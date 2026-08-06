Общественная палата РФ подписала соглашение с партиями о наблюдении за выборами

06 августа 2026, 10:25

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Соглашение о наблюдении за голосованием на выборах в Госдуму подписали политические партии и Общественная палата РФ. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».





Документ предусматривает обмен опытом в подготовке наблюдателей и совместное обсуждение инструментов наблюдения, в том числе — за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).





«Для «Единой России» основная цель этой избирательной кампании — легитимный результат. Обеспечить его нам будут помогать почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно. У нас создана технологическая платформа, которая позволяет в режиме реального времени смотреть за всем, что происходит на избирательных участках. И я призываю все партии к конструктивному взаимодействию», — сказал член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

«Благодаря системе видеомониторинга любой желающий сможет не просто получать информацию из социальных сетей, где она не всегда бывает объективной, а лично увидеть, что происходит», — сказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.