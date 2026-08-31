Поддержка инвалидов в Подмосковье 2026: компенсация оплаты ЖКХ, бесплатное лечение и обеспечение техническими средствами реабилитации
Жители Подмосковья с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, могут рассчитывать не только на пенсию, но и на целый комплекс дополнительных мер социальной поддержки. В 2026 году для таких граждан предусмотрены денежные выплаты, компенсации ЖКУ, налоговые и трудовые льготы, бесплатный проезд в общественном транспорте, парковка и средства реабилитации. Какие именно выплаты и льготы доступны и от чего зависит их размер — в материале «Радио 1».
ЕДВ и социальный пакет: сколько положено в 2026 году
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется людям со всеми группами инвалидности и детям-инвалидам независимо от того, работает человек или получает другие выплаты. С 1 февраля 2026 года ЕДВ проиндексировали на 5,6%: для инвалидов I группы она составляет 6 157,22 рубля, II группы и детей-инвалидов — 4 397,23 рубля, III группы — 3 520,01 рубля при отказе от набора социальных услуг.
Полный набор социальных услуг (НСУ) в 2026 году оценивается в 1 825,25 рубля в месяц. В него входят лекарства по рецептам стоимостью 1 405,85 рубля, санаторно-курортное лечение — 217,48 рубля и проезд на пригородном железнодорожном транспорте — 201,92 рубля.
НСУ изначально предоставляется в натуральной форме. При желании гражданин может заменить весь социальный пакет или отдельные его части денежной выплатой. Для этого заявление подают через Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд России не позднее 1 октября — тогда выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года.
Возврат части уплаченных коммунальных платежей
Федеральное законодательство предусматривает компенсацию 50% расходов на жилье и коммунальные услуги. Мера распространяется на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, жилья по договору социального найма и взносов на капитальный ремонт.
При этом расчет компенсации производится с учетом нормативов потребления, а не просто по всей фактической сумме в квитанции. Для инвалидов I и II групп и семей с ребенком-инвалидом предусмотрено возмещение 50% расходов на капитальный ремонт.
В Подмосковье оформить компенсацию можно через МФЦ, органы соцзащиты или Госуслуги. Для жителей домов без центрального отопления также предусмотрено возмещение расходов на топливо в пределах установленных норм и его доставку.
Бесплатный транспорт, парковка и санитарно-курортное лечение
Людям с инвалидностью доступны различные транспортные льготы. Среди них — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, возможность бесплатно пользоваться междугородним транспортом к месту лечения и обратно по медицинскому направлению, а также региональные меры поддержки.
Бесплатная парковка предоставляется людям с инвалидностью при самостоятельном управлении автомобилем или в качестве пассажира. Право на парковку для инвалидов I и II групп, перевозящих их лиц и детей-инвалидов, а также для некоторых граждан III группы реализуется через внесение автомобиля в Федеральный реестр инвалидов. После появления сведений в реестре право на парковку начинает действовать автоматически.
Для жителей Подмосковья предусмотрены также бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний и права на соответствующую часть НСУ. Проезд к месту лечения и обратно может предоставляться по электронному талону на бесплатное приобретение железнодорожных билетов либо компенсироваться при соблюдении установленных условий.
Обеспечение техническими средствами реабилитации
Государственная поддержка включает обеспечение техническими средствами реабилитации, если соответствующие рекомендации содержатся в индивидуальной программе реабилитации. В перечень входят кресла-коляски, протезы, ортопедические изделия, слуховые аппараты и другие необходимые средства.
Получить ТСР можно через Социальный фонд России. Также используется электронный сертификат, с помощью которого подходящее изделие приобретается у подключенного к государственной системе поставщика. Для оплаты потребуется карта «Мир».
В Подмосковье дополнительно предусмотрена выплата на приобретение технических средств реабилитации при наличии в индивидуальной программе соответствующих показаний и возможности обеспечить их за счет регионального бюджета.
Особые условия для работающих инвалидов
Для работников с инвалидностью законодательство устанавливает дополнительные трудовые гарантии. Для инвалидов I и II групп рабочая неделя может составлять не более 35 часов без уменьшения заработной платы. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен продолжаться минимум 30 календарных дней.
Кроме того, работающему инвалиду может предоставляться отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 60 календарных дней в год. Ночная работа, сверхурочные часы, труд в выходные и праздничные дни, а также командировки допускаются при письменном согласии сотрудника и отсутствии соответствующих медицинских ограничений.
