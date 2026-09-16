Строители из Московской области завершают восстановление детского сада в Мариуполе

16 сентября 2026, 18:57

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Приморском районе Мариуполя завершаются работы по восстановлению детского сада №64 комбинированного вида. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Дошкольное учреждение 1964 года постройки было серьёзно повреждено во время боевых действий. Сейчас его возвращают к полноценной работе.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На объекте работают свыше 10 специалистов из Московской области. Они восстанавливают повреждённые конструкции, ремонтируют кровлю и фасад, обновляют инженерные коммуникации, благоустраивают прилегающую территорию. Контролируют выполнение работ на всех этапах специалисты Управления технического надзора капремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остаётся в тени, но с другой имеет колоссальное значение. В тех сложных условиях, в которых вам довеллось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость и самоотверженность. Аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем – и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», – обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО