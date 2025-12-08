08 декабря 2025, 11:02

Фото: iStock/YuTphotograph

В народном календаре 9 декабря на Руси отмечали важный народно-христианский праздник — Юрьев день, также известный как Егорий Зимний, Юрий Холодный или Егорий Осенний. Это был день памяти святого Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых, образ которого глубоко вплетён в историю и культуру России. Праздник имел не только религиозное значение, но и был важным социальным временем на протяжении нескольких веков. Это был единственный день в году, когда крестьяне могли сменить своего хозяина. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»



Традиции дня

Фото: iStock/YuTphotograph



Народные запреты

Фото: iStock/Vladislav Zolotov



Приметы