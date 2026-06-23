Варнава Земляничник 24 июня: почему нельзя рвать цветы, звенеть монетами и работать на земле после полудня, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 24 июня отмечается Варнава Земляничник. Такое название появилось потому, что к этому времени в лесах и на лугах поспевает первая, самая ароматная ягода. Православная церковь в эту дату чтит память апостола от семидесяти Варнавы, основателя Кипрской церкви. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Варнавы переплетён с древними верованиями и православной традицией. До принятия христианства на Руси 24 июня отмечали дни, связанные с летним солнцестоянием: люди славили природу, благодарили за плодородие, проводили обряды, призванные обеспечить богатый урожай. Наши предки верили, что 24 июня просыпается вся нечистая сила. Считалось, что в полдень по полям и лугам катаются бесы, ведьмы и русалки, деля между собой угодья, и травы в этот день становятся опасными — ядовитыми и вредными.
С приходом христианства языческие страхи не исчезли, но приобрели новый смысл. К этому дню приурочили память святого апостола Варнавы, который стал покровителем урожая и защитником от зла. Варнава (что значит «сын утешения») был одним из семидесяти учеников Христа. Он родился на Кипре в богатой семье и получил блестящее образование в Иерусалиме вместе со своим другом Савлом, будущим апостолом Павлом.
Варнава много проповедовал в Малой Азии, на Кипре и в Италии, основал епископскую кафедру в Медиолане (современный Милан) и совершал многие чудеса. Свою жизнь он завершил мученически: около 62 года иудеи забили его камнями на Кипре за проповедь о Христе. В 448 году апостол в сновидении явился архиепископу Кипра Анфиму и указал место своего погребения. Точно по указанию апостола его нетленные мощи и лежавшее на его груди Евангелие от Матфея были обретены. С тех пор Кипрская церковь стала именоваться апостольской.
Сегодня апостолу Варнаве молятся об оставлении грехов, об утешении в печалях и скорбях и об избавлении от напастей.
Традиции дняСвятой день начинался с молитвы, но на этом благочестие не заканчивалось — оно переплеталось с практическими делами и древними поверьями.
Именно 24 июня начиналась пора сбора земляники. Наши предки верили, что ягоды, собранные в этот день, обладают особой силой и сладостью. Ягоду собирали всей семьёй: считалось, что это принесёт удачу и благополучие. По поверью, если съесть первую землянику с добрыми мыслями, весь год будет счастливым. После полудня работы в поле и лесу прекращали, так как верили, что в это время активизируется нечистая сила и растения становятся опасными.
Чтобы задобрить духа дома, в этот день пекли хлеб или пироги с земляникой, оставляя угощение для домового и благодаря природу за летний урожай. Землянику также заготавливали на зиму и добавляли в снадобья. Её использовали для улучшения пищеварения, как снотворное и болеутоляющее средство.
Днем в доме наводили образцовый порядок. Считалось, что если помыть полы и выбросить хлам, это привлечёт в дом благополучие и достаток, а также поможет навести порядок в мыслях.
Чтобы защититься от разгулявшейся нечисти, девушки плели венки из луговых трав, развешивали в сенях и хлевах, чтобы защитить скот и людей от болезней и порчи. Несмотря на страх перед нечистью, день не был мрачным. Это была пора молодёжных гуляний, песен у костра и хороводов. Считалось, что этот день идеально подходит для примирения и укрепления семейных уз.
Народные запретыНаши предки были очень суеверны, и на Варнаву существовал целый свод правил, которые нужно было соблюдать, чтобы не навлечь беду.
- Категорически запрещалось рвать траву и цветы. Считалось, что в этот день растения теряют целебную силу и становятся ядовитыми, а сорвав их, можно принести в дом нечистую силу;
- Нельзя было работать в поле и лесу после полудня, когда активизируется потусторонняя сила. Злые духи могли наслать болезнь и несчастья на человека;
- Нельзя было звенеть монетами. Считалось, что это к финансовым потерям. Чтобы привлечь богатство, наоборот, шуршали бумажными купюрами;
- Категорически нельзя было начинать новые дела — считалось, что они не принесут успеха и обернутся убытками;
- Запрещалось выбрасывать остатки еды — их отдавали животным или птицам, чтобы не навлечь голод;
- Запрещалось рассказывать и слушать о чужих болезнях, чтобы не принять их на себя.
Приметы
- Если ночь на 24 июня тёплая — лето будет урожайным на плоды и ягоды;
- Стелющийся по воде туман утром — к обилию грибов осенью;
- Утки шумно плещутся и ныряют в воде — к непогоде;
- Обильная роса утром обещает грибное лето;
- Громкое пение птиц утром — к ясной погоде на неделю;
- Цветение шиповника 24 июня — к долгим солнечным дням.