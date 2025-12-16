16 декабря 2025, 11:35

Фото: iStock/ Tat'yana Andreyeva

Согласно народному календарю, 17 декабря на Руси отмечали Варварин день. Этот праздник, носящий также названия «Заваруха» или «Бабий праздник», знаменует собой приход настоящих зимних морозов. В православной традиции это время тесно переплетается с памятью о христианской святой — великомученице Варваре Илиопольской, чья судьба и вера нашли глубокий отклик в сердцах людей. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История и житие святой Варвары Илиопольской Традиции дня Народные запреты Приметы



История и житие святой Варвары Илиопольской

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Koval Nadiya

Народные запреты

Фото: iStock/ snowflock

Запрет на прядение и шитьё иглой. Считалось, что Варвара, как покровительница женских ремёсел, строго наказывает за работу в её день. Однако разрешалось трепать лён и заниматься другими подготовительными работами. Интересно, что в некоторых регионах позднее сложилась противоположная традиция — вышивать или вязать, веря, что в такое изделие вплетается божественная нить. Однако заниматься рукоделием следовало со светлыми мыслями и молитвой.

Считалось, что Варвара, как покровительница женских ремёсел, строго наказывает за работу в её день. Однако разрешалось трепать лён и заниматься другими подготовительными работами. Интересно, что в некоторых регионах позднее сложилась противоположная традиция — вышивать или вязать, веря, что в такое изделие вплетается божественная нить. Однако заниматься рукоделием следовало со светлыми мыслями и молитвой. Запрет на ссоры, брань и оскорбления женщин. Особенно мужчинам запрещалось повышать голос на женщин, чтобы не навлечь гнев Варвары в виде болезней и внезапной смерти.

Особенно мужчинам запрещалось повышать голос на женщин, чтобы не навлечь гнев Варвары в виде болезней и внезапной смерти. Запрет на стирку в проруби. Считалось, что вода в этот день забирает жизненные силы и красоту. Также стирка, большая уборка и ремонт — любые тяжёлые и «мокрые» работы считались способными «вымыть» мир и достаток из дома.

Считалось, что вода в этот день забирает жизненные силы и красоту. Также стирка, большая уборка и ремонт — любые тяжёлые и «мокрые» работы считались способными «вымыть» мир и достаток из дома. Запрет на дальнюю дорогу. Связывался с приходом сильных «варвариных» морозов, опасных для путников. Кроме того, наши предки не начинали большие дела, проекты и дальние поездки, считая этот день временем завершения старого, а не старта нового.

Связывался с приходом сильных «варвариных» морозов, опасных для путников. Кроме того, наши предки не начинали большие дела, проекты и дальние поездки, считая этот день временем завершения старого, а не старта нового. Запрет на хвастовство и отказ в помощи. Равнодушие и бахвальство могли, по поверьям, привлечь беду или злые силы.

Приметы