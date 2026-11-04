Яков Студёный 5 ноября: почему нельзя пить воду натощак, начинать новые дела и ходить в гости, народные приметы
Согласно народному календарю, 5 ноября отмечается Яков день, или Яков Студёный. Название праздник получил потому, что с этого времени на Руси начиналась настоящая студёная пора — земля сковывалась морозом, стыла вода в реках и лужах. Православная церковь 5 ноября чтит память апостола Иакова, брата Господня, которого народ называл Яковом Праведным. Ещё одно имя праздника — «Гужники». О приметах, традициях и запретах, связанных с этой датой, читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ сознании русского крестьянина языческие верования причудливо переплетались с православными обычаями. Древние славяне в начале ноября задабривали домовых и дворовых, просили у духов земли и овина помощи в зимовке. С приходом христианства эти обряды обрели новое имя — их стали связывать с апостолом Иаковом, который, по церковному учению, был первым епископом Иерусалимским.
Согласно житию, Иаков был сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака. С детских лет он дал обет назорейства: не вкушал вина и мяса, не стриг волос, носил власяницу и проводил ночи в молитве. За чистоту жизни его прозвали Праведным. Апостол Павел упоминает, что Христос после Воскресения явился Иакову особо, прежде чем предстать перед другими апостолами. Возглавив иерусалимскую общину, Иаков пользовался огромным уважением даже среди иудеев, не принявших христианство. Его авторству приписывают соборное послание, вошедшее в Новый Завет, и чин первой литургии.
Около 63 года от Рождества Христова первосвященник Анания воспользовался отсутствием римского прокурора и приговорил апостола к смерти. Иакова сбросили с крыши Иерусалимского храма, а когда он, сломав ноги, продолжал молиться за своих мучителей, его добили камнями. В народном сознании этот образ праведника, стойко переносящего страдания, слился с представлением о мужчине-труженике, который не боится тяжёлой работы и холода.
Молились в этот день апостолу Иакову об укреплении веры, о помощи в мужских ремёслах и о защите дома от зимней стужи. Именины 5 ноября отмечают обладатели имён Яков, Александр, Владимир, Николай, Максим, Емельян, Ефросинья и Игнатий.
Традиции дняГлавным делом Якова дня на Руси была работа с конской упряжью — недаром праздник звали Гужниками. Гужи — кожаные петли, которыми дуга привязывается к оглоблям, — осмотрели, починили, сплели новые. Дороги в ноябре коварны: то грязь, то наледь, и от крепкой сбруи зависела жизнь и крестьянина, и лошади. Пока работники возились со сбруей, в избу приглашали конного пастуха, угощали его, чтобы скотина зиму пережила в добре. Считалось, что всякая честная работа руками в этот день притягивает в дом счастье.
К Якову Студёному завершали заготовку дров. Верили: дрова, сложенные в поленницу к этому дню, греют дом всю зиму — и в печи, и в сердце семьи. Осенний мороз уже «подсушил» чурки, и топливо шло в запас крепкое, сухое.
День начинался с доброго обычая — «закармливания земли». Накануне, на Казанскую, хозяйки пекли пироги, а 5 ноября крошки и обломки выносили в поле и разбрасывали по бороздам для птиц. Землю благодарили за урожай и приглашали её к новой плодовитости: коли птицы быстро слетятся на угощение — год обещал быть удачным, а нива щедрой.
В некоторых губерниях в этот день «кормили домового». Хозяин дома выносил на двор хлеб и молоко, оставляя их у печи или в углу двора, чтобы дух-покровитель не серчал зимой и присматривал за скотиной.
Помощь нуждающимся на Якова считалась делом особенно богоугодным. Подать нищему, накормить странника, поддержать соседа, у которого сгорел овин, — всё это, по мнению крестьян, возвращалось сторицей. Старики говорили: «На Якова рука дающего не оскудеет».
Народные запреты
- Запрещалось поручаться за кого-либо перед властями или кредиторами. Считалось, что человек, давший поручительство 5 ноября, взваливает на себя чужую ношу и может пострадать за чужие грехи;
- Нельзя было пить простую воду натощак. Старики говорили, что тот, кто начнёт день с воды, проведёт весь год «в пустоте и безвкусице». Начинать трапезу полагалось с хлеба, мёда или чая;
- Отказываться от мёда, если его предлагают, считалось плохой приметой. Отказ мог «отпугнуть» удачу и здоровье. Даже если человек не любил сладкое, он должен был хотя бы попробовать ложечку;
- Запрещались ссоры, брань и мысли о мести. Всякое зло, выпущенное в этот день, по поверьям, возвращалось к человеку втройне. Апостол Иаков молился за своих убийц, и крестьяне старались подражать его кротости;
- Неженатым парням не советовали ходить в гости. Считалось, что чужой дом может «забрать» мужскую силу и удачу;
- Не начинали новых дел, особенно связанных с деньгами или переездом. Яков день считался временем завершения, а не начал. Тот, кто затевал 5 ноября что-то новое, рисковал, что дело не заладится.
Приметы
- Если на Якова выпал снег и не тает — зима будет мягкой, а лето урожайным;
- Мелкий сухой снег или крупа — к суровым морозам, которые ударят после 22 ноября;
- Дождь в этот день сулит обильный урожай хлеба в следующем году;
- Яркие красные тучи на закате — к затяжному ненастью и сырой погоде;
- Прилетели снегири — жди скорых обильных снегопадов.