23 июня 2026, 11:04

Фото: iStock/ Bratislav Kostic

Согласно народному календарю, 24 июня отмечается Варнава Земляничник. Такое название появилось потому, что к этому времени в лесах и на лугах поспевает первая, самая ароматная ягода. Православная церковь в эту дату чтит память апостола от семидесяти Варнавы, основателя Кипрской церкви. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ Larysa Lyundovska

Традиции дня

Фото: iStock/ malaianu

Народные запреты

Фото: iStock/ bildfokus

Категорически запрещалось рвать траву и цветы. Считалось, что в этот день растения теряют целебную силу и становятся ядовитыми, а сорвав их, можно принести в дом нечистую силу;

Считалось, что в этот день растения теряют целебную силу и становятся ядовитыми, а сорвав их, можно принести в дом нечистую силу; Нельзя было работать в поле и лесу после полудня, когда активизируется потусторонняя сила. Злые духи могли наслать болезнь и несчастья на человека;

Злые духи могли наслать болезнь и несчастья на человека; Нельзя было звенеть монетами. Считалось, что это к финансовым потерям. Чтобы привлечь богатство, наоборот, шуршали бумажными купюрами;

Считалось, что это к финансовым потерям. Чтобы привлечь богатство, наоборот, шуршали бумажными купюрами; Категорически нельзя было начинать новые дела — считалось, что они не принесут успеха и обернутся убытками;

— считалось, что они не принесут успеха и обернутся убытками; Запрещалось выбрасывать остатки еды — их отдавали животным или птицам, чтобы не навлечь голод;

— их отдавали животным или птицам, чтобы не навлечь голод; Запрещалось рассказывать и слушать о чужих болезнях, чтобы не принять их на себя.

Приметы