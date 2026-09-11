Из советских фабрик, магазинов и пионерлагерей — в арт-пространства: как преобразились старые места Подмосковья? Идеи для поездок
Еще недавно здесь работали фабрики и заводы, сюда приезжали дети в пионерские лагеря, а сегодня на этих местах — современные выставочные залы, мастерские, арт-объекты, резиденции и места для творческих встреч. Как в Подмосковье преображают бывшие производственные площадки и наполняют новыми смыслами территории с богатой историей — читайте в материале «Радио 1».
Пионерский лагерь, превратившийся в арт-усадьбу
Необычное преображение произошло с территорией бывшего пионерского лагеря в Талдомском городском округе. Сейчас здесь располагается арт-усадьба «Веретьево», которую можно назвать своеобразным музеем парковой архитектуры под открытым небом.
Вместо привычной лагерной инфраструктуры здесь появились деревянные скульптуры, уединенные беседки и многочисленные арт-объекты. Их автором стал архитектор и художник Александр Бродский, один из родоначальников бумажной архитектуры в России. Его работы органично вписаны в практически нетронутый болотный ландшафт. А отдельные объекты на территории усадьбы выполняют еще и роль тематических библиотек.
Территория, которая прежде была связана с отдыхом советских детей, превратилась в пространство, где архитектура, природа, литература и современное искусство существуют одновременно и органично дополняют друг друга.
Завод, подаривший имя целому арт-кварталу
В Коломне на месте бывшего патефонного завода появилось творческое пространство. Именно история этого предприятия подарила современному арт-кварталу название «Патефонка». В разные годы здесь располагались различные производства, в том числе завод «Текстильмаш». А сегодня это целый комплекс творческих проектов. Среди них — шелковая фабрика, студия, создающая подарки из дерева, фотостудия, гончарная школа и многое другое. Пространство постепенно расширяется: вместе с числом участников увеличивается и количество доступных посетителям занятий и мероприятий.
На территории регулярно организуют выставки, мастер-классы и фестивали. Среди них — «Арт-мастерская XXI», «Гордость России» и фестиваль советской культуры «Фабрика СССР».
Получается своеобразный парадокс: место, которое прежде было связано с промышленным производством, теперь само стало площадкой для производства идей, предметов искусства и новых культурных проектов.
Фабрика, где теперь создают искусство
Еще один пример превращения промышленного объекта в культурную площадку можно найти в Сергиевом Посаде. Арт-пространство «Трикотажка Place» работает в здании бывшей трикотажной фабрики.
Культурный центр появился в 2020 году на втором этаже фабричного здания и стал частью более масштабного объединения «Трикотажка Project». В него также входят мини-отель «Трикотажка Дом» и уличный фестиваль «Трикотажка Fest».
Создатели проекта сделали ставку на местное творчество. Площадка предназначена для знакомства жителей и гостей округа с работами местных художников, а также для независимых культурных событий. Здесь проходят спектакли, кинопоказы, творческие вечера и лекции.
Со временем пространство продолжило развиваться. У проекта появился еще один выставочный зал с открытыми мастерскими художников — «Трикотажка ЦЕХ». Так бывшее фабричное здание постепенно превратилось в место, где не только демонстрируют искусство, но и непосредственно создают его.
Советский магазин, ставший музеем и мастерской
В старой Коломне культурная история получила еще одну неожиданную форму. Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» находится в доме, где в 1960-х годах размещался продуктовый магазин «Огонек».
Именно здесь писатель Венедикт Ерофеев работал грузчиком в винном отделе. Сегодня посетителей приглашают погрузиться в атмосферу советской Коломны 1960-х годов и увидеть быт коммунальной квартиры периода хрущевской оттепели.
Однако площадка не ограничивается музейной экспозицией. В состав кластера входит арт-резиденция, которая одновременно служит мастерской для художников и писателей.
Творцы по очереди живут здесь в течение года, а завершением их пребывания становится презентация результатов работы в выставочном зале.
Так место, которое когда-то было обычным продуктовым магазином, стало одновременно музеем, творческой мастерской и площадкой для современной культуры.
Новая жизнь бывшего актового зала районной администрации
Еще одна история преобразования связана с арт-пространством «Восход» в Черноголовке. Раньше здесь также находился магазин, носивший название «Дубок», а также актовый зал местной администрации. Сегодня здесь можно проводить концерты, мастер-классы и лекции, а также организовывать самые разные творческие мероприятия.
Площадка стала местом встреч клубов и компаний по интересам, здесь формируются креативные команды. В числе мероприятий — шахматные турниры, вокальные конкурсы, барахолки, кинопоказы и вечеринки.
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Кроме того, в «Восходе» работают коворкинг и буккроссинг. Таким образом, пространство объединяет сразу несколько форм культурного и общественного взаимодействия, превращаясь из обычной площадки в место постоянного притяжения творческих людей.
Старые стены, подарившие Подмосковью новую культурную жизнь
У этих площадок разные истории, но объединяет их одно: привычные функции прежних территорий изменились. Заводы и фабрики уступили место мастерским, выставочным залам и творческим площадкам, бывший пионерский лагерь превратился в арт-усадьбу, а помещения старых магазинов стали музеями и культурными пространствами.
Сегодня эти места не просто сохраняют память о прошлом. Они используют старые здания и территории как основу для новой культурной жизни, где проходят выставки, фестивали, лекции, спектакли, кинопоказы, мастер-классы и встречи людей, объединенных интересом к искусству и творчеству.