«Меня нашла матрица»: Смерть детей, бегство в США, роман с Пугачёвой. Что случилось с кумиром 80-х годов Владимиром Кузьминым
В прошлом Владимир Кузьмин пользовался огромной популярностью, имел громкие романы (в том числе с Аллой Пугачёвой) и всенародную любовь. Однако его жизнь омрачена непоправимыми личными трагедиями: потерей двух родных детей и тюремным заключением приёмного сына в США. В последние годы певец сталкивается с серьёзными проблемами со здоровьем — подозрениями на рассеянный склероз и онкологию, а также с тяжёлым приступом стенокардии, перенесённым в 2024 году. Как сегодня живёт музыкант, переживший столько потерь, читайте в материале «Радио 1».
Три ипостаси одного мужчиныЛичная жизнь Владимира Кузьмина всегда была бурной. За годы творческой карьеры у него случилось немало серьёзных романов, и он стал отцом шестерых детей. Первая большая любовь артиста — поэтесса Татьяна Артемьева. Судьба свела их ещё в юности в легендарном кафе «Московское».
Поначалу девушка не отвечала на ухаживания настойчивого парня, однако Владимир не привык отступать, и уже в 1977 году они сыграли свадьбу. За восемь лет совместной жизни в их семье появились на свет трое детей — Елизавета, Степан и Соня. Роль Татьяны в жизни гитариста не ограничивалась только статусом жены и матери его наследников. Супруга была для музыканта верной музой и соавтором: её стихи легли в основу таких хитов, как «Моя любовь», «Когда меня ты позовёшь», «Золотая карусель», «Не уезжай» и многих других популярных композиций. Татьяна воспитывала сына Никиту от первого брака. Владимир усыновил его, и в семье подрастало уже четверо детей.
Но к середине 80-х годов этот союз дал трещину и окончательно распался. Позже Татьяна признавалась, что крах семьи спровоцировало увлечение мужа другой женщиной, которой, как вскоре стало известно, оказалась сама Алла Пугачёва. Поначалу их объединяла только работа — музыкант помогал коллеге готовиться к зарубежным гастролям. Но вскоре между ними завязался роман. Поскольку оба на тот момент состояли в браке, влюблённые тщательно скрывали свои чувства от прессы. Однако в узком кругу об их романе знали все. Именно тогда Алла Пугачёва подтолкнула Владимира к самостоятельному написанию текстов. Она полностью изменила его имидж: перекрасила в блондина, придумала новый сценический образ и помогла с выпуском альбома. Их дуэт «Две звезды» стал символом конца 80-х годов и принёс Кузьмину оглушительную славу. Певец до сих пор вспоминает тот момент в его жизни, когда проснулся знаменитым. Однако роман между рок-музыкантом и поп-певицей оказался недолгим: Кузьмин был слишком свободолюбив, чтобы подстраиваться под правила Примадонны. Несмотря на разрыв, они сохранили тёплые отношения.
В 1990 году музыкант связал себя узами брака с американской моделью Келли Керзон, знакомство с которой состоялось годом ранее в Калифорнии. Примечательно, что на их торжестве присутствовала даже бывшая жена Владимира, Алла Пугачёва. Первые пару лет пара обживалась в России, и Келли преданно следовала за мужем по гастролям, разделяя с ним гостиничный быт. Однако события 1991 года — путч и крах советской системы — внесли свои коррективы. Решив эмигрировать в США, Кузьмин доверил супруге все семейные сбережения, валюту и драгоценности для вывоза за границу, а сам задержался на родине, чтобы завершить запланированные концерты.
Этот план дал сбой: пока артист отрабатывал выступления, Келли успела оформить развод. После болезненного разрыва с Керзон Кузьмин впал в отчаяние; музыкант признавался, что в те мрачные дни его посещали мысли о самоубийстве. Но в этот момент вновь на помощь пришла Алла Пугачёва. Примадонна вышла на связь с бывшим избранником и помогла ему справиться с этим тяжёлым ударом судьбы. Вскоре гитарист начал новые отношения с актрисой Верой Сотниковой, знакомство с которой также состоялось при содействии исполнительницы «Алых роз». Их личное знакомство состоялось на легендарных «Рождественских встречах».
