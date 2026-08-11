Вела «Время покажет», а потом исчезла: что случилось с Олесей Лосевой после травли на Первом канале и слухов о романе с Корчевниковым
Олеся Лосева — одна из самых узнаваемых телеведущих страны. Она мечтала о журналистике с детства и добилась успеха, но её карьера не раз оказывалась под угрозой. В 2024 году обозреватель исчезла из эфира программы «Время покажет» — и зрители решили, что корреспондентку уволили из-за критики. Почему ведущая столкнулась с травлей, как ей удаётся сохранять спокойствие и где журналистка сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Какой совет дедушки-фронтовика определил характер журналистки?Телеведущая всегда с особой теплотой отзывалась о родном доме, считая его главным источником нравственных ценностей. Мама и папа журналистки стали родителями очень рано: Олеся появилась на свет в августе 1980 года, когда им обоим едва исполнилось по 20 лет. Девочка росла красавицей, но никогда не акцентировала внимание на своей внешности. Она обожала отца-лётчика, очень любила маму, но особенно близка Олеся была с дедушкой — ветераном войны, а затем сотрудником органов госбезопасности. Фронтовик привил внучке привычку не афишировать свою жизнь. Глава рода всегда говорил ей о том, что, чем меньше знают о человеке, тем лучше.
Представительница младшего поколения запомнила слова патриарха семьи навсегда и с тех пор никогда не распространялась о своей жизни, даже в школе. Родители Олеси Лосевой поддерживали с дочерью дружеские отношения, не ограничивая её свободу, но при этом мягко напоминали о важности образования. Благодаря такому подходу девочка росла самостоятельной, хотя иногда и прогуливала уроки ради игр с друзьями. Но при этом мечтала о карьере в кино или на телевидении. Увидев однажды объявление о наборе в передачу для детей, она твёрдо решила попытать счастья, несмотря на сомнения родителей. Приехав на студию и увидев огромную очередь, подросток проявила настойчивость и хитрость, сумев пробраться на территорию через служебный вход. Оказавшись внутри, будущая телеведущая ни на миг не растерялась. Девочка принялась расспрашивать прохожих, где именно идёт набор юных дарований, и вскоре добралась до нужного павильона.
Организаторов юная участница покорила уверенностью и непосредственностью. Прочитав что-то перед сидящими взрослыми, она получила шанс проявить себя в кадре — и в итоге прошла отбор. Для 12-летней школьницы это стало настоящим триумфом. Наградой за настойчивость стала работа в детской программе «Там-там новости» на канале РТР.
Что на самом деле связывало Бориса Корчевникова и Олесю ЛосевуДебютантке предстоял выбор: детское шоу «Сорока» на Первом канале или эфир на РТР. В обоих проектах с детьми работали профессиональные актёры-наставники. Решающую роль сыграли личные симпатии. На РТР такой фигурой стала Марина Голуб, к которой сразу возникла искренняя привязанность. Выбор пал именно на педагога, а не на конкретную программу. Решение оказалось верным: работа приносила радость, а партнёрство сложилось идеальное.
Именно в этот период и произошло знакомство с Борисом Корчевниковым. Коллеги вместе вели эфиры и выполняли редакционные задания. Пара отправлялась в «Артек» для репортажей о детском кинофестивале, посещала фабрику мороженого, чтобы показать зрителям процесс создания любимого лакомства. Пение у костра, печёная картошка, жарка собственноручно пойманных мидий и обсуждение новых сюжетов быстро и по-настоящему сблизили молодых людей. Даже когда они разошлись по разным проектам, связь между ними осталась. Бывшие товарищи по ремеслу до сих пор поддерживают общение, комментируют записи в социальных сетях и обмениваются шутками, понятными только им двоим. Подписчики быстро заметили эту теплоту, породив слухи о юношеской влюблённости Бориса в Олесю. Сама телеведущая не раз уверяла публику в исключительно дружеском характере отношений, однако в это мало кто верил.
Съёмки до полуночи, уроки до рассвета: как закалялся характер будущей звезды эфираРабота в «Там-там новостях» помогла юной ведущей окончательно определиться с профессией. Глубоко изучив вопрос, девушка поняла: для продолжения карьеры после школы готовиться нужно заранее, ведь конкурс на журфак МГУ всегда был просто огромным. Теперь ученица без напоминаний родителей сама садилась за уроки.
Даже возвращаясь со съёмок глубокой ночью, школьница не позволяла себе прийти неподготовленной. Упор делался на гуманитарные дисциплины, а необходимость химии и физики оставалась загадкой. Однако ради достойного аттестата приходилось осваивать и точные науки. Усилия оправдались: в 1997 году выпускница успешно сдала экзамены и стала студенткой престижного вуза. После закрытия «Там-там новостей» телеведущая перешла на «ТВ-6», где работала в утреннем развлекательном шоу. Когда канал закрыли, Лосева вернулась на РТР.
