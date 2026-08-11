11 августа 2026, 14:34

Матвей Зубалевич (Фото: Instagram* /@zubalevichmatvei)

Актеру Матвею Зубалевичу, знакомому зрителям по ролям в сериалах «Физика или химия», «Корабль» и «Молодежка», 12 августа исполняется 38 лет. Этот уроженец Уфы прошел тернистый путь от дворовых драк до статуса одного из самых обсуждаемых актеров нового поколения. Его карьера — это калейдоскоп громких проектов, а личная жизнь — постоянный предмет слухов и пересудов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Матвея Зубалевича Личная жизнь Зубалевича Про «тарелочниц» Как сейчас живет Зубалевич



Биография Матвея Зубалевича

«Мы лазили по гаражам, дразнили кого-то, дрались. Многое нужно попробовать, чтобы понять, что такое хорошо и плохо».

Матвей Зубалевич (Фото: Instagram* /@zubalevichmatvei)

«Там долгие были этапы кастинга, я всё провалил. Абсолютно. Не готовился даже. Меня случайно заметил режиссёр после кастинга сидящим злым на крыльце кинотеатра, где проводили прослушивания», — рассказывал Зубалевич в интервью изданию ngs.ru.

Личная жизнь Зубалевича

Матвей Зубалевич и Полина Кнороз (Фото: Instagram* /@zubalevichmatvei)

«Я за классические отношения, где мужчины ухаживают, обеспечивают, где мужчина ответственный, где мужчина — опора. Но при этом до этого я никогда не чувствовал свою ценность и важность, и как будто бы первый раз в жизни я почувствовал, что человек стремится быть со мной», — делился актер.

Про «тарелочниц»

Матвей Зубалевич (Фото: Instagram* /@zubalevichmatvei)

«Я вообще такой человек, который никого не осуждает. И мне кажется, это достаточно категоричное заявление в сторону девушек. В моей парадигме мира мне приятно угощать близких людей любого пола», — заявил он, вызвав бурные обсуждения в соцсетях.

Как сейчас живет Зубалевич

«Очень сложно сидеть на двух стульях, быть и продюсером, и актером, потому что, сосредоточившись на чем-то одном, ты обязательно упустишь что-то важное в другом. На продюсерах ответственности намного больше, в том числе и финансовой. И если я буду активно сниматься, то не больше 5 дней в месяц. А все хотят сильно больше, поэтому снимаюсь я мало и всё время отказываюсь», — объясняет Матвей свое редкое появление на экранах.