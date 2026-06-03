Василисков день 4 июня: зачем собирать васильки, слушать соловьев и обходить стороной змей, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 4 июня отмечается Василисков день, или Соловьиный праздник. Такое название появилось потому, что к этому времени поля начинали пестреть синими васильками, а соловьи пели во всю мощь, радуя слух. Православная церковь в эту дату чтит память мученика Василиска Команского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день — удивительный пример слияния двух мировоззрений. До крещения Руси 4 июня славяне отмечали Ярилу Мокрого. Ярило — бог весеннего солнца и плодородия. Название «Мокрый» появилось потому, что праздник знаменовал передачу власти от Ярилы богу летнего дождя Даждьбогу. С этого дня природа окончательно вступала в летнюю пору.
Язычники проводили обряды очищения водой. Юноши проходили обряд посвящения в воины. Девушки гадали на судьбу у реки. Считалось, что именно 4 июня открывается небо, а целебные травы наливаются особой силой. С приходом христианства языческий смысл постепенно стёрся. Но традиции остались. Церковь наполнила день новым содержанием — памятью о мученике, пострадавшем за веру.
Святой Василиск жил в IV веке в городе Амасья (современная Турция). Он приходился племянником другому известному мученику — Феодору Тирону. Вместе с братьями Клеоником и Евтропием Василиск служил в римской армии. Юноши открыто проповедовали Христа среди языческих воинов. За это их схватили и бросили в темницу. Братьев казнили первыми. А мученика Василиска, согласно преданию, отправили в город Команы, но по дороге он совершал чудеса, проповедовал и обращал людей ко Христу. Не дойдя до места казни, Василиск был обезглавлен. Тело бросили в реку. Но христиане выловили святые останки и тайно погребли. Позже на этом месте построили храм.
Сегодня мощи святого Василиска хранятся в Абхазии, в селе Каманы Сухумского района. Там же находится женский монастырь, где покоятся святыни. Паломники свидетельствуют: это место обладает удивительной благодатью. Близ места, где, по преданию, был убит Василиск, по сей день бьёт источник, который считается святым.
К мученику Василиску Команскому обращаются с просьбами об исцелении от болезней. При жизни святой творил чудеса и помогал страждущим. Верующие просят его о даровании стойкости в вере и мужества перед лицом испытаний.
Традиции дняНаши предки начинали утро с ритуала сбора васильков. Женщины шли в поле с первыми лучами солнца. Считалось, что синие цветы, собранные 4 июня, обладают особой силой. Их сушили и хранили в доме как оберег от бед. Из васильков заваривали чай. Такой отвар успокаивал гневливых людей и налаживал мир в семье.
Обязательным обрядом было украшение березы лентами. Девушки собирались в хоровод, выбирали молодое деревце и наряжали его яркими лоскутами. Затем из березовых веток плели венки. Их пускали по воде. Плывет венок ровно — к счастью и скорому замужеству, тонет — к беде. Гадание на венках — лишь часть девичьих забав. Замужние женщины занимались домом. В Василисов день было принято мыть окна и чистить зеркала. Этим символическим действием «привлекали свет в дом и ясность в жизнь».
Собирали в этот день и лекарственные травы. Ярила Мокрый наделял растения особой силой. Знахари запасались зверобоем, чабрецом и душицей. Считалось, что отвары из них лечат любые хвори.
Важное место отводилось пению соловьев. Люди выходили в рощи слушать птичьи трели. Говорили: кто услышит соловья до обеда, того ждет удача в делах. А вот пойманную птицу держать дома строжайше запрещалось. Считалось, что это привлечет в семью беды.
Вечером молодежь собиралась на посиделки. Люди рассказывали страшные истории. Вспоминали о василиске — чудовище с петушиной головой и хвостом змеи. По легенде, такое чудище могло вылупиться из яйца семилетнего петуха, высиженного жабой. Говорили и о русалках: с Василискова дня начиналась русалочья неделя. Водяные девы выходили в поля и заманивали ночных путников.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты, наложенные на этот день. Нарушить их — навлечь беду.
- Не стоит работать в поле и огороде. Считалось, что посаженные 4 июня культуры не взойдут. Вместо них вырастут лишь васильки да полынь;
- Не планировали дальние поездки. Путь будет неудачным, а человека в дороге ждали неприятности и опасности;
- Нельзя было убивать змей или причинять им вред. В народе верили, что Василиск покровительствует этим созданиям, и месть последует незамедлительно;
- Не оставляли вещи сушиться на улице. По поверьям, нечистый дух мог испортить одежду или наслать порчу на владельца;
- Женщинам не рекомендовалось стричь волосы. Наши предки говорили, что это укорачивает жизнь и лишает женской силы.
Приметы
- Если на Василисков день выпала обильная роса — лето будет тёплым и урожайным;
- Дождь 4 июня предвещает дождливое лето;
- Густой туман на рассвете — грибов будет много летом;
- Много комаров в этот день — к богатому урожаю ягод;
- Ветер с юга 4 июня — к тёплому и долгому лету;
- Ясное, солнечное утро — к хорошему урожаю зерновых.