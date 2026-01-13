13 января 2026, 11:17

Фото: iStock/ v-verevkin

В народном календаре 14 января отмечается Васильев день — праздник, стоящий на перекрестке церковного предания и глубоких народных традиций. В этот период православные христиане отмечают память выдающегося святого, архиепископа Кесарийского Василия Великого. В народе этот день известен как Старый Новый год, а в деревнях его ласково называли Василий Свинятник. Для многих это время символизировало начало нового года, когда каждое действие, слово и блюдо на столе рассматривалось как залог удачи и процветания на весь следующий год. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Воскресные беседы» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ Docinets Vasil

Народные запреты

Фото: iStock/ blinow61

Отказ от сквернословия и ссор был первостепенным. Любое злое слово, сказанное в праздник, считалось необычайно опасным. Ссориться в Васильев день было равносильно тому, чтобы навсегда разрушить мир в семье — люди верили, что те, кто поссорился 14 января, рискуют никогда не найти пути к примирению. Даже дурные мысли, зависть или пожелание вреда другому могли, по поверью, обернуться болезнями и несчастьями для самого задумавшего. Поэтому старались сдерживать эмоции, сохранять благодушие и миролюбие.

Особое значение придавалось милосердию и готовности помочь. Отказать в этот день просящему — страннику, нищему или соседу — считалось тяжким грехом, который немедленно наказывался. Существовало твердое убеждение: кто отворачивается от чужой нужды в Васильев день, тот сам вскоре окажется в подобной бедности, и удача надолго покинет его порог. Щедрость же, напротив, гарантировала покровительство святого Василия и обеспеченность на целый год.

Финансовые операции в праздник находились под строжайшим запретом. Давать или брать деньги в долг, а тем более пересчитывать мелкие монеты категорически не допускалось. Считалось, что это «программирует» финансовые проблемы, втягивает в долговую яму и обрекает на «мелочность» во всех жизненных делах. Любые расчеты откладывали на следующий день, чтобы не переносить дух торгашества и скупости в новый год.

Хозяйственные хлопоты и уборка также подпадали под табу. Мытье полов, вытирание пыли, стирка и тем более вынос мусора из избы были строго запрещены. Согласно распространенному поверью, выметая сор в праздник, хозяйка рискует вымести из дома вместе с ним свое семейное счастье и благополучие. Вся тяжелая работа по дому должна была быть завершена накануне, чтобы в сам Васильев день посвятить время празднованию, отдыху и общению с родными.

Наконец, существовал любопытный запрет, связанный с праздничной трапезой. Чтобы счастье не «упорхнуло» и не «уплыло» из дома, на стол в этот день старались не ставить блюда из птицы и рыбы. Вместо них непременным и главным угощением была свинина — символ основательности, плодородия и будущего достатка.