Позже Сотникова рассказывала, что испытывала к звезде 80-х годов необъяснимое, почти магнетическое притяжение. В то время актриса была одинока, тогда как рок-легенда полностью растворялся в музыке, страсти и творческом процессе. Артистка тогда даже не догадывалась, что его связь с Пугачёвой ещё не была окончательно разорвана.
По словам телеведущей, Владимир умел быть поразительно нежным, однако временами замыкался в себе. Сотникова мирилась с этими эмоциональными перепадами, но с каждым разом её чувства становились только сильнее. Она полностью растворилась в его творчестве: снимала клипы, помогала в работе. Этот союз продлился семь лет, но в конечном итоге Вера ушла к режиссёру Ренату Давлетьярову. Кузьмин отчаянно пытался сохранить отношения, но усилия оказались тщетными.
Скоротечный роман, разрыв и возвращениеСвою будущую супругу Екатерину Трофимову Владимир Кузьмин повстречал в Анапе. Девушке на тот момент исполнилось лишь 18 лет, тогда как музыкант был старше её на целых 27 лет, однако эта существенная разница в возрасте не стала препятствием. Молодые люди мгновенно прониклись друг к другу симпатией. Владимир был покорён красотой и длинными волосами юной избранницы, а сама Екатерина впоследствии признавалась, что никогда не ощущала возрастной контраст.
В 2001 году пара узаконила свои отношения. Екатерина неизменно сопровождала супруга в гастрольных поездках и оставалась верной опорой в самые непростые периоды. На протяжении долгого времени этот союз считался самым прочным в биографии музыканта. Однако в 2018 году пара всё же объявила о расставании. Причиной послужило увлечение Кузьмина яхтсменкой Светланой Карпухиной, которая была младше вокалиста на 36 лет. Впрочем, этот роман оказался скоротечным: Владимир вернулся в семью. Екатерина смогла простить мужа. В 2019 году они объявили, что снова вместе.
Трагедии, которые пережил Владимир КузьминНаиболее чудовищные удары судьбы обрушились на музыканта в 2002 году. Именно тогда была убита его дочь Елизавета, которой исполнилось всего 25 лет. Утром 13 декабря домработница обнаружила тело девушки: Лиза лежала на кровати с перерезанным горлом и связанными руками. На двери кто-то вывел странное послание красным мелом: «Меня нашла матрица». Подозрение сразу пало на её молодого человека. На судебном заседании подозреваемый рассказал, что между ними вспыхнула ссора, возлюбленная устроила скандал, и он в порыве ярости привязал её к кровати, а затем нанёс смертельный удар ножом.
Преступника осудили, осуждённый отбыл полный срок и вышел на свободу. Однако Владимира до сих пор не оставляет мысль, что истинный убийца так и не был найден. Артист рассказывал, что обвиняемый присылал ему письма с раскаянием, но Кузьмина не покидает чувство, что всё произошло совсем иначе. Вскоре за старшей сестрой из жизни ушёл и второй ребёнок музыканта — Степан. Отец видел в сыне собственное отражение: парень играл на гитаре, получал образование в Англии, и Владимир был твёрдо убеждён, что у него впереди блестящее будущее. Однако 2002 год перечеркнул все эти надежды. Гибель сестры Елизаветы стала для юноши страшным потрясением, выбившим наследника из привычной колеи. В отчаянии молодой мужчина предпринял попытку свести счёты с жизнью, но врачи успели его спасти.
Парня водили к психотерапевту, однако никакие сеансы не приносили облегчения. Он закрылся от окружающего мира, утратив прежнюю жизнерадостность. Шли годы, а юноша всё глубже погружался в алкогольную и наркотическую зависимость. Музыка, которая когда-то объединяла наследника с отцом, перестала иметь для него какой-либо смысл. Владимир наблюдал за этой деградацией со стороны, чувствуя собственное бессилие. А в 2009 году Степана не стало. Заснув с тлеющей сигаретой, он спровоцировал возгорание. В панике юноша попытался выбраться через окно квартиры, расположенной на 18-м этаже, намереваясь перебраться на балкон к соседям, но сорвался вниз.
