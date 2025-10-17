«Пульс Подмосковья» 4 выпуск: Профессионалитет в Московской области — новые кластеры, новые возможности
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В четвертой программе — все о революции в системе профессионального образования региона.
- Образовательный прорыв: В Подмосковье создано уже 7 образовательно-производственных кластеров, а до конца 2024 года откроются еще три. Узнаем, как проект «Профессионалитет» меняет подготовку кадров для ключевых отраслей экономики.
- Цифры и факты: Более 50 предприятий уже участвуют в проекте, объединяясь с колледжами. Обучение становится короче на год, а выпускники гарантированно получают работу.
- Фокус на практику: Как новые кластеры в Электростали и Долгопрудном готовят специалистов для машиностроения и IT на самом современном оборудовании. Почему 6 из 10 подмосковных школьников после 9-го класса выбирают колледж.
- Карьерные траектории: Как интеграция с предприятиями позволяет студентам сразу применять знания в реальном секторе и строить успешную карьеру без риска остаться невостребованным.