Варварин день 17 декабря: Как сохранить достаток в доме и почему мужчинам лучше не ссориться с жёнами, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 17 декабря на Руси отмечали Варварин день. Этот праздник, носящий также названия «Заваруха» или «Бабий праздник», знаменует собой приход настоящих зимних морозов. В православной традиции это время тесно переплетается с памятью о христианской святой — великомученице Варваре Илиопольской, чья судьба и вера нашли глубокий отклик в сердцах людей. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История и житие святой Варвары ИлиопольскойСвятая Варвара жила в конце III — начале IV века в городе Илиополе Финикийском. Она была единственной и очень красивой дочерью богатого язычника Диоскора. Опасаясь чужих взглядов и влияний, отец запер её в высокой башне. С её высоты Варвара наблюдала за гармонией и красотой окружающего мира и пришла к мысли о существовании единого Творца, чья мудрость не могла быть воплощена в рукотворных идолах.
Когда Диоскор, готовя дочь к замужеству, разрешил ей покидать башню, Варвара познакомилась с христианами и приняла тайное крещение. Однажды, во время отсутствия отца, она велела рабочим, строившим баню, сделать не два окна, как планировалось, а три — в честь Святой Троицы. Увидев это и узнав о новой вере дочери, Диоскор пришёл в ярость. Он сам предал Варвару городскому правителю Мартиану, и девушку подвергли жестоким пыткам. Ночью в темнице ей явился сам Христос, исцеливший её раны.
Но мучения продолжились. Вместе с Варварой пострадала и христианка Иулиания, открыто вступившаяся за неё. В конце концов, Диоскор собственноручно обезглавил свою дочь. Однако, согласно житию, Божие возмездие постигло Диоскора и правителя Мартиана: оба они были сожжены молнией.
По преданию, в VI веке мощи Варвары были перенесены в Константинополь. В 1108 году дочь византийского императора Алексея Комнина Варвара собиралась на Русь к мужу, князю Святополку Изяславичу, и попросила у отца в дар святые мощи. Святополк выстроил в Киеве церковь, куда и перенесли мощи Варвары Илиопольской. Позже в городе был основан Михайловский Златоверхий мужской монастырь.
Традиции дняВ народной традиции Варвара почиталась как заступница и покровительница. Ей молились, чтобы уберечься от внезапной смерти, а также об исцелении от болезней. Особенно близкой она была для женщин, которые просили её о защите от несправедливости в семье, о благополучии детей и помощи в родах.
17 декабря было принято гадать на ветвях («варваринская ветвь»). Девушки приносили домой срезанные веточки вишни или другого плодового дерева и ставили их в воду. Если ветка к Рождеству распускалась и зеленела, это сулило скорое замужество или добрые вести. Увядание же считалось дурным предзнаменованием.
Женщины, желавшие ребёнка, пекли сладкие пряники, карамелизировали орехи в сахаре и раздавали угощения детям на улицах или в храме, сопровождая это молитвой святой Варваре.
В разных регионах готовили особые блюда. На Руси было принято в этот день варить кутью и узвар (компот из сухофруктов), что символизировало будущий урожай. В некоторых местах пекли обрядовое печенье в форме домашнего скота (рожки, копытца), чтобы скот был здоров и плодился.
Поскольку Варварин день открывал череду зимних праздников (за ним следовали Савин и Николин дни), с него начинали активную подготовку: мужчины ставили пиво и брагу, а женщины заготавливали праздничные сласти. Сам процесс гуляний и веселья в преддверии Николы Зимнего назывался «варва́рить» или «са́ввить».
Народные запретыВ православном календаре 17 декабря чтят святую великомученицу Варвару, покровительницу женщин, невест, воинов и всех, кто терпит несправедливые обиды. Народная традиция дополнила церковный праздник запретами, которые должны уберечь семью от бед, болезней и ссор на весь следующий год.
- Запрет на прядение и шитьё иглой. Считалось, что Варвара, как покровительница женских ремёсел, строго наказывает за работу в её день. Однако разрешалось трепать лён и заниматься другими подготовительными работами. Интересно, что в некоторых регионах позднее сложилась противоположная традиция — вышивать или вязать, веря, что в такое изделие вплетается божественная нить. Однако заниматься рукоделием следовало со светлыми мыслями и молитвой.
- Запрет на ссоры, брань и оскорбления женщин. Особенно мужчинам запрещалось повышать голос на женщин, чтобы не навлечь гнев Варвары в виде болезней и внезапной смерти.
- Запрет на стирку в проруби. Считалось, что вода в этот день забирает жизненные силы и красоту. Также стирка, большая уборка и ремонт — любые тяжёлые и «мокрые» работы считались способными «вымыть» мир и достаток из дома.
- Запрет на дальнюю дорогу. Связывался с приходом сильных «варвариных» морозов, опасных для путников. Кроме того, наши предки не начинали большие дела, проекты и дальние поездки, считая этот день временем завершения старого, а не старта нового.
- Запрет на хвастовство и отказ в помощи. Равнодушие и бахвальство могли, по поверьям, привлечь беду или злые силы.
Приметы
- Ясный морозный день на Варвару — к жаркому лету.
- Сильный утренний ветер — сулил скорые и затяжные снегопады.
- Низко плывущие по небу облака — предсказывали усиление морозов в ближайшие дни.
- Яркое звёздное небо ночью — к установлению крепких, устойчивых морозов.
- Иней на деревьях — считался верной приметой богатого урожая зерновых в будущем году.