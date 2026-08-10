Как проголосовать на выборах в Госдуму и Мособлдуму: все способы и сроки
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы состоятся с 18 по 20 сентября. Жители Подмосковья смогут самостоятельно выбрать удобный формат голосования — прийти на избирательный участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием или оформить голосование на дому. В этот же период в четырех городских округах региона пройдут выборы депутатов муниципального уровня.
Трехдневный формат голосования утвердила Центральная избирательная комиссия. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, проведение выборов в течение нескольких дней повышает удобство для граждан и одновременно служит дополнительной мерой безопасности. Единый день голосования — 20 сентября — ранее определил указом президент России Владимир Путин.
Где и как можно проголосовать
Жители Московской области смогут воспользоваться одним из нескольких вариантов. Традиционный способ предполагает личное посещение избирательного участка. Кроме того, доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а граждане, которые по уважительной причине не могут самостоятельно прийти на участок, вправе проголосовать дома.
Возможностью голосования на дому могут воспользоваться, в частности, люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, а также граждане, которым необходимо ухаживать за нуждающимися в постоянной помощи.
Избирательные участки будут открыты все три дня с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня понадобится паспорт.
Если избиратель не может прийти на участок лично, ему необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию и подать устное либо письменное заявление. Сделать это можно с 10 сентября и до 14:00 20 сентября. После этого представители комиссии приедут по месту жительства гражданина и организуют голосование.
Как воспользоваться ДЭГ
Для участия в дистанционном электронном голосовании потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и предварительная регистрация в системе ДЭГ в установленные сроки. В большинстве регионов подать заявление можно будет с 3 по 14 сентября. Для Москвы предварительная регистрация не предусмотрена.
Само электронное голосование продлится все три дня — с 18 по 20 сентября.
Если при использовании ДЭГ возникнут технические или иные сложности, избиратель сможет обратиться в территориальную избирательную комиссию. При этом гражданин, зарегистрированный для участия в электронном голосовании, не лишается возможности прийти на участок лично. В этом случае комиссия сначала проверит, не был ли уже отдан электронный голос. Если голосование через ДЭГ не проводилось, избирателю выдадут бумажный бюллетень.
Отдельная возможность предусмотрена для граждан, которые в дни выборов будут находиться за пределами места своей регистрации. Они могут заранее оформить заявление о включении в список избирателей по месту пребывания.
Подать такое заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию. С 9 по 14 сентября документ также можно будет оформить непосредственно в участковой комиссии.
Как будут выбирать депутатов Госдумы
Выборы в Государственную думу пройдут по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатских мандатов 225 распределят между кандидатами, выдвинутыми по одномандатным округам, еще 225 — между политическими партиями по федеральным партийным спискам.
В избирательной кампании участвуют 17 политических партий. В их числе пять парламентских — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Также в выборах участвуют «Яблоко», «Демократическая партия России», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия за справедливость!», «Партия прогресса», «Российская партия свободы и справедливости», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Казачья партия Российской Федерации», «Партия Возрождения России» и «Партия прямой демократии».
Парламентские партии, а также политические объединения, представленные в законодательных органах субъектов РФ, имеют право выдвигать кандидатов без предварительного сбора подписей избирателей.
Выборы в Московскую областную думу
Формирование Московской областной думы также пройдет по смешанной системе. Всего будет избрано 50 депутатов. Половину мандатов — 25 — получат победители в одномандатных округах. Еще 25 депутатских мест распределят между кандидатами, включенными в территориальные партийные списки.
Таким образом, избиратели смогут одновременно выразить поддержку конкретному кандидату и выбранной ими политической партии.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что после выборов депутатам предстоит отчитаться перед жителями о проделанной работе и совместно определить основные направления дальнейшего развития муниципалитетов.
«Впереди у нас большая отчетная кампания перед избирателями. В начале следующего года депутаты расскажут о том, что удалось сделать. Но главное — вместе с жителями определят приоритеты развития каждого муниципалитета», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
Где пройдут муниципальные выборы
Одновременно с федеральными и региональными выборами, с 18 по 20 сентября, состоятся муниципальные кампании в четырех городских округах Московской области. Депутатов местных советов будут выбирать жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что развитие дистанционных и других современных форм голосования делает участие в избирательном процессе более доступным.
«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — заявил глава региона.