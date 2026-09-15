Щёлковский водоканал устроил экскурсию на ВЗУ для школьников

15 сентября 2026, 18:55

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

С началом учебного года водоканалы Подмосковья возобновили экскурсии для школьников на объекты ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Программа позволяет учащимся увидеть своими глазами, как устроена система водоснабжения и водоотведения, а также узнать о профессиях отрасли.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Для ознакомления с работой системы водоснабжения ученики седьмого класса средней школы №2 побывали на водозаборном узле №4 во Фрязине. Ребята побывали на обзорной экскурсии, в ходе которой они узнали много нового о сложной системе водоснабжения города. Экскурсию провёл начальник аварийно-диспетчерской службы подробно рассказав о функционировании современной системы водоснабжения.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Учащимся продемонстрировали ключевые этапы водоподготовки. Им рассказали о круговороте воды в природе, порядке её забора из подземных источников, о работе станции очистки. Школьники увидели резервуары для подъёма воды из подземных источников. Объём запаса воды на станции превышает 6000 кубометров.

«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать и чем поделиться. Это большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО