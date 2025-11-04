Яков день 5 ноября: Как сохранить финансовое благополучие и не навлечь неприятности на домочадцев, народные приметы
Яков день — это народно-христианский праздник, отмечаемый 5 ноября. На Руси в этот день вспоминали апостола от семидесяти Иакова, брата Господня, и готовились к приходу зимы. Праздник знаменовал собой окончание осени и был наполнен уникальными обрядами, традициями и запретами. Подробности читайте в материале «Радио 1».
История праздника5 ноября Православная Церковь совершает память одного из апостолов от семидесяти — святого Иакова, которого называют Младшим или «братом Господним». Согласно наиболее распространенной версии, он был сыном от первого брака Иосифа Обручника и, таким образом, приходился Иисусу Христу сводным братом.
Иаков отличался глубокой набожностью и обратился в веру после смерти и Воскресения ИисусаХриста. По личному велению Спасителя он стал первым епископом Иерусалима и в течение 30 лет мудро управлял паствой, обращая в веру многих иудеев.
Свой мученический венец апостол принял около 63 года. Иудеи, не выдержав его пламенной проповеди, сбросили его с крыла храма и добили камнями. После падения Святой успел помолиться за своих убийц перед смертью. Это событие поразило горожан, и, как многие полагали, именно это убийство стало предвестником осады и разрушения Иерусалима.
Традиции дняНа Русь Яков день приходился на время окончательного перехода от осени к зиме, поэтому многие традиции были связаны с подготовкой к холодам.
«Пчелиные игры» и угощение медом. Одной из самых ярких традиций дня были так называемые «пчелиные игры». Крестьяне подражали жужжанию пчел и ели мед. Считалось, что чем громче жужжит человек и чем больше меда он съест, тем лучше будут роиться пчелы весной и тем богаче будет медовый урожай следующим летом. Мед в этот день было принято не только есть, но и готовить из него различные напитки и угощения.
Заготовка дров и мужская работа. С Якова дня начинали заготавливать дрова на зиму. Считалось, что если успеть сделать это вовремя, то в доме всю зиму будет тепло. Этот день также считался удачным для любой мужской работы. Крестьяне проверяли и чинили конскую сбрую, а также делали гужи из сыромятной кожи.
«Закармливание» земли и проводы осени. На Якова справляли последние осенины — проводы осени. Существовал обычай «закармливать» землю. Остатки пирога от праздника Казанской иконы Божией Матери разламывали и раскидывали по полям для птиц. Люди верили, что пернатые своим чириканьем успокоят землю и упросят ее дать богатый урожай в следующем году.
Народные запреты: что нельзя делать 5 ноябряЧтобы не навлечь на себя беду, в Яков день старались соблюдать ряд запретов:
- Не давать в долг и не ручаться за других: категорически запрещалось давать деньги в долг или выступать поручителем. Считалось, что это может привести к финансовым потерям.
- Не совершать крупных покупок: все значительные приобретения следовало отложить на другой день, чтобы не лишиться финансов.
- Не делать чужую работу: следовало сосредоточиться на своих делах и не браться за работу, которая вас не касается, иначе весь год пройдет в пустую.
- Избегать конфликтов: в этот день не следовало выяснять отношения и затевать ссоры, чтобы сохранить благополучие в доме.
- Не заниматься ремонтом обуви и мебели: эти действия могли навлечь неудачи и проблемы на хозяев вещей.
Приметы
- Если выпавший снег не таял 5 ноября, это предвещало мягкую, теплую зиму и урожайное лето. Говорили: «Снега надует — хлеба прибудет». Если же снег шел крупой, то зима должна была установиться только с Матрениного дня (22 ноября).
- Если в этот день шел град, это сулило наступление зимы уже к концу ноября.
- Алый закат предсказывал долгий период ненастной погоды.