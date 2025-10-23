«Пульс Подмосковья» 6 выпуск: Национальные проекты Московской области, планы их реализации
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В шестой программе мы обсудим реализацию национальных проектов в Московской области.
Из этого выпуска вы узнаете:
- На какие ключевые направления (здравоохранение, образование, дороги, экология) направлено основное финансирование (147 млрд рублей).
- Какие объекты уже построены и введены в эксплуатацию: новые школы, технопарки «Кванториум», больницы и детские сады.
- Как преображаются общественные пространства: благоустройство парков, набережных и дворовых территорий.
- Какие масштабные работы ведутся в сфере транспорта, расселения аварийного жилья и экологии.