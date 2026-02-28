28 февраля 2026, 11:11

Согласно народному календарю, 1 марта отмечается Ярилин день, или «Ярило — с вилами». Такое название появилось потому, что, по поверьям славян, языческий бог солнца Ярило «поднимал зиму на свои вилы» — солнечные лучи, знаменуя начало борьбы весны с холодами. Православная церковь в этот день отмечает великий праздник — Торжество Православия, которое всегда приходится на первое воскресенье Великого поста. О переплетении древних обычаев, традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».





Народные запреты

Нельзя было ругаться или ссориться — предки считали, что злые слова отпугивают солнечное тепло, вызывая холода до весны и неурожай. Считалось, что вся негативная энергия, выплеснутая в этот день, вернется сторицей. Ссоры и брань могли привести к тяжелым болезням и неурожаю;

Нельзя было рассказывать о своих успехах и достижениях, чтобы их не «сглазить» и не обесценить. Зависть же к чужому добру, наоборот, могла привести к тому, что свое пропадет; Женщинам не разрешали стирать бельё в реке — вода «смывает» плодородие и здоровье;

— вода «смывает» плодородие и здоровье; Церковные каноны Великого поста осуждали мясоедство и пьянство. Нарушителей ждали кары в виде хворей или неудач;

Нарушителей ждали кары в виде хворей или неудач; Нельзя спать до полудня — лень крадёт солнечную силу, обрекая на неудачи и бедность.

