26 марта 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 27 марта отмечается Венедиктов день или Фёдор-скотник. Такое название появилось потому, что к этому времени у домашних животных начиналась линька, и крестьяне особенно заботливо ухаживали за своими питомцами. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Венедикта Нурсийского — основателя западного монашества и автора знаменитого устава «Молись и трудись». О приметах, традициях и запретах дня — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Чего остерегались в Венедиктов день Приметы



История праздника

Традиции дня

Чего остерегались в Венедиктов день

Самый строгий запрет Венедиктова дня касался зеркал.

В старину верили, что зеркало — это граница между миром живых и мертвых, наделенное сверхъестественной силой. До заката смотреться в него категорически запрещалось — считалось, что можно накликать беду или даже увидеть свою смерть. В некоторых домах зеркала вовсе завешивали материей; Под запретом оказывались и колюще-режущие предметы. Ножи не точили, дрова не кололи, охотиться не ходили, оружие в руки не брали. Нарушивший запрет рисковал спровоцировать серьезный конфликт или ссору, которая могла перерасти в долгую вражду;

Ножи не точили, дрова не кололи, охотиться не ходили, оружие в руки не брали. Нарушивший запрет рисковал спровоцировать серьезный конфликт или ссору, которая могла перерасти в долгую вражду; Вслух обсуждать свои планы в этот день тоже не стоило — по поверью, они просто не сбудутся. Не рекомендовалось ходить в гости к человеку, к которому чувствуешь неприязнь или страх — во время общения вся положительная энергия уйдет и не скоро вернется;

— по поверью, они просто не сбудутся. Не рекомендовалось ходить в гости к человеку, к которому чувствуешь неприязнь или страх — во время общения вся положительная энергия уйдет и не скоро вернется; Внимание уделяли и одежде. Надевать грязные ночные сорочки или спать на несвежем белье считалось опасным — к болезням. Выходить на улицу без головного убора не рекомендовалось: можно нажить врагов;

Надевать грязные ночные сорочки или спать на несвежем белье считалось опасным — к болезням. Выходить на улицу без головного убора не рекомендовалось: можно нажить врагов; Ссориться, ругаться, завидовать и повышать голос строго запрещалось. День полагалось провести миролюбиво, иначе разногласия будут обсуждать слишком долго, а силы и время уйдут впустую;

День полагалось провести миролюбиво, иначе разногласия будут обсуждать слишком долго, а силы и время уйдут впустую; Отдельный запрет касался жестокости по отношению к животным. Обижать домашних и бездомных зверей считалось большим грехом, ведущим к трагедиям в жизни.

Приметы