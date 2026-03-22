Василисин день 23 марта: как с помощью талой воды избавиться от невзгод, привлечь достаток и сохранить здоровье, народные приметы
Согласно народному календарю, 23 марта отмечается Василисин день, или «Василиса — вешней воды указательница». Такое название появилось потому, что в это время на Руси особенно следили за таянием снегов и разливом рек, а святую Василису считали покровительницей вод, способной указать их путь и уберечь жилища от потопа. Православная церковь в это время чтит память святых мучеников Коринфских, среди которых особо выделяется мученица Василисса. О переплетении древних обычаев с церковным календарем, традициях и приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория этого дня представляет собой уникальное переплетение народных представлений, уходящих корнями в дохристианскую эпоху, с православным почитанием святых. Славяне в это время могли чествовать богиню Весту, которая олицетворяла весеннее обновление природы, а сам день называли «Весты». С приходом христианства древний смысл не исчез бесследно, а органично соединился с почитанием мученицы Василиссы, имя которой оказалось созвучно народным представлениям о «вешней воде».
Церковь 23 марта вспоминает трагические события III века, когда в Коринфе за веру пострадала группа христиан. В то время римский император Деций развернул жестокие гонения на последователей Христа. Среди арестованных был святой Леонид, возглавлявший женский духовный хор, и семь дев-христианок: Хариесса, Виктория, Галина, Калиса, Нунехия, Василисса, Феодора и Ирина.
Согласно житию, правитель Венуст пытался заставить их отречься от веры и принести жертву идолам, но святые были непреклонны. Особое впечатление на современников произвело мужество юной Василиссы, которой, по разным данным, было всего 9 лет. После жестоких пыток всех мучеников казнили, утопив в море с камнями на шее. Тела святых впоследствии были обретены и погребены, а место их захоронения стало почитаться христианами. В настоящее время верующие обращаются к ним с молитвами об укреплении в вере, мужестве в испытаниях и, конечно, святой Василисе молятся о защите домов от наводнений и благополучном прохождении весеннего половодья.
Традиции дняВ народном сознании день Василисы был наполнен практическими заботами, связанными с приходом весны. Главной традицией 23 марта была подготовка к разгулу стихии. Крестьяне выходили во дворы и рыли канавы и траншеи вокруг домов, амбаров и колодцев, чтобы отвести талую воду и не допустить подтопления построек. Это было жизненно важным делом, от которого зависела сохранность припасов.
Другим важным обычаем было печение обрядового печенья. Хозяйки, несмотря на строгий Великий пост, готовили угощение для семьи — постные пирожки и булочки в виде жаворонков, птичек и солнышка, чтобы приблизить тепло. Считалось, что эти птички на своих крыльях приносят тепло и плодородие.
В этот день также совершали обряды очищения. Например, бытовал обычай срывать с крыши сосульку и дать ей растаять на подоконнике. Полученную талую воду выливали в ближайший ручей, приговаривая, чтобы вместе с водой ушли прочь все болезни, печали и невзгоды.
Также день считался удачным для общей уборки в доме, чтобы вымести не только грязь, но и негативную энергию. Некоторые знахари в этот день ходили по домам, помогая очистить жилище от сглаза.
Кроме того, 23 марта рыбаки выходили на промысел. Существовала примета: если в лунки на реке бегут весенние ручьи, значит, будет отличный клёв, особенно плотвы. При этом весь улов либо засаливали, либо сушили, так как скоромные блюда в пост были под запретом.
Народные запретыКак и любой день в народном календаре, Василисин день имел свои запреты, нарушать которые не стоило, чтобы не накликать беду.
- Категорически нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи;
- Незамужним девушкам запрещалось надевать платки своих матерей — считалось, что это может привести к проблемам с женским здоровьем;
- Не рекомендовалось застилать постель новым бельем, чтобы не видеть кошмаров;
- Церковные и народные традиции сходились в запрете на шумные увеселения и употребление алкоголя, так как продолжался Великий пост, и любое пьянство считалось грехом, открывающим душу для нечистой силы;
- Не стоило в этот день вспоминать умерших родственников — это могло привлечь в дом ссоры и несчастья;
- Запрещалось работать на земле — считалось, что посеянное в этот день все равно не взойдет;
- Еще одна интересная примета запрещала оставлять ложки в тарелках или чашках, чтобы «не выпустить» из дома удачу и достаток.
Приметы
- 23 марта стоит туман — лето будет сырым и дождливым, а лен уродится на славу;
- Гроза, прогремевшая в этот день, предвещает богатый и урожайный год;
- Если по небу бегут синие облака — погода установится теплая, но дождливая;
- Если вокруг муравейника снег начал таять с северной стороны, лето будет теплым и продолжительным, если с южной — коротким и холодным;
- Прилет ласточек или журавлей на Василису сулил большой урожай овощей и хороший клев рыбы.