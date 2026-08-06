Общественная палата РФ подписала соглашение с партиями о наблюдении за выборами
Соглашение о наблюдении за голосованием на выборах в Госдуму подписали политические партии и Общественная палата РФ. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Документ предусматривает обмен опытом в подготовке наблюдателей и совместное обсуждение инструментов наблюдения, в том числе — за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Для «Единой России» основная цель этой избирательной кампании — легитимный результат. Обеспечить его нам будут помогать почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно. У нас создана технологическая платформа, которая позволяет в режиме реального времени смотреть за всем, что происходит на избирательных участках. И я призываю все партии к конструктивному взаимодействию», — сказал член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.Ранее соглашение о взаимодействие с Общественной палатой Московской области в вопросах наблюдения за ходом голосования подписали подмосковные отделения политических партий. Процесс выборов будет максимально открытым.
«Благодаря системе видеомониторинга любой желающий сможет не просто получать информацию из социальных сетей, где она не всегда бывает объективной, а лично увидеть, что происходит», — сказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.Голосование назначено на 18, 19 и 20 сентября. На эти дни в регионе откроется Ситуационный центр общественного наблюдения, где круглые сутки будут мониторить ход выборов и рассматривать поступающие обращения. Журналистов там обеспечат самой оперативной информацией.