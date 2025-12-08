Юрьев день 9 декабря: Как обеспечить благополучие, счастье и здоровье на весь год, народные приметы и запреты
В народном календаре 9 декабря на Руси отмечали важный народно-христианский праздник — Юрьев день, также известный как Егорий Зимний, Юрий Холодный или Егорий Осенний. Это был день памяти святого Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых, образ которого глубоко вплетён в историю и культуру России. Праздник имел не только религиозное значение, но и был важным социальным временем на протяжении нескольких веков. Это был единственный день в году, когда крестьяне могли сменить своего хозяина. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Имена Егор и Юрий на Руси являются вариациями имени Георгий, что обусловлено особенностями древнерусской фонетики. В древнерусском языке отсутствовал начальный мягкий звук «гь», поэтому имя Георгий употреблялось исключительно в церковной практике. В церковном календаре этот день посвящен великомученику Георгию Победоносцу.
Георгий был знатным военачальником при римском императоре Диоклетиане. За открытую исповедь христианской веры и отказ отречься от неё он претерпел жестокие пытки и был казнён около 303 года. Наиболее известное посмертное чудо — победа над змием и спасение царевны, что сделало его символом победы добра над злом и заступником слабых.
Святой Георгий считается небесным покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. Князь Ярослав Мудрый, принявший в крещении имя Георгий, способствовал его особому почитанию: в середине XI века в Киеве был освящён первый на Руси Георгиевский храм, и в память об этом событии был установлен ежегодный праздник 9 декабря. С 1769 года, когда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия, эта дата стала также праздником георгиевских кавалеров.
На протяжении XI–XVII веков Юрьев день имел и сугубо земное, юридическое значение. Судебник 1497 года закрепил право крестьян на переход к другому помещику в течение недели до и недели после этого дня, когда заканчивались все полевые работы и производились расчёты. Отмена этого права в конце XVI века, окончательно закреплённая Соборным уложением 1649 года, стала ключевым шагом к установлению крепостного права. Горькое разочарование народа от этой утраты надежды на лучшую долю выразилось в пословице: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».
Традиции дняЮрьев день был наполнен практическими заботами и обрядами, призванными защитить хозяйство в наступающую суровую пору. К этой дате старались рассчитаться со всеми долгами и выполнить данные обещания, чтобы встретить новый год «с чистого листа». Также завершали подготовку к зиме: утепляли дома, конопатили окна, проверяли погреба.
В этот день было принято утром посещать храм и возносить молитвы великомученику Георгию Победоносцу. К нему обращаются за помощью во время эпидемий, о здравии и крепости духа. Также святому как покровителю домашних животных молились о сохранности скота. Считалось, что именно с этого дня «Юрий отмыкает пасть волкам», и хищники становятся особенно опасны.
В день Егория Осеннего на Руси мужчины отправлялись в баню, где парились дубовыми вениками. Наши предки верили, что этот ритуал укрепляет тело и дух, подготавливая их к зимним холодам. Процедуру проводили в полдень или вечером. Сначала они нагоняли пар на тело, а затем растирали кожу, чтобы добиться глубокого очищения и прилива сил. Завершали обряд обливанием холодной водой, что символизировало готовность к морозам. Считалось, что это обеспечит благополучие, счастье и здоровье до следующего Юрьева дня.
Кроме этого, на Руси был ритуал «слушание воды». Люди ходили к колодцам и прислушивались к звукам, доносящимся из него. Спокойная, тихая вода сулила тёплую зиму, а шум, всплески или гул предвещали сильные морозы и вьюги.
Народные запретыТрадиции предписывали в Юрьев день ряд строгих ограничений, большей частью связанных с поверьями об повышенной опасности. Главным табу считалось ходить в лес, где можно было не только заблудиться или встретить хищника, но и столкнуться с разгневанными духами природы. Охота также строго запрещалась из-за почтения к святому Георгию как покровителю зверей — убийство животного сулило несчастье и неудачи.
Несмотря на обычай отдавать старые долги, брать или давать новые деньги взаймы было под строжайшим запретом, чтобы не провести весь следующий год в нищете и зависимости.
Отправляться в дальнюю дорогу не рекомендовалось, поскольку верили, что пути в этот день «заметает» невидимая сила, и путник рискует не вернуться домой.
Лениться и бездельничать 9 декабря было нельзя — святой благоволил трудолюбивым, поэтому день посвящали полезным хозяйственным делам, чтобы обеспечить благополучие на весь год.
Приметы
- Глубокий и ровный снежный покров в этот день сулил хороший урожай в следующем году, а также обилие травы весной. Высокие сугробы предвещали раннюю весну.
- Утренний иней на деревьях считался предвестником богатого урожая.
- Северный ветер предсказывал скорые и сильные морозы.
- Синицы, прилетающие к домам, считались вестниками сильных холодов.
- Прозрачный лёд на реке обещал ясные солнечные дни.
- Дым, столбом поднимающийся из трубы, указывал на мороз, а стелющийся по земле — на оттепель.