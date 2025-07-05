05 июля 2025, 18:02

Ян Топлес(Фото: Instagram*@yan_lapotkov)

Летом 2025 года сначала в TikTok, а после и в других социальных сетях пользователи массово начали выкладывать мем с фото Яна Топлеса, часто в искаженном формате и без какого-либо контекста. О том, кто такой Ян Топлес и почему его фото стало вирусной сетевой пародией, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что за мем «Умный человек в очках скачать обои» Откуда взялся мем с Яном Топлесом Суть мема «Умный человек в очках скачать обои» Почему мем «Умный человек в очках скачать обои» завирусился в сети Кто такой блогер Ян Топлес



Что за мем «Умный человек в очках скачать обои»

Откуда взялся мем с Яном Топлесом

Суть мема «Умный человек в очках скачать обои»

Ян Топлес (Фото: Instagram*@yan_lapotkov)



Почему мем «Умный человек в очках скачать обои» завирусился в сети

Кто такой блогер Ян Топлес

Ян Топлес (Фото: Instagram*@yan_lapotkov)



«Я сначала подумал, что всех друзей взломали. Потом осознал, что люди уничтожают идею на гиперметаиронии — всё превращается в Яна Топлеса».