Работодатель также обязан учитывать рекомендации индивидуальной программы реабилитации и не может поручать работнику задачи, противопоказанные ему по состоянию здоровья.
Налоговые послабления для некоторых категорий инвалидов
Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды имеют право на предусмотренные Налоговым кодексом льготы по налогу на имущество физических лиц — в отношении одного объекта каждого вида.
При расчете земельного налога налоговая база может уменьшаться на кадастровую стоимость 600 квадратных метров участка для установленных категорий граждан. Стандартный налоговый вычет для инвалидов I и II групп и инвалидов с детства составляет 500 рублей в месяц, а для инвалидов Великой Отечественной войны и граждан, получивших инвалидность вследствие военной травмы, — 3 000 рублей.
Инвалиды I и II групп также освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд по искам до 1 млн рублей. При этом транспортные налоговые льготы устанавливаются регионами.
В Подмосковье инвалиды I и II групп могут получить полное освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство, а для III группы предусмотрена льгота в размере 50%.
Поддержка детей-инвалидов и их родителей
Для семей с детьми-инвалидами предусмотрен отдельный комплекс мер. Ребенку могут предоставляться бесплатные рецептурные лекарства, специализированное питание, санаторно-курортное лечение, необходимые средства реабилитации и образовательные гарантии, включая квоту при поступлении в вузы и другие учебные заведения.
Родителям и опекунам также предоставляются трудовые гарантии. Они могут получать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребенком-инвалидом, причем за год разрешается накопить до 24 таких дней. Предусмотрен отпуск без сохранения заработной платы до 14 дней в год, а привлечение к ночной работе, сверхурочной работе и командировкам требует письменного согласия.
Также существует возможность оформления неполного рабочего времени и ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время. Родитель, фактически ухаживающий за ребенком-инвалидом, при соблюдении требований к страховому стажу может рассчитывать на досрочное назначение пенсии.
Какие дополнительные выплаты предоставляются в Подмосковье
В Московской области действуют региональные меры поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. В частности, предусмотрена ежемесячная выплата в размере 18 тыс. рублей семьям, где ребенок-инвалид имеет III степень ограничения по самообслуживанию.
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Для семей с невысоким доходом предусмотрено ежемесячное пособие ребенку-инвалиду в размере 7 901 рубля при доходе семьи менее 19 302 рублей на человека и при соблюдении требований к месту жительства.
Кроме того, один раз в год можно получить 13 020 рублей на одежду и питание ребенка-инвалида. Такая мера предоставляется при доходе семьи менее 28 953 рублей на человека, если ребенок обучается в государственном образовательном учреждении Московской области и выполнены остальные установленные условия.
Влияние прожиточного минимума на размер выплат
С 1 января 2026 года в Московской области прожиточный минимум увеличен на 5%. Он составляет 20 286 рублей на душу населения, 22 112 рублей для трудоспособного населения, 17 446 рублей для пенсионеров и 19 677 рублей для детей.
«Увеличение прожиточного минимума способстует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие. В нашем регионе более 690 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
В 2026 году размер единого пособия в Московской области составляет 9 838 рублей при назначении 50% детского прожиточного минимума, 14 758 рублей при 75% и 19 677 рублей при 100%. Размер зависит от степени нуждаемости семьи.
Большая часть выплат назначается автоматически
После установления инвалидности сведения передаются в Федеральный реестр инвалидов, а Социальный фонд России администрирует значительную часть выплат. Поэтому некоторые меры поддержки назначаются автоматически, без отдельного обращения гражданина.
При этом для отдельных льгот заявление все же необходимо. Через МФЦ, соцзащиту или Госуслуги оформляется компенсация ЖКУ, через Госуслуги можно внести автомобиль в реестр для реализации права на бесплатную парковку, а электронный сертификат на ТСР оформляется через СФР и Госуслуги.
Таким образом, набор доступных мер зависит от группы инвалидности, наличия НСУ, места проживания, дохода семьи и других условий. Федеральные гарантии дополняются региональными программами, поэтому для жителей Подмосковья перечень возможной поддержки включает как выплаты и компенсации, так и льготы в сфере транспорта, налогов, трудовых отношений, лечения и реабилитации.