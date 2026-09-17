Захарий и Елизавета 18 сентября: как сохранить семейное благополучие и уберечь детей от хворей, народные приметы
Согласно народному календарю, 18 сентября отмечается день Захария и Елизаветы, или «Кумохин день». Такое название появилось потому, что в эту пору, по поверьям, из лесов выходил злой дух Кумоха, воплощение лихорадки и болезней, и начинал бродить по деревням. Православная церковь в эту дату чтит память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория этого дня уходит корнями в евангельские события. Церковное предание рассказывает о благочестивой чете из Хеврона. Захария служил священником в Иерусалимском храме, а его супруга Елисавета, по преданию, приходилась сестрой Анны — матери Пресвятой Богородицы. Долгие годы супруги страдали от бесплодия, что в ветхозаветные времена считалось наказанием Божиим.
Но однажды архангел Гавриил явился Захарии с вестью о скором рождении сына, которому суждено стать Предтечей Господним. Священник усомнился в словах посланника господнего и потерял дар речи до самого момента, когда младенец появился на свет и был наречен именем Иоанн.
Когда же царь Ирод приказал истребить всех младенцев в Вифлееме, Елисавета с сыном бежала в горы, где скалы чудесным образом укрыли их. Захария же принял мученическую смерть прямо в храме, отказавшись выдать местонахождение ребёнка. Елисавета скончалась спустя сорок дней, а Иоанн остался в пустыне, хранимый Господом.
Народная традиция соединила этот день с древними представлениями о злых духах. Кумоха — так на Руси называли нечистую силу, насылающую лихорадку и болезни. Её описывали как худую большеглазую старуху с синеватой кожей. Верили, что именно 18 сентября Кумоха выходит из лесов и начинает обход деревень, принося ссоры, хвори и раздоры.
В этот день, согласно православному календарю, празднуют именины Елизавета, Ираида, Раиса, Авдей, Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Теодор и Федор. В храмах возносят молитвы Захарию и Елисавете с просьбой о даровании детей, семейном благополучии и здоровье родных.
Традиции дняКумохин день на Руси считался временем очищения и защиты. Хозяйки с самого утра принимались за генеральную уборку: выметали все углы, избавлялись от старых вещей, а мусор сжигали вместе с картофельной ботвой — считалось, что вместе с хламом уходят болезни и неудачи. Мужчины отправлялись на сеновалы и прокалывали сено вилами, читая заговоры: верили, что там мог укрыться злой дух, и его следовало прогнать.
Особое место в обрядах занимала берёза: её ветвями обметали дом, а в баню с собой обязательно брали берёзовый веник. Пар, по поверьям, очищал не только тело, но и душу, «выгонял» хворь и тоску.
В деревнях 18 сентября детям старались надевать вещи из овечьей шерсти — она грела даже в сырость и, по поверью, «снимала хворь».
В этот день часто играли свадьбы. Захарий и Елисавета считались покровителями семьи и брака, и союз, заключённый 18 сентября, обещал быть крепким и счастливым.
Беременные женщины молились святым о лёгких родах, а те, кто мечтал о материнстве, просили о зачатии. Считалось добрым делом помочь соседям или нуждающимся, навестить родных, провести вечер в кругу семьи за тихой беседой.
Народные запретыЗапретов в Кумохин день было немало, и каждый имел своё объяснение.
- Категорически нельзя было брать в руки сыпучие продукты — соль, крупу, муку. Считалось, что вместе с ними «утечёт» достаток и удача уйдёт сквозь пальцы;
- Не устраивали большой стирки после полудня. Хозяйки верили, что вместе с грязной водой можно «вылить» из дома счастье, а у того, кто стирает в этот день, могла приключиться болезнь;
- Не пускали в дом незнакомцев — с чужаком могла проникнуть нечистая сила;
- Ссоры и бранные слова в этот день считались особенно опасными: говорили, что всякая ругань вернётся сторицей, а разлад между супругами останется навсегда. Девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами — в них мог спрятаться злой дух, а также ведьмы могли ухватить за пряди и утащить.
- Не надевали грязную или рваную одежду — это притягивало нищету и неудачи;
- Не давали пустых обещаний и клятв: нарушенное слово оборачивалось долгими несчастьями;
- А ещё не оглядывались по дороге домой — считалось, что так можно впустить беду в собственную жизнь.
Приметы
- Если листья рябины пожелтели рано — зима будет ранней и холодной, а осень дождливой;
- На вишне к 18 сентября ещё не опали листья — первый быстро растает;
- Много желудей на дубах в сентябре — зима будет студёная;
- Гром в сентябре — к тёплой осени;
- Если ёж устроил нору на опушке леса — зима будет тёплой.