«Пульс Подмосковья» 6 выпуск: Национальные проекты Московской области, планы их реализации

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В шестой программе мы обсудим реализацию национальных проектов в Московской области.



Из этого выпуска вы узнаете:

  • На какие ключевые направления (здравоохранение, образование, дороги, экология) направлено основное финансирование (147 млрд рублей).
  • Какие объекты уже построены и введены в эксплуатацию: новые школы, технопарки «Кванториум», больницы и детские сады.
  • Как преображаются общественные пространства: благоустройство парков, набережных и дворовых территорий.
  • Какие масштабные работы ведутся в сфере транспорта, расселения аварийного жилья и экологии.
Ранее мы говорили о модернизации теплосетей и очистных сооружений в Московской области.
Анастасия Хохлова

