Проваленный кастинг на MTV, тайная дочь и роман с легкоатлеткой: куда пропал с экранов звезда «Молодежки» Матвей Зубалевич?
Актеру Матвею Зубалевичу, знакомому зрителям по ролям в сериалах «Физика или химия», «Корабль» и «Молодежка», 12 августа исполняется 38 лет. Этот уроженец Уфы прошел тернистый путь от дворовых драк до статуса одного из самых обсуждаемых актеров нового поколения. Его карьера — это калейдоскоп громких проектов, а личная жизнь — постоянный предмет слухов и пересудов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Матвея ЗубалевичаМатвей Зубалевич родился 12 августа 1988 года в Уфе, где и прошло его бурное детство. Школьные годы Матвея сложно назвать безоблачными. В интервью он откровенно признавался изданию B-port:
«Мы лазили по гаражам, дразнили кого-то, дрались. Многое нужно попробовать, чтобы понять, что такое хорошо и плохо».При этом, как ни странно для хулигана, он никогда не прикасался к алкоголю и не курил, отдавая предпочтение спорту — тхэквондо. Однако травма поставила крест на его спортивной карьере, и он оказался на распутье.
Поворотным моментом стало случайное объявление о кастинге шоу «Ты — кинозвезда» на MTV. Матвей пошел на поводу у «внутреннего голоса» и поехал на кастинг. Несмотря на то, что выиграть конкурс не удалось, Матвей обратил на себя внимание режиссёра Руслана Бальтцера, который предложил ему роль Михея в молодёжной комедии «Дерзкие дни» (2007). Так проект стал для молодого актёра «проходным билетом» в профессию.
«Там долгие были этапы кастинга, я всё провалил. Абсолютно. Не готовился даже. Меня случайно заметил режиссёр после кастинга сидящим злым на крыльце кинотеатра, где проводили прослушивания», — рассказывал Зубалевич в интервью изданию ngs.ru.С тех пор его фильмография насчитывает более 70 работ, в том числе в проектах «Физика или химия», «Ангелы войны», «Закрытая школа», «Корабль», «Однажды и навсегда», «Психологини» и «Молодежка».
Личная жизнь ЗубалевичаАмурные дела Матвея Зубалевича всегда были окутаны завесой тайны, что порождало массу слухов. В мире шоу-бизнеса нередко поговаривали о его романах с коллегами по площадке, но сам актер эти слухи никогда не комментировал. При этом известно, что артист состоял в отношениях с Еленой Дерябиной, и от этого союза появилась дочка Варвара. Сейчас девочке уже 11 лет.
В настоящее время сердце Зубалевича занято легкоатлеткой, специализирующейся в прыжках с шестом, Полиной Кнороз. Их познакомили общие друзья. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 11 лет, что не помешало им закрутить бурный роман.
В интервью ngs.ru Матвей признался, что впервые почувствовал себя ценным именно с ней.
«Я за классические отношения, где мужчины ухаживают, обеспечивают, где мужчина ответственный, где мужчина — опора. Но при этом до этого я никогда не чувствовал свою ценность и важность, и как будто бы первый раз в жизни я почувствовал, что человек стремится быть со мной», — делился актер.Интересно, что пара даже прибегнула к помощи искусственного интеллекта, чтобы подтвердить свою «судьбу». По оценке ИИ, вероятность их встречи составляла один к шестнадцати миллиардам.
Про «тарелочниц»Одной из самых громких тем стало обсуждение «тарелочниц» — девушек, живущих за счет мужчин. Зубалевич жестко открестился от таких ярлыков, заявив, что угощать девушку для мужчины — это норма, а не повод для обсуждения.
«Я вообще такой человек, который никого не осуждает. И мне кажется, это достаточно категоричное заявление в сторону девушек. В моей парадигме мира мне приятно угощать близких людей любого пола», — заявил он, вызвав бурные обсуждения в соцсетях.
Как сейчас живет ЗубалевичВ настоящее время актер продолжает активно сниматься и заниматься продюсированием. 2025 и 2026 годы выдались для него плодотворными. На экраны вышли проекты «Замуж по расчету» и «Мистер Ноготь». Уже состоялась премьера фильма «Дополнительное время», где он выступил как продюсер. Также в настоящее время в производстве находятся проекты «Челябинский раджа», «Тысяча и одна ложь», «Тоннель», «Очень сказочные дела», «Нерождённая-2», «Дубровский. Русский Зорро» и «Аляска», где Зубалевич выступает в качестве продюсера.
«Очень сложно сидеть на двух стульях, быть и продюсером, и актером, потому что, сосредоточившись на чем-то одном, ты обязательно упустишь что-то важное в другом. На продюсерах ответственности намного больше, в том числе и финансовой. И если я буду активно сниматься, то не больше 5 дней в месяц. А все хотят сильно больше, поэтому снимаюсь я мало и всё время отказываюсь», — объясняет Матвей свое редкое появление на экранах.