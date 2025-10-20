«Пульс Подмосковья» 5 выпуск: Модернизация теплосетей и очистных сооружений в Московской области

20 октября 2025, 09:58

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В четвертой программе мы детально разберем ход модернизации систем теплоснабжения, проанализируем уже реализованные проекты и ознакомимся с планами губернатора по развитию теплосетей и очистных сооружений региона.





