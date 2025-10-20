«Пульс Подмосковья» 5 выпуск: Модернизация теплосетей и очистных сооружений в Московской области
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В четвертой программе мы детально разберем ход модернизации систем теплоснабжения, проанализируем уже реализованные проекты и ознакомимся с планами губернатора по развитию теплосетей и очистных сооружений региона.
- Планы и финансирование: В Подмосковье реализуется госпрограмма с бюджетом свыше 100 млрд рублей. В 2025 году планируется обновить более 100 котельных и 440 км теплосетей, а также построить и отремонтировать 165 водозаборных узлов и 76 очистных сооружений.
- Уже сделано: Приведены примеры выполненных работ в Дмитровском округе (посёлок Ермолино), где решена проблема с теплоснабжением 33 домов.
- Технологии: Регион переходит на современные двухтрубные системы теплоснабжения, что снижает аварийность и теплопотери. Внедряются «цифровые котельные» и Единый стандарт для ресурсоснабжающих организаций для автоматизации контроля и оперативного реагирования.
- Охват программы: Работы ведутся по всем муниципалитетам, включая Мытищи, Видное и другие. К 2027 году модернизация очистных сооружений позволит обслуживать более 1,5 млн жителей.