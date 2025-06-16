Политолог раскрыл, кому выгоден конфликт между Ираном и Израилем
Политолог Сергей Марков рассказал кому выгоден раздор между Ираном и Израилем
Дипломат Сергей Марков в беседе с «Татар-информ» поделился своими мыслями, касательно раздора на Ближнем Востоке. По мнению Маркова, конфликт между Ираном и Израилем мало для кого несёт пользу, однако некоторым странам выгодно поражение исламской республики.
Политолог отметил, что сама разразившаяся война между двумя государствами мало кому выгодна, но поражение Ирана интересует очень многих.
«Это выгодно США, поскольку речь идет о ликвидации режима в Иране, это выгодно Саудовской Аравии и вообще всем арабским суннитским странам, выгодно и западным странам, поскольку Иран – антизападное государство», — сообщил Марков «Татар-информ».Эксперт считает, что проигрыш Ирана невыгоден Китаю, Пакистану и России. По мнению Маркова, Китай уже участвует в конфликте и может помочь Тегерану через Пакистан, который является экономическим союзником КНР и ядерной державой.
Ранее сообщалось, как будет развиваться конфликт между Ираном и Израилем.