Разногласия в шоу «Уральские пельмени», несостоявшееся венчание и апартаменты у Кремля: как Юлия Михалкова променяла славу на педагогику?
Актриса, известная зрителям по ярким ролям в юмористическом шоу «Уральские пельмени», Юлия Михалкова 12 июля отмечает свой 43-й день рождения. Эта артистка прошла долгий путь: от дебюта в КВН до статуса одной из самых узнаваемых женщин на российском телевидении. О творческой и личной жизни экс-участницы популярного шоу читайте в материале «Радио 1».
Биография Юлии МихалковойЮлия Михалкова (настоящая фамилия Матюхина) родилась и выросла в городе Верхняя Салда Свердловской области, где с ранних лет проявляла интерес к сцене. После школы она отправилась в Екатеринбург и поступила в Уральский государственный технический университет, однако тяга к творчеству перевесила — девушка стала активно участвовать в студенческих играх КВН. Именно там, в составе команды, она встретила Сергея Ершова, который впоследствии привел ее в «Уральские пельмени». Это сотрудничество стало судьбоносным.
Дебют Михалковой в шоу состоялся, когда проект уже был на пике популярности. Яркая внешность и харизма быстро сделали ее любимицей публики. Однако, как это часто бывает в коллективе, за кулисами кипели нешуточные страсти. По слухам, уход Юлии из шоу в 2020 году был связан не только с желанием расти, но и с финансовыми разногласиями, а также конкуренцией с другой участницей, Иланой Юрьевой, из-за ролей в номерах.
Ксения Корнева, коллега по цеху, отмечала, что «Илана с Юлей могли претендовать на одну роль, всегда выбирали ту, которая лучше вживалась в образ». Дмитрий Брекоткин намекал на финансовую составляющую ухода, а Роман Постовалов утверждал, что у Михалковой «наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность».
Сергей Исаев же рассказал порталу Е1.ru о том, что уход Михалковой был связан с тем, что после восьми лет совместной работы участница шоу захотела стать акционером творческого объединения. В ответ на это создатели «Уральских пельменей» заявили Михалковой, что она «на 30 лет опоздала» и этот вопрос закрыт.
Романы, слухи и поиски личного счастьяЛичная жизнь Юлии Михалковой всегда была окутана завесой тайн и сплетен. Долгое время ей приписывали роман с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Игорем Даниловым. В 2015 году Юлия в интервью говорила о скорой свадьбе, даже упоминала, что нашла батюшку для венчания. Но в итоге торжество не состоялось. Однако, по слухам, до свадьбы дело так и не дошло, и пара рассталась.
С 2016 года Юлия сознательно не раскрывает детали личной жизни. В беседах с журналистами она лаконично отмечает, что нашла своего человека, но не намерена делиться его именем с публикой. В медиапространстве гуляет версия, будто избранник актрисы — преуспевающий московский предприниматель. Он заметно моложе Юлии (примерно на десять лет) и происходит из обеспеченной семьи — его отец считается миллионером. По слухам, мужчина преподнёс возлюбленной роскошные апартаменты неподалёку от Кремля. Именно оттуда Юлия нередко выкладывает в соцсети эффектные снимки.
Одной из самых болезненных тем для актрисы является отсутствие детей. Михалкова неоднократно жаловалась на бестактные вопросы поклонников и журналистов о том, почему у нее нет наследников, и называла это вмешательством в личное пространство. Несмотря на это, она часто публикует в социальных сетях фотографии с юными подопечными из своей студии сценической речи и участниками различных проектов, проявляя материнскую заботу и тепло.
Жизнь после шоу и новые проектыСейчас Юлия Михалкова живет в Москве, но регулярно колесит по России с гастролями и мастер-классами. После ухода из «Уральских пельменей» она нашла себя в педагогике и общественной деятельности, открыв студию сценической речи, а также активно участвуя в экологических волонтерских проектах.
Время от времени Михалкова появляется в кино. В списке ее последних работ значатся картины «Стриптизёры», «Здравствуйте, вам пора!», «Уралочка» и сериал 2025 года «ДомоЧАТцы», где Юлия исполнила главную роль.