Варфоломеев день 7 сентября: Что принято готовить для сохранения здоровья и достатка семьи, народные приметы
6 сентября отмечается Варфоломеев день или Тит Листопадник. Такое название появилось из-за листопада, который начинался в это время. Православные верующие в этот праздник вспоминали апостолов Варфоломея и Тита. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
До принятия христианства на Руси начало сентября было временем, которое знаменовало собой переход от лета к зиме. Это был период подведения итогов сельскохозяйственного года, сбора урожая и подготовки к долгой зиме. Славяне отмечали в это время праздник, связанный с благодарностью богам за урожай и просьбами о благополучии в предстоящую зиму.
После крещения Руси в этот день начали почитать апостолов Варфоломея и Тита. Апостол Варфоломей был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Родом из Каны Галилейской, он был призван к апостольскому служению через апостола Филиппа. После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы апостолу Варфоломею выпал жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой Азии вместе с апостолом Филиппом и его сестрой Мариамной. Они прошли через многие города, претерпевая гонения и заключения, но силой Божией оставались невредимы.
Апостол Тит был одним из семидесяти учеников Христа. Родом с острова Крит, он происходил из знатной языческой семьи, но с юности стремился к познанию истины. Тит был учеником апостола Павла, который называл его своим «истинным сыном по общей вере». Он сопровождал Павла в миссионерских путешествиях, был рукоположен во епископа Критского и управлял критской паствой с мудростью. Апостол Тит прославился многими чудесами. По его молитве разрушались идолы и языческие храмы, что способствовало обращению многих язычников в христианство. Он мирно скончался в глубокой старости 94 лет.
Традиции дня
К этому дню завершались все основные полевые работы: дожинали последние снопы овса, заканчивали уборку гороха и гречихи, готовили поля к зимнему сезону. В народе говорили: «На Варфоломея — последний сноп на поле», что отражало глубокую связь праздника с сельскохозяйственным календарем.
Особое значение имели «Варфоломеевские заморозки» — первые осенние заморозки, которые, по народным наблюдениям, часто приходились на этот период. Это заставляло крестьян спешить с уборкой урожая, утеплением жилищ и заготовкой дров на зиму.
Важным обрядом дня было торжественное внесение в деревню «последнего снопа», украшенного лентами и цветами. Его сохраняли до следующего сева как своеобразный оберег, символизирующий продолжение жизни и плодородия.
Хозяйки в этот праздник готовили блюда из собранного урожая. Каша из свежего зерна дарила семье здоровье, а пироги с горохом приносили в семью достаток.
Что нельзя делать 7 сентября
Главным запретом было проведение всех полевых работ. Нельзя было убирать оставшиеся колосья, начинать новую страду или вывозить навоз на поля. Считалось, что земля в этот день «засыпает» и ее нельзя тревожить, иначе это могло привести к неурожаю в следующем году. Особое внимание уделялось полному завершению жатвы — оставление неубранного хлеба считалось серьезным нарушением, так как, по поверьям, такие колосья «плакали» и привлекали нечистую силу.
Строго запрещалось использование острых предметов — косить траву, рубить дрова или резать хлеб ножом. Острые предметы символизировали «ранение» земли, поэтому хлеб в этот день полагалось ломать руками. Водные процедуры также находились под запретом — купание в открытых водоемах, стирка белья и даже набор воды после заката могли привести к встрече с водяным или русалками, которые становились особенно активными в этот период.
Социальные ограничения включали запрет на ссоры, сквернословие и отказ в помощи нуждающимся. Конфликты в этот день, по народным представлениям, могли привести к длительным раздорам в семье. Религиозные требования запрещали начинать любые дела до посещения утренней службы и приема пищи до молитвы. Шумные празднования с песнями и танцами также не приветствовались, так как день считался временем спокойного подведения итогов и подготовки к зиме.
Приметы
- Гром в Варфоломеев день — к тёплой и продолжительной осени.
- Если на Варфоломея холодно — зима будет морозной и снежной.
- Листья на берёзах начали желтеть с верхушки — к ранней зиме.
- Мыши строят гнёзда высоко — к сильным снегопадам зимой.
- Утренний туман сулил хороший урожай грибов.