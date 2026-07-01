01 июля 2026, 09:00

Фото: iStock/ anton962

Согласно народному календарю, 2 июля отмечается Зосима Пчельник — день, тесно связанный с пчелиным промыслом и летним трудом на пасеке. Название праздника происходит от имени святого Зосимы, которого в крестьянской среде издавна считали покровителем пчёл и помощником в сборе мёда. В эту дату на Руси внимательно следили за поведением насекомых, ведь по ним судили о будущем урожае и погоде. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ AVTG

Традиции дня

Фото: iStock/ roman023

Народные запреты

Категорически нельзя было кричать, громко разговаривать или ругаться рядом с ульями — считалось, что шум пугает пчёл, и они могут покинуть пасеку или стать агрессивными;

— считалось, что шум пугает пчёл, и они могут покинуть пасеку или стать агрессивными; Нельзя было убивать пчёл или даже случайно давить их. Это воспринималось как дурной знак, способный навлечь на дом несчастья и лишить семью достатка;

Это воспринималось как дурной знак, способный навлечь на дом несчастья и лишить семью достатка; Запрещалось начинать новые крупные дела или затевать переезды. День считался неподходящим для старта, поскольку удача могла «улететь», как испуганная пчела;

День считался неподходящим для старта, поскольку удача могла «улететь», как испуганная пчела; Н ельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — по народным представлениям, это могло привести к утечке достатка из дома;

— по народным представлениям, это могло привести к утечке достатка из дома; Не рекомендовалось стричь волосы и ногти. В крестьянской традиции это связывали с потерей жизненной силы и ослаблением защиты семьи;

В крестьянской традиции это связывали с потерей жизненной силы и ослаблением защиты семьи; Строго запрещалось оставлять пасеку без присмотра в полдень: верили, что в это время особенно активны злые духи, способные навредить пчёлам;

верили, что в это время особенно активны злые духи, способные навредить пчёлам; Нельзя было выбрасывать остатки мёда или выливать медовые напитки — их следовало скормить скоту или использовать в хозяйстве, чтобы не прогневать покровителя дня и не накликать беды.

Приметы

Фото: iStock/ Mike_Pellinni