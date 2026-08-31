31 августа 2026, 12:47

Фото: iStock/vadimguzhva

Жители Подмосковья с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, могут рассчитывать не только на пенсию, но и на целый комплекс дополнительных мер социальной поддержки. В 2026 году для таких граждан предусмотрены денежные выплаты, компенсации ЖКУ, налоговые и трудовые льготы, бесплатный проезд в общественном транспорте, парковка и средства реабилитации. Какие именно выплаты и льготы доступны и от чего зависит их размер — в материале «Радио 1».





Содержание ЕДВ и социальный пакет: сколько положено в 2026 году Возврат части уплаченных коммунальных платежей Бесплатный транспорт, парковка и санитарно-курортное лечение Обеспечение техническими средствами реабилитации Особые условия для работающих инвалидов Налоговые послабления для некоторых категорий инвалидов Поддержка детей-инвалидов и их родителей Какие дополнительные выплаты предоставляются в Подмосковье Влияние прожиточного минимума на размер выплат Большая часть выплат назначается автоматически

ЕДВ и социальный пакет: сколько положено в 2026 году

Возврат части уплаченных коммунальных платежей

Фото: медиасток.рф

Бесплатный транспорт, парковка и санитарно-курортное лечение

Обеспечение техническими средствами реабилитации

Фото: iStock/Alvarog1970

Особые условия для работающих инвалидов

Налоговые послабления для некоторых категорий инвалидов

Фото: iStock/SbytovaMN

Поддержка детей-инвалидов и их родителей

Какие дополнительные выплаты предоставляются в Подмосковье

Количество трудоустроенных по квоте инвалидов в Подмосковье увеличилось в три раза

Влияние прожиточного минимума на размер выплат

«Увеличение прожиточного минимума способстует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие. В нашем регионе более 690 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Фото: iStock/Oleg Elkov

Большая часть выплат назначается автоматически