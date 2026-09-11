11 сентября 2026, 13:55

Арт-квартал «Патефонка» (Фото: Минкультуры и туризма Подмосковья (Telegram @culttourismo)

Еще недавно здесь работали фабрики и заводы, сюда приезжали дети в пионерские лагеря, а сегодня на этих местах — современные выставочные залы, мастерские, арт-объекты, резиденции и места для творческих встреч. Как в Подмосковье преображают бывшие производственные площадки и наполняют новыми смыслами территории с богатой историей — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Пионерский лагерь, превратившийся в арт-усадьбу Завод, подаривший имя целому арт-кварталу Фабрика, где теперь создают искусство Советский магазин, ставший музеем и мастерской Новая жизнь бывшего актового зала районной администрации Старые стены, подарившие Подмосковью новую культурную жизнь

Пионерский лагерь, превратившийся в арт-усадьбу

Арт-усадьба «Веретьево» (Фото: Минкультуры и туризма Подмосковья (Telegram @culttourismo)

Завод, подаривший имя целому арт-кварталу

Арт-квартал «Патефонка» (Фото: Минкультуры и туризма Подмосковья (Telegram @culttourismo)

Фабрика, где теперь создают искусство

Арт-пространство «Трикотажка Place» (Фото: Минкультуры и туризма Подмосковья (Telegram @culttourismo)

Советский магазин, ставший музеем и мастерской

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» (Фото: Минкультуры и туризма Подмосковья (Telegram @culttourismo)

Новая жизнь бывшего актового зала районной администрации

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Старые стены, подарившие Подмосковью новую культурную жизнь