06 октября 2026, 15:09

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

В России все чаще фиксируют нападения медведей на людей. Тревожные сообщения о встречах с хищниками поступают почти каждый день. Жителям Подмосковья важно помнить: бурый медведь занесен в Красную книгу региона, а охота на него запрещена. За незаконное убийство зверя грозит уголовная ответственность. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Медведи в Подмосковье: самые опасные районы Почему медведи могут напасть на людей Где на Земле обитают медведи Можно ли охотиться на медведя в Подмосковье Как накажут за убийство медведя в Подмосковье

Медведи в Подмосковье: самые опасные районы

Почему медведи могут напасть на людей

Как медведь нападает на человека? Что привлекает хищника и зачем он прячет добычу?

Где на Земле обитают медведи

Можно ли охотиться на медведя в Подмосковье

Как накажут за убийство медведя в Подмосковье