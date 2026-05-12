12 мая 2026, 11:57

Согласно народному календарю, 13 мая отмечается Яков Теплый или Яков Звездочный. Свое название праздник получил не случайно. К этому моменту на Руси окончательно теплело, и крестьяне начинали активные полевые работы, а в вечернее время внимательно всматривались в небо, гадая о будущем урожае. Православная церковь в эту дату чтит память святого апостола Иакова Зеведеева, одного из учеников Иисуса Христа. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Категорически нельзя надевать красное. Это самый главный запрет. Считалось, что красный цвет на Якова притягивает беды, ссоры и болезни. Незамужним девушкам красное платье сулило долгое одиночество — «жених отвернется», а замужним — крупный скандал с мужем;

Не стоит планировать важных дел и начинать реализовывать новые планы. Всякая инициатива 13 мая обречена на провал. Наши предки не заключали сделки, не подписывали бумаги и даже не меняли привычный распорядок дня;

Не рекомендовалось давать в долг и разбрасываться деньгами. В этот день финансы требуют особого уважения. Дать взаймы — значит отдать свою удачу, должник не вернет долг, а в доме наступит нужда;

Не стоит заплетать волосы. Девушкам не рекомендовали заплетать тугие косы. Существовало поверье, что так можно «заплести» свою судьбу, запутав в ней беды и несчастья;

Избегайте конфликтов и тоски. Плакать и ругаться на Якова нельзя — слезы будут литься до конца года. Настроение должно быть только хорошим, иначе друзья отвернутся, а уважение в обществе будет потеряно;

Не ложитесь спать в разное время. Семейным парам советовали ложиться спать одновременно. Сон под разными одеялами или в разное время сулил разлад, потерю тепла в отношениях и охлаждение чувств.

Приметы

