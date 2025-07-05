В Париже впервые за 100 лет разрешили купаться в Сене

05 июля 2025, 16:33

France 24: в Париже разрешили купаться в Сене после очистки за €1,4 млрд

Фото: iStock/saiko3p

Парижане и гости столицы Франции получили возможность купаться в реке Сена впервые с 1923 года. Об этом информирует телеканал France 24.