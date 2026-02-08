08 февраля 2026, 10:00

Фото: iStock/ Gerald G Gantar

Согласно народному календарю, 9 февраля отмечается Златоустов день, или «Златоустьев огонь». Такое название появилось потому, что в этот день наши предки уделяли особое внимание печному пламени, стремясь разжечь его особым способом. Православная церковь в это время вспоминает дату перенесения мощей одного из трех великих Вселенских учителей святителя Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции и обряды дня

Фото: iStock/ Maria Saifutdinova

Народные запреты

Фото: iStock/ ASphotowed

Тушить или чистить печь. Поскольку огонь в очаге был символом жизненной силы семьи, его нельзя было гасить или нарушать для чистки под страхом навлечь бедность и горе;

Поскольку огонь в очаге был символом жизненной силы семьи, его нельзя было гасить или нарушать для чистки под страхом навлечь бедность и горе; Покупать и дарить подарки, особенно одежду и обувь. Считалось, что в этот день колдуны могли навести порчу через новые вещи, поэтому любые покупки и подарки сулили несчастье;

Считалось, что в этот день колдуны могли навести порчу через новые вещи, поэтому любые покупки и подарки сулили несчастье; Мыть голову. Этот запрет был связан с суеверием, что так можно «смыть» свое здоровье;

Этот запрет был связан с суеверием, что так можно «смыть» свое здоровье; Подолгу смотреться в зеркало. Девушки особенно опасались этого, веря, что зеркало может «украсть» их красоту и молодость;

Девушки особенно опасались этого, веря, что зеркало может «украсть» их красоту и молодость; Ссориться, сплетничать и браниться. Слово в день Златоуста считалось обладающим особой силой, поэтому сквернословие и конфликты могли навлечь долгие раздоры и болезни;

Слово в день Златоуста считалось обладающим особой силой, поэтому сквернословие и конфликты могли навлечь долгие раздоры и болезни; Обжигаться или раниться. Любая, даже мелкая бытовая травма, особенно для незамужних девушек, могла трактоваться как дурной знак, ведущий к одиночеству.

Приметы