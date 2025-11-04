04 ноября 2025, 16:26

Яков день — это народно-христианский праздник, отмечаемый 5 ноября. На Руси в этот день вспоминали апостола от семидесяти Иакова, брата Господня, и готовились к приходу зимы. Праздник знаменовал собой окончание осени и был наполнен уникальными обрядами, традициями и запретами. Подробности читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты: что нельзя делать 5 ноября

Не давать в долг и не ручаться за других: категорически запрещалось давать деньги в долг или выступать поручителем. Считалось, что это может привести к финансовым потерям.

Не совершать крупных покупок: все значительные приобретения следовало отложить на другой день, чтобы не лишиться финансов.

Не делать чужую работу: следовало сосредоточиться на своих делах и не браться за работу, которая вас не касается, иначе весь год пройдет в пустую.

Избегать конфликтов: в этот день не следовало выяснять отношения и затевать ссоры, чтобы сохранить благополучие в доме.

Не заниматься ремонтом обуви и мебели: эти действия могли навлечь неудачи и проблемы на хозяев вещей.

Приметы