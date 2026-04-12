Мания величия, прислуживание Пентагону и отказ в гражданстве США: с кем и против кого воюет беглый гроссмейстер Гарри Каспаров*?
Гарри Каспарова* многие россияне помнят как выдающегося шахматиста и прославленного чемпиона. Только сейчас звезда спорта носит титулы иноагента, террориста и экстремиста и внесен в соответствующие списки. Почему некогда поддерживающий Россию спортсмен резко стал ее противником, читайте в материале «Радио 1».
Добился многого, но всегда хотел чуточку больше
Свою шахматную карьеру Гарри Каспаров* начал в далеком 1973 году с шахматной школы экс-чемпиона мира Михаила Ботвинника в Баку. Уже в 12 лет мальчик с легкостью обыгрывал в шахматы взрослых спортсменов и считался весьма умным ребенком. Получив аттестат с отличием, молодой победитель соревнований поступил на факультет иностранных языков в Азербайджанский педагогический институт. К своему 18-летию Каспаров* завоевал громкое звание мирового шахматного короля и получил звание гроссмейстера.
За свою спортивную карьеру Гарри Каспаров* стал обладателем одиннадцати шахматных «Оскаров», стал восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад, дважды становился чемпионом СССР и шестикратным чемпионом мира по шахматам. Он оставался на вершине шахматного олимпа на протяжении 20 лет, пока не завершил карьеру в 2005 году.
Пока Каспаров* добивался успехов в спортивной карьере, в его жизни были только шахматы и ни о какой политике он не помышлял. Но, добившись успеха, его потянуло к власти.
Был за тех, с кем выгоднее
В 1980-е Гарри Каспаров* состоял в КПСС, а уже в мае 1991 года стоял у истоков создания Демократической партии России и активно поддерживал Бориса Ельцина.
Когда его ожидания получить определённые выгоды не сбылись с Ельциным, он сделал ставку на генерала Лебедя, но и здесь просчитался. С приходом к власти Владимира Путина Каспаров* начал делать реверансы уже в его сторону, пытаясь быть полезным лидеру страны в построении демократии на просторах необъятной. Однако не случилось. Продвигать свои идеи и делать «новую Америку» через бывшего работника КГБ оказалось непосильным шахматисту.
В 2005 году, оценив Россию при Путине как неиндустриальную и недемократическую страну, Каспаров* объявил, что действующий президент страны его абсолютно не устраивает и он с «сотоварищами» будет добиваться его ухода. Ближе к выборам 2008 Каспаров* и вовсе решил больше не быть с кем-то заодно, а самому возглавить страну. Он выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но регистрации так и не добился.
Тогда Каспарова* было уже не остановить. Бывший спортсмен заявлял, что он и только он благодаря своим сверхспособностям в области стратегического мышления может спасти Россию. К слову, он же предлагал продать японцам не только те четыре острова, на которые они претендуют, но и вообще всю Курильскую гряду, а на полученные деньги построить в стране демократию подобно американской.
В целом поведение Гарри Каспарова* как политика можно охарактеризовать как фанатичное и местами истеричное. Он позволял себе в интервью нецензурную лексику, резко высказался о стране и ее режиме, и временами делал предложения по решению вопросов граничащие с бредом. Михаил Делягин тогда выразил свою позицию относительно Каспарова* довольно ясно:
«Не знаю, является ли уход Каспарова* из шахмат потерей для шахмат, но вот его приход в политику – большая утрата для российской политики. Его намерения – свидетельство классической мании величия».
Бегство к «хозяевам»
Каспаров* долго пытался продвигать свою политику, но это оказалось сложнее игры в шахматы. Участие в разнообразных акциях и демонстрациях нередко завершалось для Каспарова* арестами и административными санкциями. Перед своим бегством из России интеллектуальный спортсмен укусил сотрудника МВД за руку, да так, что повредил ему кость. Когда бывшего шахматного чемпиона пригласили повесткой в управление для разбора инцидента, Каспаров* решил бежать из страны.
Понятно, что причина была вовсе не в яростном укусе правозащитника, на тот момент даже широкой общественности стало известно о его связи с американским Центром политики безопасности, о финансировании Америкой его активной деятельности по разрушению России, и о целях получения гражданства США. Его миссия, порученная заокеанскими покровителями, не была выполнена, и он поспешил покинуть страну, в любви к которой так рьяно кричал с трибуны согражданам.
Каспаров* сейчас
После бегства из России Гарри Каспаров* стал членом комитета по безопасности США, вел активную пропаганду против России, но гражданства США так ему и не дали. Тогда он решил приписать себя к латвийским гражданам, но тоже получил отказ, а вот Хорватия его просьбу удовлетворила.
В 2022 году шахматист занял должность руководителя американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Inc. (RDI). Компания занимается продвижением американского образа жизни, а так же финансовой и политической поддержкой Украины.
Каспаров* продолжает свою деятельность в качестве пропагандиста, активно распространяя свои идеи по всему миру. Он выступает за демократические реформы, которые должны быть проведены по образцу США, но под пристальным и не всегда мирным контролем со стороны американского государства. Что касается России, бывший чемпион лаконично выразил в одной из своих статей:
«На мой взгляд, прекрасная Россия будущего – это, конечно, государство, ориентированное на евроатлантические ценности. Не обязательно в тех же географических границах, что проходят сегодня. Потому что вполне возможно, будут части российского государства, в которых возобладает другая точка зрения. В данном случае, я считаю, принцип Российской Федерации должен соблюдаться. Если кому-то хочется уходить и выстраивать собственное прекрасное будущее, пожалуйста, Россия не должна никого удерживать».
В целом, оглядываясь на проведенную работу Каспарова*, можно сказать, что игра в политика ему явно не удалась. В 2022 году Илон Маск довольно точно выразился об экс-чемпионе:
«Это правда, что Каспаров* играет почти так же хорошо, как мой iPhone. А в остальном он идиот».