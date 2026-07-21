Глава Балашихи Юров подал документы на выборы в Госдуму
Документы о выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы РФ подал глава Балашихи Сергей Юров в окружную избирательную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Ранее Юров победил на предварительном партийном голосовании. На выборы он идёт в одномандатном избирательном округе № 118, в который входят Балашиха и Реутов.
«Я долгое время работал в органах местного самоуправления в обоих этих муниципалитетах. Выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы — это возможность сделать следующий шаг, решать местные проблемы, используя федеральный уровень», — сказал Юров.В свою очередь, в избирательной комиссии отметили, что люди, желающие стать кандидатами на выборах в Госдуму, должны подать документы до 22 июля.
Выборы в Государственную Думу и Московскую областную Думу назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.