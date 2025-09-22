22 сентября 2025, 17:45

Фото: Istock/ Oleg Elkov

В ближайшее время система призыва на срочную военную службу в России может кардинально измениться. Правительство поддержало законопроект о введении круглогодичного призыва, который призван сделать процесс более организованным и эффективным. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Проект закона о призыве в течение календарного года одобрен правительством Что такое круглогодичный призыв в армию Когда закон вступит в силу Новые правила для призывников



Проект закона о призыве в течение календарного года одобрен правительством

Что такое круглогодичный призыв в армию

Фото: Istock/ Semen Salivanchuk





Когда закон вступит в силу

Новые правила для призывников

Фото: Istock/ Alina Lebed

