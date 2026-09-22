Яблоки не залежатся: 10 идей для ароматных домашних блюд в холодный сезон
Осенью яблоки радуют свежестью, сочностью и ярким вкусом, а зимой помогают разнообразить домашнее меню. Из урожая легко приготовить не только привычную шарлотку, но и густое повидло, пряный напиток, запечённый десерт или начинку для пирогов. Многие заготовки удобно хранить несколько месяцев и использовать в холодные дни. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Яблочный пирог для семейного чаепитияДомашний пирог с яблоками остаётся одним из самых популярных вариантов осенней выпечки. Для него подойдут сладкие, кисловатые и даже слегка мягкие плоды. Главное — убрать повреждённые участки, вырезать сердцевину и нарезать мякоть небольшими кусочками. Самый простой вариант — шарлотка. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы, вмешайте просеянную муку и добавьте щепотку соли. Форму смажьте маслом, выложите яблочные дольки и залейте тестом. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 35–45 минут. Готовность удобно проверить деревянной шпажкой: она должна выйти из середины сухой. В начинку можно добавить корицу, ваниль, цедру лимона или немного измельчённых орехов. Кислые сорта хорошо сочетаются с мёдом и изюмом.
Если фрукты слишком сочные, присыпьте ломтики небольшим количеством крахмала. Тогда сок не сделает основу влажной. Для зимнего вечера подойдёт открытый пирог из песочного теста. Сначала запеките основу до лёгкого золотистого оттенка. Затем распределите по ней яблоки, смешанные с сахаром и корицей, и верните форму в духовку. Такой десерт вкусно подавать тёплым, с шариком сливочного мороженого или густой сметаной.
Запечённые яблоки с мёдом и начинкойЗапечённые яблоки готовятся быстро и не требуют сложных продуктов. Лучше выбрать плотные плоды среднего размера: они сохранят форму после нагревания. Вымойте их, аккуратно удалите сердцевину, но не прорезайте фрукт насквозь. Внутрь можно положить мёд, творог, орехи, курагу, чернослив или изюм. Любителям пряностей понравится сочетание с корицей и гвоздикой. Если хочется менее сладкий вариант, смешайте творог с небольшим количеством йогурта и добавьте ягоды.
Поставьте яблоки в форму, налейте на дно немного воды и запекайте при 180 градусах около 25–35 минут. Время зависит от размера и плотности плодов. Кожица должна стать мягкой, а мякоть — нежной. Такой десерт подходит для завтрака, полдника или лёгкого ужина. Чтобы мёд сохранил свой вкус, его можно добавить после запекания. В этом случае горячие яблоки поливают тонкой струйкой прямо перед подачей. Сверху уместно посыпать блюдо дроблёными орехами или кокосовой стружкой.
Яблочное варенье, джем и повидло на зимуЕсли урожай оказался богатым, часть фруктов стоит превратить в заготовки. Варенье сохраняет кусочки яблок, джем отличается более однородной текстурой, а повидло напоминает густое пюре. Для каждого варианта подойдут очищенные плоды без следов порчи. Для классического варенья нарежьте яблоки дольками, пересыпьте сахаром и оставьте на несколько часов. За это время выделится сок. Затем поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите массу до кипения и варите короткими подходами. Между нагревами заготовка остывает, а ломтики пропитываются сиропом и меньше развариваются.
Джем удобно готовить из мягких или переспелых плодов. Нарезанные яблоки тушат с небольшим количеством воды до мягкости, после чего измельчают блендером или протирают через сито. В пюре добавляют сахар и уваривают до нужной густоты. Для яркого аромата используют лимонную цедру, корицу либо ваниль. Повидло требует более долгого нагрева, зато потом его удобно намазывать на хлеб, добавлять в булочки и использовать как начинку для пирожков. Готовая масса не должна стекать с ложки тонкой струёй. Проверить густоту просто: капните повидло на холодное блюдце. Если капля держит форму, уваривание можно завершать. Банки и крышки для зимних запасов нужно тщательно вымыть и простерилизовать. Горячую массу раскладывают в сухую тару и сразу плотно закрывают. Хранить заготовки лучше в прохладном тёмном месте.
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Компот, чай и пряный яблочный напитокЯблоки хорошо подходят для домашних напитков. Осенью особенно приятно сварить компот из свежих долек, а зимой — открыть банку ароматной заготовки. В кастрюлю наливают воду, добавляют нарезанные плоды и сахар по вкусу. После закипания напиток держат на слабом огне несколько минут, затем снимают с плиты и дают настояться под крышкой. Компот станет интереснее, если положить в него груши, ягоды, апельсиновую цедру или горсть сухофруктов. Корица придаст тёплый пряный аромат. Сахар легко заменить мёдом, но добавлять его стоит в слегка остывший напиток.
Для яблочного чая не нужно долго варить фрукты. Достаточно положить в чайник тонкие дольки, ломтик лимона, немного имбиря и палочку корицы. Затем ингредиенты заливают горячей водой и оставляют на 10–15 минут. Такой напиток согревает после прогулки и наполняет кухню уютным ароматом. Из кожуры и сердцевин, оставшихся после выпечки, тоже можно приготовить основу для напитка. Их нужно тщательно промыть, залить водой, прокипятить 10–15 минут и процедить. В отвар добавляют сахар, мёд или специи. Этот способ помогает использовать урожай более рационально.
Яблочный соус к мясу и птицеФрукты подходят не только для сладких блюд. Яблочный соус удачно дополняет запечённую птицу, свинину и котлеты. Для приготовления лучше взять кисловатые сорта: они дадут выразительный вкус и лёгкую свежесть. Очищенные яблоки нарежьте, сложите в сотейник и добавьте немного воды. Тушите под крышкой до мягкости, затем измельчите массу. В соус можно положить щепотку соли, чёрный перец, горчицу, лимонный сок или небольшое количество тёртого имбиря. Сладость регулируют мёдом либо сахаром. Подавайте соус тёплым или охлаждённым. Если хочется получить более насыщенную структуру, не измельчайте яблоки полностью. Небольшие кусочки сделают дополнение похожим на фруктовый чатни. Такой вариант хорошо сочетается с запечённым мясом и сырной тарелкой.
Сушка яблок для перекуса и выпечкиСушёные яблоки удобно хранить дома всю зиму. Их добавляют в кашу, компот, гранолу, начинку для пирогов или едят как лёгкий перекус. Для сушки выбирайте целые плоды с плотной мякотью. Нарежьте яблоки тонкими кружками или дольками. Чтобы мякоть меньше темнела, можно на несколько минут опустить ломтики в воду с лимонным соком. Затем разложите их в один слой на противне или решётке.
В духовке яблоки сушат при невысокой температуре, примерно 60–80 градусов. Дверцу можно слегка приоткрыть, чтобы влага уходила быстрее. Процесс занимает несколько часов, поэтому дольки стоит периодически переворачивать. Готовые кусочки остаются гибкими, но не выделяют сок при нажатии. Полностью остывшую сушку пересыпают в чистую сухую банку или контейнер с плотной крышкой. Важно защитить запас от влаги, иначе ломтики могут потерять приятную текстуру. Для аромата перед сушкой яблоки иногда посыпают корицей, но сахар лучше не добавлять: он затруднит испарение влаги.