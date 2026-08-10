Как проголосовать на выборах в Госдуму и Мособлдуму: все способы и сроки

10 августа 2026, 10:18

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы состоятся с 18 по 20 сентября. Жители Подмосковья смогут самостоятельно выбрать удобный формат голосования — прийти на избирательный участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием или оформить голосование на дому. В этот же период в четырех городских округах региона пройдут выборы депутатов муниципального уровня.





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Трехдневный формат голосования утвердила Центральная избирательная комиссия. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, проведение выборов в течение нескольких дней повышает удобство для граждан и одновременно служит дополнительной мерой безопасности. Единый день голосования — 20 сентября — ранее определил указом президент России Владимир Путин.





Где и как можно проголосовать

Фото: iStock/Diy13

Как воспользоваться ДЭГ

Как будут выбирать депутатов Госдумы

Фото: iStock/Oleg Elkov

Выборы в Московскую областную думу

«Впереди у нас большая отчетная кампания перед избирателями. В начале следующего года депутаты расскажут о том, что удалось сделать. Но главное — вместе с жителями определят приоритеты развития каждого муниципалитета», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

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Где пройдут муниципальные выборы

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — заявил глава региона.