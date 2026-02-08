Златоустов день 9 февраля: как привлечь богатство, защитить дом от бед и сохранить здоровье, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 февраля отмечается Златоустов день, или «Златоустьев огонь». Такое название появилось потому, что в этот день наши предки уделяли особое внимание печному пламени, стремясь разжечь его особым способом. Православная церковь в это время вспоминает дату перенесения мощей одного из трех великих Вселенских учителей святителя Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИоанн Златоуст, живший в IV–V веках, вошел в историю как величайший проповедник и богослов. Родился он около 347 года в Антиохии, в семье военачальника. Рано потеряв отца, он получил блестящее образование благодаря матери, изучал риторику и философию. Приняв крещение в зрелом возрасте, Иоанн избрал путь аскета: несколько лет провел в пустыне, а затем два года — в полном молчании в пещере, где начал писать свои первые духовные труды.
Вернувшись в Антиохию из-за пошатнувшегося здоровья, он был рукоположен сначала в диаконы, затем в пресвитеры. Его проповеди, понятные и простым людям, и знати, стекались послушать толпы народа, за что он и получил прозвище «Златоуст», что означает «золотые уста». Позже он стал архиепископом Константинополя, где прославился не только как пастырь, но и как щедрый благотворитель, тративший церковные средства на больницы и гостиницы для паломников. Его прямая и бескомпромиссная позиция в вопросах нравственности вызвала конфликт с властями, и святитель несколько раз отправлялся в ссылку. В одной из них, в 407 году, он и скончался со словами: «Слава Богу за всё!».
Через 31 год после кончины, по просьбе верующих и нового патриарха, мощи Иоанна Златоуста были торжественно перенесены в Константинополь. Когда гроб открыли, тело святителя обрели нетленным. В настоящее время честные мощи находятся в соборе Святого Георгия в Стамбуле, а их частицы распространены по всему миру. В России частица останков святого хранится в Серафимовском кафедральном соборе города Златоуста Челябинской области. К святому Иоанну Златоусту обращаются с молитвами о просвещении разума и помощи в изучении наук, об избавлении от отчаяния и уныния, о даре красноречия и наставничества, а также о защите от клеветы и несправедливых гонений.
Традиции и обряды дняСвязь дня с именем «Златоуст» на Руси переосмыслили в духе крестьянского быта, связав с «золотым устьем» (жерлом) печи. Огонь домашнего очага стал центром всех традиций.
Самым главным обрядом дня была особая растопка печи, получение «Златоустьева огня». Наши предки заранее сушили дрова и готовили лучину, чтобы все поленья занялись одновременно от одной лучины. Удачный огонь, окрашивающий устье печи в золотой цвет, сулил семье благополучие и достаток на весь год. Существовало поверье, что к такому пламени можно было привести больного, чтобы тот пошел на поправку.
В этот день пекли пироги-расстегаи с разной начинкой: грибами, мясом, рыбой. Считалось, что каждый член семьи должен попробовать это угощение, чтобы год был сытным и прибыльным.
9 февраля считалось временем, когда нечистая сила особенно активна. Для защиты дома хозяйки изготавливали обереги из сушеных трав (можжевельник, зверобой, полынь), связывали их красной нитью и, освятив в церкви, вешали над дверью или у окон.
День был также связан с поминовением усопших. Люди посещали могилы родных, принося им рисовую кашу, пироги или компот. В главной комнате дома на целый день зажигали свечу. Считалось, что ее непрерывный свет привлекает в дом здоровье, мир и любовь.
Народные запретыВ народной традиции Златоустова дня запреты были так же важны, как и особые обряды. Их соблюдение, по поверьям, защищало от бед и сохраняло благополучие. В этот день не стоило:
- Тушить или чистить печь. Поскольку огонь в очаге был символом жизненной силы семьи, его нельзя было гасить или нарушать для чистки под страхом навлечь бедность и горе;
- Покупать и дарить подарки, особенно одежду и обувь. Считалось, что в этот день колдуны могли навести порчу через новые вещи, поэтому любые покупки и подарки сулили несчастье;
- Мыть голову. Этот запрет был связан с суеверием, что так можно «смыть» свое здоровье;
- Подолгу смотреться в зеркало. Девушки особенно опасались этого, веря, что зеркало может «украсть» их красоту и молодость;
- Ссориться, сплетничать и браниться. Слово в день Златоуста считалось обладающим особой силой, поэтому сквернословие и конфликты могли навлечь долгие раздоры и болезни;
- Обжигаться или раниться. Любая, даже мелкая бытовая травма, особенно для незамужних девушек, могла трактоваться как дурной знак, ведущий к одиночеству.
Приметы
- Облака плывут против ветра — к скорому снегопаду;
- Снег лежит на полях круглыми, мягкими сугробами или волнами — к богатому урожаю осенью;
- Наступила оттепель — верить ей не стоит, впереди еще будут сильные морозы;
- Стекла в доме сильно запотели — к потеплению;
- Ясная и яркая луна 9 февраля предвещала раннюю и дружную весну.