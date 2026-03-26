Венедиктов день 27 марта: почему нельзя смотреться в зеркало, спать на несвежем белье и обижать животных, народные приметы
Согласно народному календарю, 27 марта отмечается Венедиктов день или Фёдор-скотник. Такое название появилось потому, что к этому времени у домашних животных начиналась линька, и крестьяне особенно заботливо ухаживали за своими питомцами. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Венедикта Нурсийского — основателя западного монашества и автора знаменитого устава «Молись и трудись». О приметах, традициях и запретах дня — в материале «Радио 1».
История праздника27 марта — день, когда в православных храмах звучат молитвы преподобному Венедикту Нурсийскому. Жил этот святой в далеком VI веке в Италии. Родился он в городе Нурсии в знатной семье, а в 14 лет отправился учиться в Рим. Но юношу угнетала столичная безнравственность, и он покинул город, не завершив обучения.
Сначала Венедикт поселился при церкви святого Петра в селении Еффеди, но молва о его подвижнической жизни заставила уйти дальше — в горы. Там он встретил отшельника Романа, который постриг его в монашество и указал отдаленную пещеру для жительства. Три года провел святой в полном уединении, ведя суровую борьбу с искушениями.
Слухи о подвижнике разлетелись по округе. К нему стали стекаться люди, жаждущие жить под его руководством. Число учеников росло так быстро, что святой разделил их на двенадцать общин, каждой дал игумена из опытных учеников. Позже он основал знаменитый монастырь Монте-Кассино на горе Кассино — обитель, ставшую центром богословского образования для всей Западной Церкви.
Именно здесь Венедикт написал свой знаменитый устав, основанный на опыте восточных пустынников. Главный принцип — «Ora et labora» («Молись и трудись») — определил развитие западного монашества на века. Устав предписывал инокам абсолютное отречение от собственности, послушание и постоянный труд. Старшие монахи обучали детей и переписывали древние рукописи, что помогло сохранить множество памятников письменности.
Скончался преподобный Венедикт в 547 году в Монте-Кассино, предсказав свою кончину заранее. В 1964 году папа Павел VI провозгласил его покровителем Европы. Мощи святого покоятся в монастыре Монте-Кассино, который, несмотря на разрушения во время Второй мировой войны, был восстановлен и вновь стал местом паломничества.
На Руси этот день обрел свои народные черты. Крестьяне видели в святом Венедикте покровителя домашних животных — отсюда и второе название праздника, Скотник. Так языческое почитание скота как основы крестьянского благополучия органично переплелось с христианским почитанием преподобного.
Традиции дняВ Венедиктов день на Руси вставали рано. Первым делом шли в церковь — молились преподобному Венедикту, ставили свечи, просили семейного благополучия и исцеления от болезней.
Но главные заботы ждали дома. «На Скотника не ленись — скотинке поклонись», — говорили в народе. У домашних животных к этому сроку начиналась линька, и хозяева выводили скотину во двор, чистили, вычесывали шерсть, скребли, заговаривали от дурного глаза. Особо почитали коров и лошадей — главных кормильцев и помощников. На свиней вешали обереги, чтобы уберечь от болезней.
Существовала и особая магия этого дня. Наши предки верили: на Федора-скотника животные обладают великой силой и могут исполнить любое желание. Хозяева подходили к своим питомцам и шепотом просили посодействовать в задуманном. Незамужние девушки упрашивали лошадей найти любимого — такого же сильного и статьного, а парни — коров, чтобы жена была плодовитой и полезной в хозяйстве.
Обязательным в тот день считалась смена постельного белья и полотенец. На Руси верили: свежее белье принесет здоровье домочадцам, защитит от бед и ненужных забот. Некоторые хозяйки даже клали чистое белье у иконы Божией Матери, читали «Отче наш» и только после этого использовали по назначению. Кроме того, уборка и стирка на Венедикта привлекали благополучие.
Венедиктов день считался временем примирения. Люди, державшие обиду, старались оставить разногласия в прошлом. Считалось, что ссора в этот день может затянуться надолго и отнять много сил. Завершался праздник тихим семейным ужином.
Хорошей приметой было пополнить запасы в холодильнике или кладовой. Пустой дом 27 марта считался плохим знаком — верили, что семь лет придется жить впроголодь.
Чего остерегались в Венедиктов день
- Самый строгий запрет Венедиктова дня касался зеркал. В старину верили, что зеркало — это граница между миром живых и мертвых, наделенное сверхъестественной силой. До заката смотреться в него категорически запрещалось — считалось, что можно накликать беду или даже увидеть свою смерть. В некоторых домах зеркала вовсе завешивали материей;
- Под запретом оказывались и колюще-режущие предметы. Ножи не точили, дрова не кололи, охотиться не ходили, оружие в руки не брали. Нарушивший запрет рисковал спровоцировать серьезный конфликт или ссору, которая могла перерасти в долгую вражду;
- Вслух обсуждать свои планы в этот день тоже не стоило — по поверью, они просто не сбудутся. Не рекомендовалось ходить в гости к человеку, к которому чувствуешь неприязнь или страх — во время общения вся положительная энергия уйдет и не скоро вернется;
- Внимание уделяли и одежде. Надевать грязные ночные сорочки или спать на несвежем белье считалось опасным — к болезням. Выходить на улицу без головного убора не рекомендовалось: можно нажить врагов;
- Ссориться, ругаться, завидовать и повышать голос строго запрещалось. День полагалось провести миролюбиво, иначе разногласия будут обсуждать слишком долго, а силы и время уйдут впустую;
- Отдельный запрет касался жестокости по отношению к животным. Обижать домашних и бездомных зверей считалось большим грехом, ведущим к трагедиям в жизни.
Приметы
- Если 27 марта ударил мороз — холод простоит еще семь дней;
- Гром утром или днем — к урожайному и плодородному лету;
- Снег тает от солнца — к богатому урожаю; если от дождя — лето будет засушливым;
- Дятел в погожий день стучит по сухому дереву — к скорому потеплению;
- Воробьи купаются в лужах — тепло придет скоро;
- Уровень воды в реке не изменился — к жаркому, засушливому лету;
- Ветер усиливается к вечеру — жди бури.