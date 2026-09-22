22 сентября 2026, 14:54

Фото: iStock/Damian Lugowski

Осенью яблоки радуют свежестью, сочностью и ярким вкусом, а зимой помогают разнообразить домашнее меню. Из урожая легко приготовить не только привычную шарлотку, но и густое повидло, пряный напиток, запечённый десерт или начинку для пирогов. Многие заготовки удобно хранить несколько месяцев и использовать в холодные дни. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Яблочный пирог для семейного чаепития Запечённые яблоки с мёдом и начинкой Яблочное варенье, джем и повидло на зиму Компот, чай и пряный яблочный напиток Яблочный соус к мясу и птице Сушка яблок для перекуса и выпечки Как сохранить яблоки свежими зимой

Яблочный пирог для семейного чаепития

Фото: iStock/bhofack2

Запечённые яблоки с мёдом и начинкой

Яблочное варенье, джем и повидло на зиму

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Компот, чай и пряный яблочный напиток

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Яблочный соус к мясу и птице

Сушка яблок для перекуса и выпечки

Как сохранить яблоки свежими зимой