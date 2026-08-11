Вела «Время покажет», а потом исчезла: что случилось с Олесей Лосевой после травли на Первом канале и слухов о романе с Корчевниковым

11 августа 2026, 09:49

Олеся Лосева (Фото: Кадр из телепередачи «Время покажет»)

Олеся Лосева — одна из самых узнаваемых телеведущих страны. Она мечтала о журналистике с детства и добилась успеха, но её карьера не раз оказывалась под угрозой. В 2024 году обозреватель исчезла из эфира программы «Время покажет» — и зрители решили, что корреспондентку уволили из-за критики. Почему ведущая столкнулась с травлей, как ей удаётся сохранять спокойствие и где журналистка сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какой совет дедушки-фронтовика определил характер журналистки? Что на самом деле связывало Бориса Корчевникова и Олесю Лосеву Съёмки до полуночи, уроки до рассвета: как закалялся характер будущей звезды эфира Взлёт, амбиции и удар, которого никто не предвидел Тысячи гневных комментариев и внезапное исчезновение: что пережила телеведущая в 2024 году Что известно о личной жизни телеведущей

Какой совет дедушки-фронтовика определил характер журналистки?



Олеся Лосева (Фото: Кадр из телепередачи «Время покажет»)

Что на самом деле связывало Бориса Корчевникова и Олесю Лосеву



Борис Корчевников (Фото: РИА Новсти/Виталий Белоусов)

Съёмки до полуночи, уроки до рассвета: как закалялся характер будущей звезды эфира

Взлёт, амбиции и удар, которого никто не предвидел

Тысячи гневных комментариев и внезапное исчезновение: что пережила телеведущая в 2024 году



Олеся Лосева (Фото: Кадр из телепередачи «Время покажет»)

«Меня нашла матрица»: Смерть детей, бегство в США, роман с Пугачёвой. Что случилось с кумиром 80-х годов Владимиром Кузьминым

Что известно о личной жизни телеведущей