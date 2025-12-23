«По-русски это называется струсить»: Мария Захарова изменила правила игры МИД, или почему Западу не по зубам язык «железной леди»?
Директор Департамента информации и печати МИД России, член Коллегии МИД и чрезвычайный и полномочный посол Мария Захарова 24 декабря отмечает свой 50-летний юбилей. Она является первым и единственным в истории российского внешнеполитического ведомства женщиной на этом посту. Для одних она — икона стиля и принципиальная защитница национальных интересов, чьи брифинги разбирают на цитаты. Для других — источник бесконечных скандалов и автор провокационных постов. О жизни политика читайте в материале «Радио 1».
Дипломат по наследству: путь от Пекина до ЛубянкиМария Владимировна Захарова родилась 24 декабря 1975 года в Москве в семье дипломатов. Её судьба была предопределена с детства: отец, Владимир Юрьевич Захаров — известный востоковед и дипломат, долгие годы работавший в Китае. Мать, Ирина Владиславовна — искусствовед, заслуженный деятель искусств России. Значительную часть детства Мария провела в Пекине, где работали родители, в совершенстве овладев китайским языком.
После окончания факультета международной журналистики МГИМО в 1998 году её карьера развивалась стремительно и линейно. Она прошла путь от редактора журнала «Дипломатический вестник» до пресс-секретаря Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке (2005–2008 гг.). В 2015 году произошла историческая ротация: Захарова была назначена директором Департамента информации и печати МИД России, сменив Александра Лукашевича и став первой женщиной на этой должности за всю историю ведомства. Сегодня она обладает высшим дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посла, является членом Коллегии МИД и Совета по внешней и оборонной политике.
Личная жизнь Марии Захаровой: брак, дочь и тень отцаВопреки публичной активности, личная жизнь Захаровой остаётся тщательно оберегаемой территорией. Известно, что в 2005 году, во время работы в Нью-Йорке, она вышла замуж за Андрея Макарова, который работает менеджером в российской компании. В 2010 году у пары родилась дочь Марьяна. Захарова редко выставляет семейную жизнь напоказ, делая исключение разве что для ностальгических архивных фото со свадьбы.
Гораздо чаще в её публичном поле присутствует фигура отца, Владимира Захарова, чей профессиональный путь явно служил для неё образцом. Интересы матери в области искусства также нашли отражение. Мария Владимировна пишет стихи и песни, которые исполняют известные артисты. На открытии Московского международного кинофестиваля в 2017 году прозвучала её композиция «Верните память», в 2020 году был снят клип с участием Максима Фадеева и Валерии на песню «До предела», в 2025 вышел релиз трека «Белая стая» рэпера Птахи. Её увлечение танцами (знаменитое исполнение «Калинки» на саммите АСЕАН и лезгинки на молодёжном форуме «Машук-2019») также стало частью медийного образа.
Поле битвы — социальные сети: топ-5 скандальных эпизодов с Захаровой
Дело о «чеченских геях»* (2017)Когда западные СМИ заинтересовались сообщениями о преследованиях ЛГБТ* в Чечне, финский журналист обратился в МИД России. Захарова заявила, что договорилась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым об организации поездки репортёра в республику для изучения ситуации на месте. После того как журналист отказался от поездки, сославшись на редакцию, Захарова опубликовала уничижительный комментарий, обвинив его в трусости. Этот эпизод многими на западе был расценен как циничное издевательство и игнорирование серьёзности проблемы.
«Со мной он общался преисполненный решимости и творческого задора. И я ему верю... но факт остается фактом: финский журналист отозвал свое решение ехать в Чечню... Не знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по-русски это называется "струсить"», — так Захарова комментировала отказ финского журналиста от поездки в Чечню.
Спор о «русофобии» и исторических преступленияхВ 2018 году, после скандала с отравлением Скрипаля, Захарова в ответ на обвинения в адрес России опубликовала длинный список исторических преступлений Великобритании, включая геноцид тасманийцев и буров. Этот приём — ответ на современные обвинения масштабными историческими экскурсами — стал её фирменным стилем.
«Допрос» президента Сербии (2020). После визита Александра Вучича в Белый дом Захарова в соцсетях разместила фотографию, где сербский лидер сидит на одиноком стуле напротив стола Дональда Трампа. Вторым изображением был кадр из фильма «Основной инстинкт» с провокационной позой Шэрон Стоун. Подпись гласила:
«Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото №2».
Этот пост вызвал международный скандал и резкую критику в Белграде. Извиняться перед Вучичем пришлось лично Владимиру Путину и Сергею Лаврову.
Философия о «либеральном распаде»Захарова регулярно позволяет себе высказывания в адрес Запада. Например, комментируя отставку британского премьера Бориса Джонсона, она заявила:
«Всем очевидно: либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу».
Подобные заявления формируют образ России как государства, презирающего «прогнивший» Запад.
Война с иноагентами и «цивилизованным миром»Захарова — постоянный участник жёсткой риторической кампании против тех, кого власть именует «иноагентами». Она неоднократно парировала высказываниям музыканта Андрея Макаревича**, внесённого в соответствующий реестр. А на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о санкциях («Не будет им больше шопинга в Милане...») она ответила напоминанием о тысячах погибших в Донбассе, заявив, что «подобное поведение цивилизованных стран граничило с потерей человеческого облика».
«Железная леди» Европе не по душеЗа свою деятельность Мария Захарова попала под персональные санкции США, Великобритании, ЕС, Австралии и Японии. Одновременно она была награждена российскими государственными наградами, включая ордена Дружбы, Почёта и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Мария Захарова создала и возглавила новую школу дипломатии — агрессивную, медийную, работающую не столько с правительствами, сколько с общественным мнением через соцсети. Её скандалы — не досадные ошибки, а часть продуманной стратегии, где каждая провокация является оружием. В день её юбилея ясно одно: «железная леди» российского МИДа не собирается менять стиль. А значит, новые скандалы — лишь вопрос времени.