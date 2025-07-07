Певец Алексей Гоман станет хедлайнером концерта ко Дню семьи в Петербурге
Победитель конкурса реалити-шоу «Народный артист», певец и автор песен Алексей Гоман станет хедлайнером концерта, который состоится в Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля в БКЗ «Октябрьский».
Гоман рассказал «Петербургскому дневнику» об ассоциациях, которые у него вызывает город на Неве.
«История, грандиозное величие, мосты, красивые женщины, бесконечное творчество с легкой приятной сумасшедшинкой, студенческое настроение. Пусть я учился на заочном в Санкт-Петербурге в «Кульке» и приезжал только на сессии, но молодой творческий дух города поселился навсегда», — отметил музыкант.
Он также отметил, что любовь, семья и дети являются всеми радостями жизни. По словам Гомана, семья — это тыл и аэродром, откуда человек взлетает к своим свершениям и куда приземляется обратно.
Тем временем в музее-заповеднике «Томская Писаница» Кемеровской области в ночь на 7 июля отметили день Ивана Купалы, пишет «Сiбдепо».
Жители Кузбасса приехали на праздник целыми семьями, где смогли прикоснуться к старинным обычаям. Для гостей мероприятия подготовили концерт фольклорных коллективов, и различные мастер-классы, в ремесленных рядах мастера учили делать обереги, ткать на станках и плести венки.
Изюминкой праздника стали прыжки через костер и огненное шоу.