07 июля 2025, 17:55

Фото: iStock/ Peach_iStock

8 июля — настоящий космический калейдоскоп возможностей. Каждый знак зодиака получит свою порцию звездной энергии: Овнам — для решительных действий, Тельцам — для укрепления стабильности, а Рыбам — для творческого прорыва. Как максимально эффективно использовать этот день и каким знакам особенно благосклонна удача, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 20 мая) Близнецы (21 мая — 21 июня) Рак (22 июня — 22 июля) Лев (23 июля — 22 августа) Дева (23 августа — 23 сентября) Весы (24 сентября — 23 октября) Скорпион (24 октября — 22 ноября) Стрелец (23 ноября — 21 декабря) Козерог (22 декабря — 20 января) Водолей (21 января — 18 февраля) Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Овен (21 марта — 20 апреля)

Телец (21 апреля — 20 мая)

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Рак (22 июня — 22 июля)

Фото: iStock/ forplayday



Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 23 сентября)

Весы (24 сентября — 23 октября)

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Фото: iStock/ forplayday



Козерог (22 декабря — 20 января)

Водолей (21 января — 18 февраля)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)