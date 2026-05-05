Юрьев день 6 мая: почему нельзя стирать белье, брать в руки шерсть и проводить весь день дома, народные приметы
Согласно народному календарю, 6 мая отмечается Юрьев день, который также называли Егорьев день, Георгий Храбрый и Юрий Вешний. Название связано с почитанием святого Георгия Победоносца — покровителя воинов и защитников, а в крестьянской традиции — покровителя скота и земледельцев. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКорни Юрьева дня уходят вглубь веков, переплетая древние славянские верования с христианскими догматами. До Крещения Руси славяне почитали Велеса как покровителя скота и защитника от хищных зверей. С распространением православия на смену образу «скотьего бога» пришёл великомученик Георгий, день памяти которого отмечается 6 мая.
Георгий Победоносец жил в начале III века. Он родился в семье состоятельных христиан в городе Каппадокии. Юноша был статным, сильным и храбрым, поэтому быстро преуспел на военной службе и стал любимцем императора Диоклетиана. Однако правитель был убеждённым язычником и развязал жестокие гонения на христиан.
Георгий не побоялся открыто заявить о своей вере перед императором. Диоклетиан уговаривал воина отречься от Христа, сулил богатства и почести, но всё было напрасно. Тогда великомученика подвергли восьмидневным жестоким пыткам, а затем обезглавили. Перед смертью Георгий совершил чудо: по его молитве сокрушились идолы в храме Аполлона. Даже жена императора, царица Александра, уверовала во Христа, увидев мужество святого.
С давних пор Георгия Победоносца особенно почитают на Руси. Именно он, сидящий на коне и поражающий змея копьём, изображён на гербе Москвы. С XIV века великомученик считается небесным покровителем столицы. Частицы его мощей хранятся во многих московских храмах: в церкви Георгия Победоносца на Поклонной горе, в храме в Старых Лучниках и Зачатьевском монастыре. Православные верующие молятся святому о защите воинов, о здравии домашнего скота, о хорошем урожае и о помощи в любой нужде.
Традиции дня6 мая крестьяне начинали активные полевые работы. В начале мая скот впервые после зимы выгоняли на пастбище — это сопровождалось особыми обрядами. Пастухи читали заговоры, обходили стадо с иконой святого Георгия, а хозяева окропляли животных святой водой для защиты от болезней и волков.
На рассвете люди выходили в поле и катались по траве, покрытой каплями влаги. Считалось, что эта роса обладает чудесной силой: она дарит здоровье, красоту и удачу. Девушки умывались ею перед свиданием, а знахари собирали росу в склянки и хранили для лечения.
6 мая принято щедро угощать пастухов. Их называли помощниками святого Георгия, приносили лучшие угощения, дарили деньги и ни в чём не отказывали. Считалось, что от благосклонности пастуха зависит благополучие всего стада в новом сезоне.
Хозяйки пекли особые хлебцы в форме животных — их раздавали детям, чтобы те кормили домашний скот: верили, что это принесёт животным здоровье и плодовитость. В некоторых регионах устраивали коллективные трапезы на природе — «братчины», где угощались кашей и хлебом, благодаря землю и святого Георгия за будущий урожай.
Кроме того, в этот день собирали целебные травы, особенно полынь и зверобой, — считалось, что они обладают особой силой.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты этого дня, веря, что их нарушение навлечёт беду.
- Категорически запрещалось брать в руки шерсть и шерстяные нитки. Считалось, что если ослушаться, волки перегрызут всех овец;
- Женщинам запрещалось стирать и полоскать бельё в реке. Наши предки верили, что так можно «смыть» здоровье и красоту. А в вывешанное на ночь постельное бельё может залететь «весенняя лихорадка» — болезнь, которая заберёт силы у всех домочадцев;
- Не стоит ругаться и ссориться. Того, кто сквернословит в Юрьев день, может убить грозой;
- Не рекомендуется обижать скот и есть мясо. Георгий — покровитель животных, поэтому грубое обращение со скотиной считалось тяжким грехом, ведущим к бедности;
- Незамужним девушкам не следует проводить весь день дома, поскольку это может отпугнуть потенциальных женихов. Считалось, что для привлечения внимания мужчин необходимо хотя бы ненадолго появляться на улице, чтобы порадоваться весне.
Приметы
- Дождь в Юрьев день — к хорошему сенокосу и богатому росту трав;
- Мороз 6 мая — к урожаю проса и овса;
- Жаркая погода — лето будет пасмурным и дождливым;
- Гром 6 мая — к хорошему урожаю гороха и бобовых;
- Цветение черёмухи к Юрьеву дню — к похолоданию в ближайшие дни.