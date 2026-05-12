Яков Теплый 13 мая: почему нельзя надевать красное, заплетать косы и спать с мужем под разными одеялами, народные приметы
Согласно народному календарю, 13 мая отмечается Яков Теплый или Яков Звездочный. Свое название праздник получил не случайно. К этому моменту на Руси окончательно теплело, и крестьяне начинали активные полевые работы, а в вечернее время внимательно всматривались в небо, гадая о будущем урожае. Православная церковь в эту дату чтит память святого апостола Иакова Зеведеева, одного из учеников Иисуса Христа. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник Якова Тёплого — яркий пример переплетения древних славянских верований с православной традицией. До крещения Руси в это время отмечали праздник, связанный с пробуждением земли, заботой о будущем урожае и защитой от болезней.
С приходом православия образ дня преобразился, но не потерял своей значимости. Церковь 13 мая вспоминает Иакова Зеведеева — старшего брата Иоанна Богослова. До встречи со Спасителем этот святой был простым рыбаком, жившим на Генисаретском озере. Христос назвал Иакова и его брата «Воанергес», что значит «сыны громовы» — за их горячий, порывистый нрав и пламенную веру.
Иаков стал свидетелем величайших чудес. Он видел воскрешение дочери Иаира, присутствовал при Преображении Господнем на горе Фавор и провел с Учителем последние часы в Гефсиманском саду. После сошествия Святого Духа апостол отправился проповедовать в далекую Испанию. Вернувшись в Иерусалим, он открыто обличал фарисеев. За эту смелость в 44 году царь Ирод Агриппа приговорил его к смерти через усекновение мечом.
Святой встретил кончину с миром. По легенде, даже его палач Иосия, пораженный мужеством праведника, уверовал во Христа и принял казнь вместе с ним, покаявшись на плахе. Сегодня мощи апостола покоятся в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, куда ведет знаменитый паломнический путь «Камино де Сантьяго». 13 мая Иакову молятся об укреплении духа, помощи в путешествиях и избавлении от душевных недугов.
Традиции дняНа Якова Тёплого крестьяне внимательно следили за погодой и начинали активные полевые работы. В этот день было принято обливаться мартовской талой водой — её специально сохраняли в бочках, чтобы защититься от болезней, которые, по поверьям, начинали бродить по земле. Хозяйки готовили обильный стол с обилием молочных блюд — считалось, что это укрепляет здоровье семьи на весь год.
Считалось, что май — неподходящий месяц для создания семьи. «В мае жениться — всю жизнь маяться», — говорили старики. 13 мая — последний день, когда можно было свататься, после этого свадьбы откладывали до осени.
Существовал и особый ритуал на деньги. Хозяева клали монеты на подоконник с восходом солнца. Считалось, что утренние лучи «заряжают» металл энергией роста и прибыли. Деньги лежали так до вечера, а потом оставшийся год приносили удачу в материальных вопросах.
Другое название дня — Яков Звездочный. Вечером 13 мая люди выходили во двор и оценивали небосвод. Тихая, звездная ночь предвещала сухое и урожайное лето.
Народные запретыДень считался переломным, поэтому малейшая ошибка могла, по мнению предков, испортить удачу на весь год. Запретов старались придерживаться строго.
- Категорически нельзя надевать красное. Это самый главный запрет. Считалось, что красный цвет на Якова притягивает беды, ссоры и болезни. Незамужним девушкам красное платье сулило долгое одиночество — «жених отвернется», а замужним — крупный скандал с мужем;
- Не стоит планировать важных дел и начинать реализовывать новые планы. Всякая инициатива 13 мая обречена на провал. Наши предки не заключали сделки, не подписывали бумаги и даже не меняли привычный распорядок дня;
- Не рекомендовалось давать в долг и разбрасываться деньгами. В этот день финансы требуют особого уважения. Дать взаймы — значит отдать свою удачу, должник не вернет долг, а в доме наступит нужда;
- Не стоит заплетать волосы. Девушкам не рекомендовали заплетать тугие косы. Существовало поверье, что так можно «заплести» свою судьбу, запутав в ней беды и несчастья;
- Избегайте конфликтов и тоски. Плакать и ругаться на Якова нельзя — слезы будут литься до конца года. Настроение должно быть только хорошим, иначе друзья отвернутся, а уважение в обществе будет потеряно;
- Не ложитесь спать в разное время. Семейным парам советовали ложиться спать одновременно. Сон под разными одеялами или в разное время сулил разлад, потерю тепла в отношениях и охлаждение чувств.
Приметы
- Теплый вечер и звездная тихая ночь — к сухому и урожайному лету;
- Ясный восход солнца 13 мая — к жаркому и погожему июлю;
- Если ночью дует теплый южный ветер — летом будет много гроз, но урожай порадует;
- Дождь целый день — к богатому урожаю хлеба;
- Много майских жуков — к засушливому лету.