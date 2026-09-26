26 сентября 2026, 09:50

Фото: Istock/ Irik Bikmukhametov

Согласно народному календарю, 27 сентября отмечается Сдвижение, или Воздвижение Креста Господня. Такое название появилось потому, что в эту пору осень «сдвигалась» к зиме: тепло уходило, а холода подступали всё ближе. Православная церковь в эту дату чтит память обретения Честного и Животворящего Креста Господня — одной из главных святынь христианского мира. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ Lisovskaya

Народные запреты

Категорически нельзя было начинать важные дела. Считалось, что всё начатое на Сдвижение пойдёт прахом и закончится неудачей;

Считалось, что всё начатое на Сдвижение пойдёт прахом и закончится неудачей; Нельзя ходить в лес — в эту пору змеи собираются на зимовку и становятся агрессивными. Леший, по поверьям, может сбить с пути и не выпустить обратно;

— в эту пору змеи собираются на зимовку и становятся агрессивными. Леший, по поверьям, может сбить с пути и не выпустить обратно; Категорически нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль. По поверьям, это могло привести к разорению семьи и потере дружбы;

По поверьям, это могло привести к разорению семьи и потере дружбы; Нельзя начинать новые и важные дела. Считалось, что задуманное в этот день «пойдёт прахом» и может повредить тому, что уже сделано. Особенно это касалось строительства, торговли и дальних поездок;

Считалось, что задуманное в этот день «пойдёт прахом» и может повредить тому, что уже сделано. Особенно это касалось строительства, торговли и дальних поездок; Нельзя ругаться, ссориться, сплетничать и злословить — особенно с близкими. Всякая дурная мысль и слово в этот день, по поверьям, вернутся втройне, а ссора с родными обернётся болезнью.

Приметы

Фото: Istock/ Mariia Ostashuk