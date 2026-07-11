11 июля 2026, 18:01

Юлия Михалкова (Фото: Instagram*@mihalkova)

Актриса, известная зрителям по ярким ролям в юмористическом шоу «Уральские пельмени», Юлия Михалкова 12 июля отмечает свой 43-й день рождения. Эта артистка прошла долгий путь: от дебюта в КВН до статуса одной из самых узнаваемых женщин на российском телевидении. О творческой и личной жизни экс-участницы популярного шоу читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Михалковой Романы, слухи и поиски личного счастья Жизнь после шоу и новые проекты

Биография Юлии Михалковой

Юлия Михалкова (Фото: Instagram*@mihalkova)

Романы, слухи и поиски личного счастья

Юлия Михалкова (Фото: Instagram*@mihalkova)

Жизнь после шоу и новые проекты