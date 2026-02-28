Ярилин день 1 марта: как встретить весну по древним обычаям, обрести гармонию и избежать бед, народные приметы
Согласно народному календарю, 1 марта отмечается Ярилин день, или «Ярило — с вилами». Такое название появилось потому, что, по поверьям славян, языческий бог солнца Ярило «поднимал зиму на свои вилы» — солнечные лучи, знаменуя начало борьбы весны с холодами. Православная церковь в этот день отмечает великий праздник — Торжество Православия, которое всегда приходится на первое воскресенье Великого поста. О переплетении древних обычаев, традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория Ярилина дня уходит корнями в глубокую древность, во времена, когда восточные славяне жили по своему природному календарю. Ярило — один из главных персонажей славянской мифологии, бог солнца, весеннего плодородия и жизненной силы. Само название происходит от слова «ярый», что означает «яркий, горячий, сильный». Славяне считали, что Ярило открывает своим ключом землю, давая волю теплу, которое способствует бурному росту трав.
Интересно, что вплоть до 1492 года на Руси именно 1 марта встречали Новый год. Эта традиция оказалась невероятно сильна. Даже когда начало года официально перенесли на сентябрь, а затем и на январь, в народе первые мартовские дни еще долго называли Ярилиными днями и продолжали считать их точкой отсчета нового земледельческого цикла. В этот день природа «ярилась», просыпаясь после зимнего сна, и крестьяне начинали мысленно готовиться к полевым работам.
С принятием христианства эта дата дополнилась новым, духовным значением. В этот день церковь чтит память мучеников Иулиана, Самуила, Илию, Даниила, Иеремию, Исаию, святителя Макария Невского, митрополита Московского и Коломенского, преподобного Маруфа, епископа Месопотамского, и священномученика Петра Успенского.
В 2026 году 1 марта выпадает на первое воскресенье Великого поста, когда Церковь отмечает победу истинной веры над ересями. Этот праздник был назван Торжеством Православия и установлен в Византии в IX веке в память о восстановлении почитания святых икон после долгих лет иконоборчества. В этот день в храмах совершается особый чин, во время которого верующие славят Бога и молятся об укреплении в вере.
Так в народном сознании Ярило превратился в покровителя семьи и урожая, а праздник — во время очищения души и тела перед весной. Историки отмечают, что в XVII веке в церковных книгах фиксировали «солнечные игрища» как допустимые, если они сопровождались молитвами. Так праздник стал мостом между дохристианской Русью и православной традицией, сохранив суть возрождения через свет и тепло.
Традиции дняЯрилин день на Руси было принято проводить весело и с пользой, закладывая основы благополучия на весь будущий год. Существовало множество обычаев, часть из которых была связана с магией первого дня весны, а часть — с практической подготовкой к теплу.
Утром семьи вставали с рассветом, чтобы первым делом помолиться у икон и прочитать заговор от хворей. Хозяин дома обходил жилище с зажжённой свечой, трижды осеняя углы крестом для защиты домочадцев от злых сил и болезней.
Одним из самых распространенных обрядов было «окликание» весны и солнца. Люди выходили на пригорки, водили хороводы (так называемые «Ярилины хороводы») и пели песни-веснянки, призывая тепло скорее прогнать зиму. Наши предки верили, что чем громче и задорнее пройдет гулянье, тем быстрее природа проснется и тем щедрее будет урожай.
Особое значение придавалось воде и росе. Если ночью выпадал снег, матери отправляли детей расчищать тропинки к колодцу и мостки на пруду или реке. Этот труд считался не просто хозяйственным, а ритуальным: считалось, что он принесет детям крепкое здоровье, а в дом — счастье и достаток. Также повитухи топили в этот день «полуденный» снег и умывались талой водой, чтобы «чистыми стать да ребенка принять», а беременные женщины старались подольше греться на солнышке, набираясь сил для будущего материнства, ведь Ярило считался еще и покровителем плодородия.
Женщины 1 марта пекли «весенний кулич» без дрожжей, добавляя мак и орехи, и делили его с родственниками и соседями, укрепляя родовые узы. Этот обряд, по преданиям, обеспечивал урожай, здоровье скота и гармонию в доме.
И, конечно, главной традицией, дошедшей до XIX века, было правило не работать. Поскольку праздник совпадал с древним Новым годом, первый день весны старались провести в отдыхе, общении с близкими и веселье, чтобы задобрить солнце и весь год жить в радости, а не в тяжелом труде.
Народные запретыВ Ярилин день народные обычаи и церковные правила строго охраняли гармонию дня, запрещая действия, способные прогневить силы природы или Бога.
- Нельзя было ругаться или ссориться — предки считали, что злые слова отпугивают солнечное тепло, вызывая холода до весны и неурожай. Считалось, что вся негативная энергия, выплеснутая в этот день, вернется сторицей. Ссоры и брань могли привести к тяжелым болезням и неурожаю;
- Наши предки верили, что Ярило не терпит хвастовства. Нельзя было рассказывать о своих успехах и достижениях, чтобы их не «сглазить» и не обесценить. Зависть же к чужому добру, наоборот, могла привести к тому, что свое пропадет;
- Женщинам не разрешали стирать бельё в реке — вода «смывает» плодородие и здоровье;
- Церковные каноны Великого поста осуждали мясоедство и пьянство. Нарушителей ждали кары в виде хворей или неудач;
- Нельзя спать до полудня — лень крадёт солнечную силу, обрекая на неудачи и бедность.
Приметы
- Если 1 марта солнце ярко светит и греет — жди тёплое лето с обильным урожаем хлебов и плодов.
- Туман на Ярилин день сулит грибной год и плодородную осень, но с частыми дождями весной.
- Ветер с юга — к ранней весне, теплу в марте и хорошему сенокосу. Ветер с севера — к поздним холодам и скудному урожаю.
- Если в полдень птицы поют громко — лето сухое, но урожай зерновых богатый. Тишина предвещает дожди и наводнения.
- Снег с дождём 1 марта означает мокрую весну, но плодородное лето с ягодами и грибами в изобилии.