04 ноября 2026, 09:45

Фото: Istock/ Bestgreenscreen

Согласно народному календарю, 5 ноября отмечается Яков день, или Яков Студёный. Название праздник получил потому, что с этого времени на Руси начиналась настоящая студёная пора — земля сковывалась морозом, стыла вода в реках и лужах. Православная церковь 5 ноября чтит память апостола Иакова, брата Господня, которого народ называл Яковом Праведным. Ещё одно имя праздника — «Гужники». О приметах, традициях и запретах, связанных с этой датой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Dmitri Kalvan

Традиции дня

Фото: Istock/ Sabina Eivazova

Народные запреты

Запрещалось поручаться за кого-либо перед властями или кредиторами. Считалось, что человек, давший поручительство 5 ноября, взваливает на себя чужую ношу и может пострадать за чужие грехи;

Считалось, что человек, давший поручительство 5 ноября, взваливает на себя чужую ношу и может пострадать за чужие грехи; Нельзя было пить простую воду натощак. Старики говорили, что тот, кто начнёт день с воды, проведёт весь год «в пустоте и безвкусице». Начинать трапезу полагалось с хлеба, мёда или чая;

Старики говорили, что тот, кто начнёт день с воды, проведёт весь год «в пустоте и безвкусице». Начинать трапезу полагалось с хлеба, мёда или чая; Отказываться от мёда, если его предлагают, считалось плохой приметой. Отказ мог «отпугнуть» удачу и здоровье. Даже если человек не любил сладкое, он должен был хотя бы попробовать ложечку;

Отказ мог «отпугнуть» удачу и здоровье. Даже если человек не любил сладкое, он должен был хотя бы попробовать ложечку; Запрещались ссоры, брань и мысли о мести. Всякое зло, выпущенное в этот день, по поверьям, возвращалось к человеку втройне. Апостол Иаков молился за своих убийц, и крестьяне старались подражать его кротости;

Всякое зло, выпущенное в этот день, по поверьям, возвращалось к человеку втройне. Апостол Иаков молился за своих убийц, и крестьяне старались подражать его кротости; Неженатым парням не советовали ходить в гости. Считалось, что чужой дом может «забрать» мужскую силу и удачу;

Считалось, что чужой дом может «забрать» мужскую силу и удачу; Не начинали новых дел, особенно связанных с деньгами или переездом. Яков день считался временем завершения, а не начал. Тот, кто затевал 5 ноября что-то новое, рисковал, что дело не заладится.

Приметы

Фото: Istock/ Mickis-Fotowelt