Василий Капельник 13 марта: как сосновые ветки защитят дом от бед и почему нельзя брать в руки веник, народные приметы
Согласно народному календарю, 13 марта отмечается Василий Капельник. Такое название праздник получил потому, что именно с этого дня повсюду начинала звенеть капель, пробуждая землю от зимнего сна. В народе говорили: «Придет батюшка Василий, и зима заплачет». Православная церковь в этот день чтит память преподобного Василия Декаполита, исповедника. О приметах, традициях и запретах — в материале «Радио 1».
История праздникаВ праздновании Василия Капельника удивительным образом переплелись древние славянские верования и христианское почитание святого. Наши предки-язычники в эту пору закликали весну, примечали, как солнце набирает силу, и совершали обряды, связанные с пробуждающейся природой. А церковный календарь приурочил к этому дню память человека, чья жизнь стала символом стойкости веры.
Преподобный Василий жил в VIII веке в Византии. Он был иноком и учеником преподобного Прокопия Декаполита. В те времена император Лев Исавр жестоко преследовал почитателей святых икон. Василий вместе со своим наставником открыто выступал против ереси иконоборчества. За это святого схватили, подвергли жесточайшим пыткам и бросили в темницу. Там он томился долгие годы, до самой смерти императора. «Вериги и темница не сломили духа исповедника, но закалили его, как булат», — пишут в житиях. После освобождения Василий продолжил иноческий подвиг и мирно отошел к Господу около 750 года.
Сегодня перед иконой святого молятся об укреплении в вере, о даровании мужества в трудных обстоятельствах и защите от несправедливых гонений. Ему также молятся об исцелении душевных и телесных недугов — ведь, по преданию, даже в узах Господь даровал ему силу утешать страждущих.
Традиции дняНаши предки начинали день Василия Капельника с похода в лес, но не за дровами, а за здоровьем. В народе верили, что в этот день хвойные деревья обладают особой силой. В дом обязательно приносили сосновые, еловые или можжевеловые ветки. Аромат хвои, по поверьям, изгонял злых духов и прибавлял здоровья всем домочадцам. Из сосновых почек варили целебные отвары и настои — считалось, что они помогают от многих болезней, а целебный весенний воздух, напоенный солнцем, сам лечит недуги.
Девушки в этот день пекли особые весенние калачи. Выпечку полагалось съесть натощак, припевая веснянки — обрядовые песни, зазывающие весну. Верили: кто утром калач съест, тот вскоре и суженого встретит, и свадьбу сыграет, и всю жизнь в счастье проживет.
Но самый удивительный обычай связан с лечением детей. Если ребенок страдал «овечьей одышкой» (так в народе называли скопление жидкости в брюшной полости), родители проводили особый обряд. Малыша заворачивали в теплый овечий тулуп и клали на пороге. Затем отец загонял овец в дом и снова выгонял их на улицу. Люди верили: животные, переступая через ребенка, уносят с собой его болезнь.
Особое внимание уделяли сосулькам. Дети сбивали их палками и бросали в ведро — «чтобы лето было звонким». По форме первой сбитой сосульки гадали: короткая и тонкая — к любви, длинная и толстая — к богатству, а в трещинах — к хворям. Длинные сосульки на крышах сулили хороший урожай льна.
Народные запреты
- Строго-настрого запрещалось в этот день ссориться и браниться — особенно возле открытого огня. Верили: такой грех может накликать беду на весь скот.
- Нельзя было плевать в печь или заливать огонь водой — считалось святотатством, за которым последуют болезни рук и незаживающие раны.
- Категорически запрещалось мести пол и брать в руки веник. Наши предки были убеждены: так можно вымести из дома счастье, здоровье и достаток. Говорили: «Помоешь пол на Василия — весь год без денег просидишь».
- Также старались не начинать новых дел и не отправляться в дальнюю дорогу — особенно если капель была обильной. В этот день был большой риск встретиться в пути со злой силой или заплутать.
- А выходя в поле или лес, непременно брали с собой оберег — без защиты, верили, можно и беду накликать, и здоровье потерять.
Приметы погоды
- Если 13 марта идет дождь — лето будет теплым, но дождливым;
- Длинные сосульки на крышах — весна затянется, и тепло придет нескоро;
- Звонкая капель и солнечная погода — к богатому урожаю и удачному году;
- Если снег вокруг деревьев тает, оставляя крутые края — весна будет ранней; если пологие — затяжной;
- Южный ветер при звонкой капели — лето будет жарким;
- Грачи прилетели — скоро снег растает, но лето будет дождливым;
- Пасмурный день — жди ночных заморозков.