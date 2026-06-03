03 июня 2026, 11:00

Фото: iStock/ Piotr Krzeslak

Согласно народному календарю, 4 июня отмечается Василисков день, или Соловьиный праздник. Такое название появилось потому, что к этому времени поля начинали пестреть синими васильками, а соловьи пели во всю мощь, радуя слух. Православная церковь в эту дату чтит память мученика Василиска Команского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Zhanna Kavaliova

Народные запреты

Не стоит работать в поле и огороде. Считалось, что посаженные 4 июня культуры не взойдут. Вместо них вырастут лишь васильки да полынь;

Считалось, что посаженные 4 июня культуры не взойдут. Вместо них вырастут лишь васильки да полынь; Не планировали дальние поездки. Путь будет неудачным, а человека в дороге ждали неприятности и опасности;

Путь будет неудачным, а человека в дороге ждали неприятности и опасности; Нельзя было убивать змей или причинять им вред. В народе верили, что Василиск покровительствует этим созданиям, и месть последует незамедлительно;

В народе верили, что Василиск покровительствует этим созданиям, и месть последует незамедлительно; Не оставляли вещи сушиться на улице. По поверьям, нечистый дух мог испортить одежду или наслать порчу на владельца;

По поверьям, нечистый дух мог испортить одежду или наслать порчу на владельца; Женщинам не рекомендовалось стричь волосы. Наши предки говорили, что это укорачивает жизнь и лишает женской силы.

Приметы

Фото: iStock/ Evgenii Mikhailov