В Париже впервые за 100 лет разрешили купаться в Сене
Парижане и гости столицы Франции получили возможность купаться в реке Сена впервые с 1923 года. Об этом информирует телеканал France 24.
Три купальные зоны открылись в субботу, 5 июля, в нескольких районах Парижа. Несмотря на прохладную погоду (около +18°C), десятки человек уже искупались в реке.
На церемонии открытия присутствовали мэр Парижа Анн Идальго и префект полиции Лоран Нуньес. По словам Идальго, власти Франции приложили значительные усилия для очистки реки и создания условий для купания горожан.
Уточняется, что текущее качество воды соответствует всем нормам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении невозможного, сделав Сену пригодной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде в Париже. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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