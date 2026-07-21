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Глава Балашихи Юров подал документы на выборы в Госдуму

оригинал Сергей Юров (фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха)

Документы о выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы РФ подал глава Балашихи Сергей Юров в окружную избирательную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».



Ранее Юров победил на предварительном партийном голосовании. На выборы он идёт в одномандатном избирательном округе № 118, в который входят Балашиха и Реутов.

«Я долгое время работал в органах местного самоуправления в обоих этих муниципалитетах. Выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы — это возможность сделать следующий шаг, решать местные проблемы, используя федеральный уровень», — сказал Юров.
В свою очередь, в избирательной комиссии отметили, что люди, желающие стать кандидатами на выборах в Госдуму, должны подать документы до 22 июля.

Выборы в Государственную Думу и Московскую областную Думу назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.
Лев Каштанов

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