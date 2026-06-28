Пес случайно попал в кадр нового фильма Marvel и стал звездой

28 июня 2026, 12:51

Японский шпиц Финик случайно попал на съемки Marvel и прославился в соцсетях

Финик (Фото: Инстаграм*/puppyintel)

Японский шпиц по кличке Финик случайно попал на съемки нового фильма Marvel о Человеке-пауке в Лондоне и прославился в соцсетях. Забавное видео появилось в Instagram*.





Собака наблюдала за съемочным процессом с балкона жилого дома. В это время снималась сцена с дымом, тросами и разбитым автомобилем. Шум и спецэффекты привлекли внимание пса, после чего он начал громко лаять. Один из операторов заметил животное и направил на него камеру.



Теперь пользователи в шутку требуют, чтобы Marvel оставила кадры с гавкающим зрителем в финальной версии фильма. Некоторые считают, что он вовсе заслуживает главной роли.



Ранее британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, признался, что алкогольная зависимость сильно препятствовала его карьере. Он окончательно отказался от спиртного в январе 2022 года, осознав, что из-за него не может достигать поставленных целей и стать тем, кем хочет быть.



*Запрещен в РФ