Воздвижение Креста Господня 27 сентября: как защитить дом от бед и сохранить финансовое благополучие, народные приметы
Согласно народному календарю, 27 сентября отмечается Сдвижение, или Воздвижение Креста Господня. Такое название появилось потому, что в эту пору осень «сдвигалась» к зиме: тепло уходило, а холода подступали всё ближе. Православная церковь в эту дату чтит память обретения Честного и Животворящего Креста Господня — одной из главных святынь христианского мира. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСдвижение — праздник двойной природы. С одной стороны — великий православный день, с другой — древний рубеж, который славяне отмечали задолго до Крещения Руси. В 326 году равноапостольная царица Елена, мать императора Константина Великого, отправилась в Иерусалим на поиски Креста, на котором был распят Христос. Раскопки вели рядом с Голгофой. Под развалинами языческого капища обнаружили три креста.
Чтобы узнать, какой из них — Спасителя, их поочерёдно приложили к тяжело больной женщине и недавно умершему человеку. Когда истинный Крест Господень коснулся усопшего, произошло чудо: он ожил. Также произошло исцеление, когда крест прикоснулся к больной. Патриарх Иерусалимский Макарий встал на возвышение и поднял — «воздвиг» — святыню, чтобы весь народ мог её видеть. Впоследствии над пещерой Гроба Господня построили храм, освящённый в 335 году, а на следующий день установили празднование Воздвижения Креста Господня.
На Руси церковный праздник переплелся с дохристианскими осенними обрядами. Славяне в конце сентября провожали тёплое время и готовились к зиме. С принятием христианства языческий «сдвиг» сезонов соединился с Ввоздвижением Креста Господня — и так родилось народное название Сдвижение. Праздник входил в число двенадесятых — двенадцати главных торжеств церковного года.
В этот день верующие молятся о здравии, благополучии семьи, защите дома от бед. В храмах совершается торжественный вынос Креста: священник поднимает святыню, обращая её ко всем сторонам света. Крест остаётся на аналое до 4 октября — дня отдания праздника.
27 сентября именины отмечают Иваны и Яны — те, кто наречён в честь святого Иоанна. В народе говорили, что носители этого имени славятся твёрдым характером, который помогает устоять перед соблазнами и преодолеть любые испытания.
Традиции дняГлавное занятие 27 сентября на Руси — заготовка капусты. За три дня до праздника кочаны убирали с огорода, а потом рубили сообща, собираясь в самой большой избе на «капустниках». Капусту жарили, тушили, пекли пироги, квасили в бочках. Считалось, что, от души наевшись щей и квашенки в этот день, весь год проживёшь без бед.
В День Сдвижения церковью установлен строгий пост. Из рациона исключали мясо, рыбу, яйца и молоко — даже если праздник выпадал на воскресенье. Разрешалась лишь пища с растительным маслом. В народе верили: «Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Пост связан с памятью о крестных страданиях Спасителя, потому церковные правила здесь не делают послаблений.
Дом и хозяйственные постройки крастьяне в этот день защищали от нечистой силы. Мелком, сажей или углём рисовали кресты на дверях и стенах, а небольшие деревянные крестики помещали в закромах и яслях для скота. По поверью, такой знак охранял людей, животных и урожай от тёмных сил. Отсюда пошло ещё одно название — Ставров день, от греческого «ставрос» — крест.
В некоторых деревнях было принято освящать ветки рябины и вешать их над входом в дом как оберег. Кроме того, по традиции 27 сентября сажали в саду яблони и ягодные кусты. Считалось, что деревце, посаженное в день Воздвижения, приживётся особенно крепко и будет щедро плодоносить.
Народные запреты
- Категорически нельзя было начинать важные дела. Считалось, что всё начатое на Сдвижение пойдёт прахом и закончится неудачей;
- Нельзя ходить в лес — в эту пору змеи собираются на зимовку и становятся агрессивными. Леший, по поверьям, может сбить с пути и не выпустить обратно;
- Категорически нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль. По поверьям, это могло привести к разорению семьи и потере дружбы;
- Нельзя начинать новые и важные дела. Считалось, что задуманное в этот день «пойдёт прахом» и может повредить тому, что уже сделано. Особенно это касалось строительства, торговли и дальних поездок;
- Нельзя ругаться, ссориться, сплетничать и злословить — особенно с близкими. Всякая дурная мысль и слово в этот день, по поверьям, вернутся втройне, а ссора с родными обернётся болезнью.
Приметы
- Если утром на Сдвижение заморозки — зима наступит рано;
- Тёплый и ясный день предвещает, что тепло простоит до Покрова (14 октября);
- Северный ветер — к жаркому лету в следующем году;
- Резкое похолодание — к ранней весне;
- Перелётные птицы уже улетели — зима будет холодной.