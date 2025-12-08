Приложение Сбербанка «Финансы онлайн» снова доступно в App Store
Приложение Сбербанка для iPhone под названием «Финансы онлайн» снова доступно в App Store. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
В прошлый раз оно оставалось доступным всего 11 часов, поэтому его стоит установить как можно быстрее. Для загрузки используйте только ссылки из официальных каналов.
Авторизация в «Финансы онлайн» возможна через предыдущие версии приложений. Обновленный вариант обеспечивает более быструю и удобную работу. Например, улучшилась функция бесконтактной оплаты «Вжух». Эта технология безопасна и функционирует даже при плохом интернете. Главное — включить Bluetooth на смартфоне и использовать новые терминалы.
Сбер — крупнейший финансовый институт России, оказывающий широкий спектр банковских услуг населению и бизнесу. Компания входит в число мировых лидеров по размеру активов и клиентской базы.
