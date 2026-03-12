12 марта 2026, 09:30

Фото: iStock/ vovashevchuk

Согласно народному календарю, 13 марта отмечается Василий Капельник. Такое название праздник получил потому, что именно с этого дня повсюду начинала звенеть капель, пробуждая землю от зимнего сна. В народе говорили: «Придет батюшка Василий, и зима заплачет». Православная церковь в этот день чтит память преподобного Василия Декаполита, исповедника. О приметах, традициях и запретах — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы погоды



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Строго-настрого запрещалось в этот день ссориться и браниться — особенно возле открытого огня. Верили: такой грех может накликать беду на весь скот.

— особенно возле открытого огня. Верили: такой грех может накликать беду на весь скот. Нельзя было плевать в печь или заливать огонь водой — считалось святотатством, за которым последуют болезни рук и незаживающие раны.

— считалось святотатством, за которым последуют болезни рук и незаживающие раны. Категорически запрещалось мести пол и брать в руки веник. Наши предки были убеждены: так можно вымести из дома счастье, здоровье и достаток. Говорили: «Помоешь пол на Василия — весь год без денег просидишь».

Наши предки были убеждены: так можно вымести из дома счастье, здоровье и достаток. Говорили: «Помоешь пол на Василия — весь год без денег просидишь». Также старались не начинать новых дел и не отправляться в дальнюю дорогу — особенно если капель была обильной. В этот день был большой риск встретиться в пути со злой силой или заплутать.

— особенно если капель была обильной. В этот день был большой риск встретиться в пути со злой силой или заплутать. А выходя в поле или лес, непременно брали с собой оберег — без защиты, верили, можно и беду накликать, и здоровье потерять.

Приметы погоды