаться состава мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.
Новые правила для призывников
Параллельно с законопроектом о призыве в течение календарного года, для осеннего призыва 2025 года, который стартует 1 октября, уже действует важное новшество: решение о призыве теперь действительно в течение одного года. Это означает, что если призывник по каким-либо причинам не был отправлен в часть в текущую кампанию, он будет направлен на службу в следующую, без необходимости повторного прохождения всех комиссий.
Кроме того военкоматы получили право вручать дополнительные повестки для уточнения данных о здоровье, семейных обстоятельствах и другой информации. Повестка, размещенная в личном кабинете на «Госуслугах» (для москвичей — на mos.ru), считается врученной через 7 дней. С этого момента автоматически действует запрет на выезд из России. После 20 дней неявки по повестке (без уважительной причины) могут быть применены ограничения: запрет на выдачу кредитов, управление автомобилем и регистрацию ИП.
В свете этих изменений призывникам следует проявлять повышенную внимательность в отношении повесток из военкомата.
- Отсрочки остаются в силе. Наличие оснований для отсрочки (обучение, состояние здоровья, семейные обстоятельства — например, наличие двух или более детей, опека над близкими родственниками) по-прежнему является законным основанием для освобождения от призыва. Однако теперь особенно важно своевременно сообщать в военкомат о таких обстоятельствах, в том числе в ответ на повестки для сверки данных.
- Ответственность за актуальность данных. Закон возлагает на гражданина обязанность сообщать в военкомат об изменении места жительства, семейного положения, образования и других данных. Летом 2025 года вступили в силу штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение о смене места жительства или за неявку в военкомат при переезде без регистрации.
- Действуйте в правовом поле. При получении любой повестки (даже для уточнения данных) не стоит игнорировать ее. Неявка без уважительной причины ведет к административной, а в случае с повесткой на отправку к месту службы — и к уголовной ответственности. Если у вас есть права на отсрочку, готовьте полный пакет подтверждающих документов.