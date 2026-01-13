Васильев день 14 января: Как привлечь здоровье, достаток в дом и не спугнуть семейное счастье, народные приметы и запреты
В народном календаре 14 января отмечается Васильев день — праздник, стоящий на перекрестке церковного предания и глубоких народных традиций. В этот период православные христиане отмечают память выдающегося святого, архиепископа Кесарийского Василия Великого. В народе этот день известен как Старый Новый год, а в деревнях его ласково называли Василий Свинятник. Для многих это время символизировало начало нового года, когда каждое действие, слово и блюдо на столе рассматривалось как залог удачи и процветания на весь следующий год. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятитель Василий Великий родился в 329 году в Кесарии (на территории современной Турции) в знатной и благочестивой семье. Получив блестящее образование в лучших школах Константинополя и Афин, он избрал путь аскета и богослова. Став епископом, Василий посвятил жизнь защите христианского учения от ересей, заботе о бедных и устроению монашеской жизни, составив уставы, которые легли в основу всего церковного мира.
Его мудрость, доброта и справедливость снискали ему безграничное уважение не только в церковных кругах, но и в народе. А дата его памяти — 1 января по старому стилю — естественным образом слилась с древней традицией встречи Нового года, который в России вплоть до 1918 года отмечался именно в этот день. Так народная мудрость соединила образ святого покровителя с пожеланиями благополучия в наступающем году.
Традиции дняСчиталось, что как встретишь Васильев день, так и год проживёшь. Поэтому все традиции были направлены на привлечение счастья, здоровья и достатка. Хозяйки с утра выставляли богатый стол, главным условием которого было изобилие. Бедное угощение сулило пустой и голодный год. Обязательной гостьей на столе была «щедрая» кутья — в отличие от постной рождественской, её заправляли салом, сливками или маслом, а также медом, маком и орехами. Но истинным царем пиршества был поросенок или свиная голова. Свинья, как животное плодовитое, символизировала богатство и благополучие семьи. Интересно, что такого поросенка часто готовили как общее достояние всей деревни: каждый мог зайти в гости и отрезать себе кусочек, оставив хозяевам символические деньги, которые позже жертвовали церкви.
Центральным обрядом утра было посевание. С первыми лучами солнца мальчики, парни или пастухи обходили дома своих родных, соседей и друзей. Зайдя в избу, они разбрасывали горсти зерна — ржи, пшеницы, овса — приговаривая особые песни-пожелания. Первым в дом в этот день обязательно должен был войти мужчина — это сулило удачу на весь год. Хозяйки же старательно собирали разбросанные зерна и хранили их до будущего сева, веря, что они принесут богатый урожай. Посевальщиков щедро одаривали пирогами, блинами и деньгами.
Васильев день был немыслим без добрых дел и милосердия. Хозяева специально приглашали к столу одиноких соседей, пускали в дом странников, щедро раздавали милостыню нуждающимся. Считалось, что проявленная в этот день доброта вернётся сторицей и обеспечит поддержку святого Василия. Также день начинали с ритуального умывания. Воду для этого брали из колодца или родника, а чтобы усилить её действие, на ночь в кувшин клали серебряную монету или крестик. Умывание такой «серебряной» водой давало здоровье, бодрость и красоту на целый год.
Народные запретыВера в то, что первый день года определяет всю последующую судьбу, заставляла наших предков с особым вниманием относиться к тому, что нельзя совершать 14 января. Существовал целый ряд строгих табу, нарушение которых, по народным представлениям, могло отпугнуть удачу, навлечь бедность или болезни. Эти запреты рождались на стыке церковного благочестия, глубоких суеверий и практической житейской мудрости, создавая свод правил для «правильного» начала года.
- Отказ от сквернословия и ссор был первостепенным. Любое злое слово, сказанное в праздник, считалось необычайно опасным. Ссориться в Васильев день было равносильно тому, чтобы навсегда разрушить мир в семье — люди верили, что те, кто поссорился 14 января, рискуют никогда не найти пути к примирению. Даже дурные мысли, зависть или пожелание вреда другому могли, по поверью, обернуться болезнями и несчастьями для самого задумавшего. Поэтому старались сдерживать эмоции, сохранять благодушие и миролюбие.
- Особое значение придавалось милосердию и готовности помочь. Отказать в этот день просящему — страннику, нищему или соседу — считалось тяжким грехом, который немедленно наказывался. Существовало твердое убеждение: кто отворачивается от чужой нужды в Васильев день, тот сам вскоре окажется в подобной бедности, и удача надолго покинет его порог. Щедрость же, напротив, гарантировала покровительство святого Василия и обеспеченность на целый год.
- Финансовые операции в праздник находились под строжайшим запретом. Давать или брать деньги в долг, а тем более пересчитывать мелкие монеты категорически не допускалось. Считалось, что это «программирует» финансовые проблемы, втягивает в долговую яму и обрекает на «мелочность» во всех жизненных делах. Любые расчеты откладывали на следующий день, чтобы не переносить дух торгашества и скупости в новый год.
- Хозяйственные хлопоты и уборка также подпадали под табу. Мытье полов, вытирание пыли, стирка и тем более вынос мусора из избы были строго запрещены. Согласно распространенному поверью, выметая сор в праздник, хозяйка рискует вымести из дома вместе с ним свое семейное счастье и благополучие. Вся тяжелая работа по дому должна была быть завершена накануне, чтобы в сам Васильев день посвятить время празднованию, отдыху и общению с родными.
- Наконец, существовал любопытный запрет, связанный с праздничной трапезой. Чтобы счастье не «упорхнуло» и не «уплыло» из дома, на стол в этот день старались не ставить блюда из птицы и рыбы. Вместо них непременным и главным угощением была свинина — символ основательности, плодородия и будущего достатка.
Приметы
- Теплый день или оттепель 14 января предвещали дождливое и прохладное лето.
- Сильный мороз и солнце, напротив, указывали на жаркое и засушливое лето.
- Обильный снегопад или метель в Васильев день сулили богатый урожай, особенно хлебов и орехов.
- Пушистый иней на деревьях считался предвестником доброго урожая меда, так как обещал дружное цветение лип и других медоносов.
- Ясное, звездное небо в ночь на 14 января предсказывало щедрый урожай ягод и фруктов.