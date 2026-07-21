Глава Балашихи Юров подал документы на выборы в Госдуму

21 июля 2026, 15:06

оригинал Сергей Юров (фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха)

Документы о выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы РФ подал глава Балашихи Сергей Юров в окружную избирательную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».





Ранее Юров победил на предварительном партийном голосовании. На выборы он идёт в одномандатном избирательном округе № 118, в который входят Балашиха и Реутов.





«Я долгое время работал в органах местного самоуправления в обоих этих муниципалитетах. Выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы — это возможность сделать следующий шаг, решать местные проблемы, используя федеральный уровень», — сказал Юров.