Взлёт, амбиции и удар, которого никто не предвиделС приходом новой ведущей рейтинги передачи «Доброе утро, Россия!» стремительно пошли вверх. Сам эфир постепенно трансформировался, становясь всё более серьёзным. Лёгкий развлекательный контент уверенно уступал место качественной аналитике. Однако работа в «Вестях» не приносила полного удовлетворения. Главной мечтой оставалась настоящая политическая журналистика: живое обсуждение острых тем, а не сухое чтение новостей.
Поэтому предложение поработать на «Царьграде» в программе «Итоги недели» стало желанным новым горизонтом. Многие сочли переход с крупного федерального канала на менее раскрученную площадку шагом назад, но для самой обозревательницы это была возможность реализовать профессиональные амбиции. Успехи в новом амплуа не остались незамеченными. В 2021 году последовало приглашение на Первый канал, в эфир пепедачи «Время покажет». Казалось бы, карьера вышла на новый уровень, но никто не мог предположить, что этот шаг обернётся масштабной травлей.
Тысячи гневных комментариев и внезапное исчезновение: что пережила телеведущая в 2024 годуПолитическое ток-шоу «Время покажет» по праву считалось флагманским проектом. Зрители давно свыклись с присутствием Екатерины Стриженовой в студии. Позднее рядом появился Анатолий Кузичев, сформировав устойчивый телевизионный дуэт. Появление рядом с последним голубоглазой блондинки вместо мягкой и эмпатичной брюнетки вызвало резкое неприятие. Соцсети мгновенно заполнились тысячами критических отзывов: «Ей бы моду вести, а не о политике рассуждать», «Высокомерная и холодная». Журналистку упрекали в излишней «гламурности» и чрезмерном давлении на соведущего Анатолия Кузичева. Примечательно, что ранее этот тандем успешно работал в программе «День за днём», получая искреннюю похвалу. Однако в жанре политического ток-шоу подобная манера поведения показалась публике неуместной.
Подобная несправедливость, разумеется, ранила профессионала. Исчезновение с экранов в мае 2024 года мгновенно породило слухи об увольнении из-за зрительской критики. Реальность оказалась иной: после небольшого перерыва сотрудница канала вернулась в студию и продолжает работу с прежним энтузиазмом. Помимо основного эфира, журналистка ведёт аналитические стримы на платформе «Политическая Россия», а акже читает лекции студентам журфака ВШЭ.
«Меня нашла матрица»: Смерть детей, бегство в США, роман с Пугачёвой. Что случилось с кумиром 80-х годов Владимиром Кузьминым
При этом часто отмечает: привлекательная внешность мешает профессиональному восприятию. Часть аудитории уверена: эффектная блондинка не способна рассуждать о серьёзном и должна вести гламурные шоу. Однако годы работы научили игнорировать критику. Вместо споров с недоброжелателями ведущая предпочитает доказывать компетентность исключительно делом. Несмотря на плотный график, главное место в жизни обозревателя занимают дочери, с которыми она старается проводить максимум времени.
Что известно о личной жизни телеведущейС детства привыкшая к публичности, телеведущая всегда строго дозировала информацию о личной жизни. Первый брак был заключён сразу после получения университетского диплома. Избранником стал предприниматель Максим, чью фамилию звезда экрана предпочла не афишировать. Молодожёны знали друг друга с ранних лет.
Со временем мужчина занялся предпринимательством, полностью погрузившись в работу. Однако семейная реальность оказалась суровее мечтаний. Постоянная занятость обоих супругов и жизненная неопытность помешали создать прочную семью, что привело к закономерному и мирному расставанию. В 2010 и 2016 годах у телеведущей родились дочери Софья и Полина. Отцом детей, согласно данным СМИ, был бизнесмен Сергей. Союз распался в 2022 году. Причины расставания остались неизвестными. В редких интервью телеведущая признавалась: после развода воспитанием детей занималась самостоятельно при поддержке родителей. В отношениях с девочками придерживается принципов дружбы и свободы выбора, не навязывая собственных взглядов. Несмотря на плотный график, телеведущая стремится к идеальному порядку дома и готовит индивидуальные блюда для дочерей. Как рассказывает ведущая аналитических стримов, дети не привередничают, просто имеют разные гастрономические предпочтения. Олеся Лосева не жалуется на бытовые хлопоты, считая работу, семью и путешествия основой своей жизни.