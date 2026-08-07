«Меня нашла матрица»: Смерть детей, бегство в США, роман с Пугачёвой. Что случилось с кумиром 80-х годов Владимиром Кузьминым

07 августа 2026, 12:19

Владимир Кузьмин (Фото: Кадр из передачи «Судьба человека»)

В прошлом Владимир Кузьмин пользовался огромной популярностью, имел громкие романы (в том числе с Аллой Пугачёвой) и всенародную любовь. Однако его жизнь омрачена непоправимыми личными трагедиями: потерей двух родных детей и тюремным заключением приёмного сына в США. В последние годы певец сталкивается с серьёзными проблемами со здоровьем — подозрениями на рассеянный склероз и онкологию, а также с тяжёлым приступом стенокардии, перенесённым в 2024 году. Как сегодня живёт музыкант, переживший столько потерь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Три ипостаси одного мужчины Скоротечный роман, разрыв и возвращение Трагедии, которые пережил Владимир Кузьмин Как Владимир Кузьмин узнал о своей второй внебрачной дочери и почему отказался от ДНК? Странное поведение на сцене: что происходит с Владимиром Кузьминым?

Три ипостаси одного мужчины



Алла Пугачёва (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вечером»)

Владимир Кузьмин и Вера Сотникова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Скоротечный роман, разрыв и возвращение

Трагедии, которые пережил Владимир Кузьмин



Владимир Кузьмин (Фото: Кадр из передачи «Мой герой»)

Первый муж назвал брак с ней мучением, а второй ушел после скандала: что не так в отношениях Татьяны Арнтгольц и реальная причина ее ухода из «Жди меня»

Как Владимир Кузьмин узнал о своей второй внебрачной дочери и почему отказался от ДНК?



Владимир Кузьмин (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вевером»)

Странное поведение на сцене: что происходит с Владимиром Кузьминым?