Первый муж назвал брак с ней мучением, а второй ушел после скандала: что не так в отношениях Татьяны Арнтгольц и реальная причина ее ухода из «Жди меня»
Кузьмин-старший до сих пор терзает себя чувством вины, считая, что не смог уберечь ребёнка. Приемный сын артиста Никита, которого музыкант усыновил в браке с Татьяной Артемьевой, в 2010 году столкнулся с серьёзными неприятностями в США: его обвинили в крупном мошенничестве, что грозило длительным тюремным сроком. Молодой человек пошёл на сделку со следствием, отбыл три года заключения и вернулся на родину. Казалось, что в Москве жизнь вошла в спокойное русло: Никита нашёл работу, обзавёлся собственной семьёй, а в 2021 году у него родилась дочь. Спустя два года супруги с нетерпением ждали появления на свет второго ребёнка — мальчика. Однако во время родов сердце младенца остановилось, и малыш не выжил. Для семьи Кузьминых это стало очередным тяжёлым ударом судьбы и невосполнимой утратой.
Как Владимир Кузьмин узнал о своей второй внебрачной дочери и почему отказался от ДНК?В биографии музыканта есть и история о внебрачных детях. Так, в 1986 году модель Ирина Мильцина родила от него дочь Марту. Владимир не стал уклоняться от ответственности: мужчина официально признал девочку и дал ей свою фамилию. Однако спустя год у рок-романтика появилась ещё одна дочь, о существовании которой певец долгое время даже не догадывался. Матерью ребёнка стала 16-летняя поклонница из Ростова-на-Дону Татьяна Муинго. Тайна раскрылась лишь много лет спустя, когда Николь повзрослела: Татьяна наконец призналась дочери, кто её настоящий отец. В 2013 году эта драматичная история стала достоянием общественности благодаря ток-шоу Андрея Малахова. Едва передача вышла в эфир, музыкант тут же вышел на связь с девушкой. Клавишник пригласил её в Москву на новогодние праздники. От ДНК-экспертизы Кузьмин категорически отказался. По словам артиста, ему не нужны были медицинские доказательства — Владимир безоговорочно признал родную кровь по одному лишь тембру голоса. С того момента они поддерживают тёплые отношения, регулярно созваниваются и видятся.
Странное поведение на сцене: что происходит с Владимиром Кузьминым?После смерти двоих детей Владимир Кузьмин продолжал гастролировать, однако зрители стали замечать странности в его поведении на сцене, включая внезапные заминки и долгие исчезновения за кулисами. Вирусные видео 2006 и 2015 годов, на которых артист выглядел растерянным, породили слухи о его проблемах с алкоголем и семейном разладе. Сам музыкант и его супруга Екатерина категорически опровергали эти домыслы, публично поддерживая друг друга.
К разговорам о злоупотреблении алкоголем вскоре присоединились новые тревожные слухи: в прессе заговорили о рассеянном склерозе и онкологическом заболевании. Артист категорически отвергал эти предположения, хотя со стороны было заметно, что прежней энергии у него поубавилось. Однако в 2024 году случился серьёзный приступ стенокардии. Музыканта экстренно доставили в стационар, и многие всерьёз опасались самого худшего. К счастью, клавишник пошёл на поправку, а впоследствии публично заявил: «Я хочу жить и работать». И действительно, в 2025 году вышел его новый сборник песен. Но 24 марта 2025 года семью поэта-песенника постигло очередное горе.
Его младшего брата Александра обнаружили без сознания на скамейке у автобусной остановки в Адлере. Случайные прохожие вызвали медиков, однако врачи оказались бессильны — спустя три часа мужчина скончался. Позднее установили, что причиной стала алкогольная интоксикация на фоне сильно изношенного организма: у покойного диагностировали отёки и цирроз печени.