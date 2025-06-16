Политолог раскрыл, кому выгоден конфликт между Ираном и Израилем

16 июня 2025, 17:36

Политолог Сергей Марков рассказал кому выгоден раздор между Ираном и Израилем

Фото: Istock/Achisatha Khamsuwan

Дипломат Сергей Марков в беседе с «Татар-информ» поделился своими мыслями, касательно раздора на Ближнем Востоке. По мнению Маркова, конфликт между Ираном и Израилем мало для кого несёт пользу, однако некоторым странам выгодно поражение исламской республики.





Политолог отметил, что сама разразившаяся война между двумя государствами мало кому выгодна, но поражение Ирана интересует очень многих.

«Это выгодно США, поскольку речь идет о ликвидации режима в Иране, это выгодно Саудовской Аравии и вообще всем арабским суннитским странам, выгодно и западным странам, поскольку Иран – антизападное государство», — сообщил Марков «Татар-информ».