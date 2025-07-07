Певец Алексей Гоман станет хедлайнером концерта ко Дню семьи в Петербурге

07 июля 2025, 13:02

Алексей Гоман (Фото: Telegram @AlexeyGOMAN)

Победитель конкурса реалити-шоу «Народный артист», певец и автор песен Алексей Гоман станет хедлайнером концерта, который состоится в Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля в БКЗ «Октябрьский».





Гоман рассказал «Петербургскому дневнику» об ассоциациях, которые у него вызывает город на Неве.





«История, грандиозное величие, мосты, красивые женщины, бесконечное творчество с легкой приятной сумасшедшинкой, студенческое настроение. Пусть я учился на заочном в Санкт-Петербурге в «Кульке» и приезжал только на сессии, но молодой творческий дух города поселился навсегда», — отметил музыкант.