10 сентября 2026, 03:33

Фото: iStock / Aroma photography

Вечером 23 января 2016 года 23-летний омский таксист Илья Серов (все имена изменены) вышел на подработку, чтобы заработать деньги на лекарства для беременной жены. Он принял заказ от двух пьяных мужчин, которые всю поездку капризничали из-за музыки и требовали остановок у магазинов. Когда водитель перестал реагировать на их просьбы, пассажиры решили его убить. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Должен был стать отцом «Мы на "Рено" застряли» Просто так захотели убить Похороны таксиста Приговор убийцам

Должен был стать отцом

«Илья был добрым, отзывчивым парнем. Он очень хотел ребенка и старался сделать все, чтобы мы ни в чем не нуждались», — позже вспоминала его супруга.

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«Братишка! Сделай музыку погромче»,— потребовал один из пассажиров, едва устроившись в салоне.

«Платите здесь либо садитесь и едем обратно!» — заявил пассажирам таксист.

«Мы на "Рено" застряли»

Фото: iStock / Sergei Ramiltsev

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«Мужики, помогите! У нас "Рено Логан" застрял — подтолкните тачку»,— обратился Ковалев к полицейским.

«Им сильно повезло, что полиция поймала их раньше таксистов. В противном случае судить пришлось бы или трупы, или инвалидов», — писали омичи.

Просто так захотели убить

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«Они сразу заявили, что собирались убить таксиста», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Омской области.

Похороны таксиста

«Мы пока не хотим озвучивать цифры, но уже сейчас можем сказать: сумма собрана очень приличная. Все деньги пойдут вдове Ильи. Мы ей уже передали всю сумму», — сообщил он.

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«Не знаем, из каких источников это взято, но крайне возмущены услышанным! С нами никто не связывался! И с этими людьми и их родственниками будем разбираться только в суде! Ни о какой денежной компенсации даже слышать не хотим! Жизнь Ильи, да и любого человека бесценна!» — заявила женщина.

«А мы еще все думаем, нужна ли нам смертная казнь. А вы спросите у жены, потерявшей мужа. Или у ребенка, который отца никогда не увидит».

Приговор убийцам

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«Пусть сидят и помнят каждый день, что они сделали. Это не вернет Илью, но хотя бы справедливость восторжествовала».