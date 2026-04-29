Зосима Пчельник 30 апреля: почему нельзя печь хлеб вечером, смотреться в зеркало и надевать обновки, народные приметы
Согласно народному календарю, 30 апреля отмечается Зосима Пчельник. Такое название день получил в честь преподобного Зосимы Соловецкого, которого на Руси считали главным заступником пчел и хранителем пасек. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКак и многие народные праздники, Зосима Пчельник — это удивительное сплетение языческого мировоззрения и христианского почитания. Задолго до крещения Руси славяне в этот день задабривали «пчелиную матку» — божество, отвечающее за роение и медосбор. Считалось, что именно 30 апреля пчела окончательно просыпается после зимней спячки. С приходом православия древние обряды не исчезли, а обрели нового покровителя — святого подвижника.
Преподобный Зосима жил в XV веке. В поисках уединения он отправился на суровые Соловецкие острова посреди Белого моря. Вместе с иноком Германом святой построил келью и часовню. Подвиги его были тяжелы: молитва в холоде, рубка леса и борьба с житейскими трудностями. По промыслу Божию он увидел в небе над островом сияющий храм — знак будущей великой обители.
Так Зосима заложил Соловецкий монастырь. Он стал игуменом и установил строгий устав. Скончался преподобный в 1478 году. Мощи его покоятся в Преображенском соборе Соловецкого монастыря, куда ежегодно стекаются тысячи паломников. Однако в народном календаре он запомнился иначе. По легенде, святой не только строил храмы, но и лично занимался пчеловодством, принося в обитель мед. Поэтому именно к Зосиме обращаются с молитвой о сохранении пчел и богатом урожае меда.
Традиции дняНаши предки вставали затемно. Утро 30 апреля начиналось не с завтрака, а с ложки меда. Считалось, что если съесть мед натощак, весь год проживешь в здравии, а любые хвори отступят.
Главное действо разворачивалось на пасеке. Крестьяне выносили ульи на свежий воздух. Чтобы пчелы хорошо роились и давали много меда, проводили обряд «обхода». Чтобы задобрить пчёл и обеспечить хороший медосбор, хозяева угощали их особым лакомством — кусочком хлеба, смоченным в медовом напитке (медовухе или разведённом мёде). Иногда в улей клали веточку освященной вербы.
Хозяйки в этот день хлопотали у плиты. Обязательным блюдом была свинина или утка, запеченная в медовом соусе. Мед добавляли в каши и пекли пряники. Застолье было радостным, но без обжорства — переедание в этот день грозило уходом достатка из дома.
Мужчины проверяли и чинили сельскохозяйственные инструменты — грабли, лопаты, косы. Считалось, что работа, начатая в этот день, будет успешной. Кроме этого, на Зосиму перед посевом семена моркови, свёклы и репы замачивали в родниковой воде с монетой на дне. Считалось, что это обеспечит богатый урожай.
Народные запретыЗосима Пчельник стоял на границе апреля и мая. В ночь с 30 апреля на 1 мая на Руси отмечали «Вальпургиеву ночь» — время разгула нечистой силы, ведьм и колдунов. Это наложило на день особые ограничения. Чтобы не навлечь беду, нельзя было:
- Вечером печь хлеб и замешивать тесто. Это могло навлечь болезни на семью;
- Смотреться в зеркало и воду. Верили, что через отражение злые духи могут украсть красоту, здоровье или даже утащить душу в потусторонний мир;
- Рассказывать сны. Хороший сон, рассказанный вслух, мог обернуться неприятностями, а плохой — неминуемо сбыться;
- Давать в долг хлеб и соль. Вместе с этими продуктами семья рисковала отдать весь свой достаток и благополучие;
- Надевать обновки. Одежда, надетая впервые 30 апреля, по поверьям, быстро изнашивалась или притягивала сглаз;
- Ссориться и ругаться матом. Особенно это касалось женщин. Считалось, что брань в этот день притягивает несчастья и ссоры в семье.
Приметы
- Пчелы садятся на цветы вишни — к обильному урожаю ягод;
- Солнечное утро и ясный восход — к сухому, жаркому лету;
- Много кучевых облаков в небе — к дождливому маю;
- Если день пасмурный и дождливый — мёда будет мало, а грибов осенью уродится много;
- Грачи купаются в пыли — к скорому теплу.