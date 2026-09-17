17 сентября 2026, 09:12

Фото: Istock/ DeltaOFF

Согласно народному календарю, 18 сентября отмечается день Захария и Елизаветы, или «Кумохин день». Такое название появилось потому, что в эту пору, по поверьям, из лесов выходил злой дух Кумоха, воплощение лихорадки и болезней, и начинал бродить по деревням. Православная церковь в эту дату чтит память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ Enio DePaz

Народные запреты

Фото: Istock/ Aonip

Категорически нельзя было брать в руки сыпучие продукты — соль, крупу, муку. Считалось, что вместе с ними «утечёт» достаток и удача уйдёт сквозь пальцы;

Считалось, что вместе с ними «утечёт» достаток и удача уйдёт сквозь пальцы; Не устраивали большой стирки после полудня. Хозяйки верили, что вместе с грязной водой можно «вылить» из дома счастье, а у того, кто стирает в этот день, могла приключиться болезнь;

Хозяйки верили, что вместе с грязной водой можно «вылить» из дома счастье, а у того, кто стирает в этот день, могла приключиться болезнь; Не пускали в дом незнакомцев — с чужаком могла проникнуть нечистая сила;

— с чужаком могла проникнуть нечистая сила; Ссоры и бранные слова в этот день считались особенно опасными: говорили, что всякая ругань вернётся сторицей, а разлад между супругами останется навсегда. Девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами — в них мог спрятаться злой дух, а также ведьмы могли ухватить за пряди и утащить.

говорили, что всякая ругань вернётся сторицей, а разлад между супругами останется навсегда. Девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами — в них мог спрятаться злой дух, а также ведьмы могли ухватить за пряди и утащить. Не надевали грязную или рваную одежду — это притягивало нищету и неудачи;

— это притягивало нищету и неудачи; Не давали пустых обещаний и клятв: нарушенное слово оборачивалось долгими несчастьями;

нарушенное слово оборачивалось долгими несчастьями; А ещё не оглядывались по дороге домой — считалось, что так можно впустить беду в собственную жизнь.

Приметы