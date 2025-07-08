Драка между оппозицией и провластной партией произошла в парламенте Армении
Драка между представителями оппозиционной фракции «Армения» и провластной партии «Гражданский договор» произошла в армянском парламенте. Об этом сообщили коллеги депутата Артура Саркисяна из оппозиции.
Потасовка произошла при обсуждении лишения Саркисяна неприкосновенности. Политик хотел уйти домой, чтобы дождаться решения там, но его остановили. Кроме того, парламентария обвинили в «попытке захвата власти» и «подготовке теракта». По аналогичному делу проходит архиепископ Баграт Галстанян. В 2024 году он участвовал в демонстрациях против премьера Армении Никола Пашиняна.
В начале июля МИД республики заявил о ее желании стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
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