«А давай его зарежем?»: как капризы пьяных пассажиров из-за музыки привели к жестокому убийству 23-летнего таксиста. Подробности трагедии в Омске
Вечером 23 января 2016 года 23-летний омский таксист Илья Серов (все имена изменены) вышел на подработку, чтобы заработать деньги на лекарства для беременной жены. Он принял заказ от двух пьяных мужчин, которые всю поездку капризничали из-за музыки и требовали остановок у магазинов. Когда водитель перестал реагировать на их просьбы, пассажиры решили его убить. Подробнее — в материале «Радио 1».
Должен был стать отцомИлья Серов работал на железной дороге, а в свободное время подрабатывал таксистом. Его жена Ольга находилась на сохранении и должна была родить в мае. Семье требовались деньги на дорогие лекарства, да и дополнительные средства перед появлением ребенка никогда не были лишними.
«Илья был добрым, отзывчивым парнем. Он очень хотел ребенка и старался сделать все, чтобы мы ни в чем не нуждались», — позже вспоминала его супруга.Вечером 23 января Илья вышел из дома и сел в свой «Рено Логан». В последний раз в своей жизни. Около 22:00 через диспетчерскую службу такси Илья принял заказ. Когда он прихеал забрать пассажиров, из частного дома вышли двое мужчин — 23-летний Роман Ковалев и его 25-летний двоюродный брат Дмитрий Власов. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Они сказали водителю, что сначала им необходимо доехать до другого района, чтобы забрать жену Ковалева, а затем вернуться обратно.
«Братишка! Сделай музыку погромче»,— потребовал один из пассажиров, едва устроившись в салоне.Илья прибавил звук. Но пассажиры продолжили капризничать: то требовали сделать музыку громче, то просили убавить ее. Несколько раз мужчины заставляли водителя остановиться у магазина, чтобы купить водку.
Водитель терпел их требования. Однако, когда машина приехала по адресу, Ковалев вышел и отправился в дом. Около 20 минут Илье пришлось ждать его возвращения. Наконец мужчина появился, но без жены. Она отказалась ехать.
«Платите здесь либо садитесь и едем обратно!» — заявил пассажирам таксист.Мужчины огрызнулись, но согласились вернуться. По дороге они снова начали требовать музыку и остановку у ларька. На этот раз Илья решил не реагировать на их просьбы. Он хотел лишь поскорее довезти пассажиров и закончить поездку. Мужчины раздражались все сильнее. В какой-то момент один из них спросил другого: «А давай его зарежем?»
«Мы на "Рено" застряли»Когда автомобиль подъехал к дому мужчин, Ковалев вышел из машины. Он сказал, что зайдет за деньгами, чтобы расплатиться с водителем. Но вместо денег мужчина взял в доме нож. Все происходящее видела его мать. Женщина пыталась остановить сына и уговаривала его не совершать задуманное, однако тот не послушал ее.
Ковалев вернулся в автомобиль, сел на заднее сиденье и дважды ударил водителя ножом. К расправе присоединился его двоюродный брат Власов. Он нанес Илье еще пять ударов. Перед смертью Илья успел воспользоваться специальным приложением и отправить другим таксистам сигнал бедствия. Коллеги сразу же выехали ему на помощь. Но спасти водителя уже не удалось.
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После убийства мужчины погрузили тело Ильи в автомобиль и направились к озеру Чередовое. Они хотели избавиться от тела и скрыть следы преступления. На берегу озера убийцы выбросили тело. Однако «Рено Логан» застрял в снегу.
Вытащить автомобиль самостоятельно мужчины не смогли. Тогда Ковалев вышел на дорогу и решил остановить проезжавшую машину. Ею оказался экипаж патрульно-постовой службы.
«Мужики, помогите! У нас "Рено Логан" застрял — подтолкните тачку»,— обратился Ковалев к полицейским.К тому моменту сотрудники полиции уже получили ориентировку о нападении на таксиста. Мать Ковалева, ставшая свидетельницей расправы, также успела вызвать правоохранителей. Полицейские осмотрели машину и заподозрили неладное. В результате обоих мужчин задержали. Позже жители Омска обсуждали случившееся в социальных сетях.
«Им сильно повезло, что полиция поймала их раньше таксистов. В противном случае судить пришлось бы или трупы, или инвалидов», — писали омичи.
Просто так захотели убитьВо время первого допроса задержанные начали перекладывать вину друг на друга. Позже оба полностью признались в содеянном. При этом мужчины подчеркнули, что не собирались грабить таксиста. По версии следствия, причиной убийства стала их обида на водителя, который отказался включать музыку по их требованию и останавливаться возле магазина.
«Они сразу заявили, что собирались убить таксиста», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Омской области.
Похороны таксистаНа похороны Ильи Серова пришли около сотни его коллег-таксистов. Водители организовали автомобильную колонну и проехали по городу. Коллеги также объявили сбор средств для вдовы погибшего. Организатор акции рассказал, что участникам удалось собрать значительную сумму.
«Мы пока не хотим озвучивать цифры, но уже сейчас можем сказать: сумма собрана очень приличная. Все деньги пойдут вдове Ильи. Мы ей уже передали всю сумму», — сообщил он.Ольга, узнав о гибели мужа, сразу выписалась из роддома. Вскоре после трагедии некоторые СМИ сообщили, что вдова якобы ведет переговоры с родственниками убийц о денежной компенсации. Девушка была возмущена появлением таких сообщений.
«Не знаем, из каких источников это взято, но крайне возмущены услышанным! С нами никто не связывался! И с этими людьми и их родственниками будем разбираться только в суде! Ни о какой денежной компенсации даже слышать не хотим! Жизнь Ильи, да и любого человека бесценна!» — заявила женщина.Убийство таксиста вызвало широкий общественный резонанс в Омске. Горожане требовали сурового наказания для виновных. На форумах пользователи писали:
«А мы еще все думаем, нужна ли нам смертная казнь. А вы спросите у жены, потерявшей мужа. Или у ребенка, который отца никогда не увидит».После гибели Ильи в Омске за одну неделю произошло еще два нападения на таксистов. Водители начали объединяться и предпринимать дополнительные меры безопасности. Они стали подключать к своим программам ГИБДД и сотрудников вневедомственной охраны.
Приговор убийцам18 мая 2016 года Омский областной суд вынес приговор по делу об убийстве Ильи Серова. Суд признал Дмитрия Власова и Романа Ковалева виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Дмитрию Власову на тот момент было 25 лет. Ранее он уже дважды получал судимости за хищения и преступления, связанные с наркотиками. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы. Роману Ковалеву было 23 года. До убийства таксиста он не имел судимостей. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Оба должны были отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Кроме основного срока заключения суд назначил каждому по одному году ограничения свободы после освобождения. Также суд постановил взыскать с осужденных в пользу матери погибшего по 1 миллиону рублей с каждого в качестве компенсации морального вреда.
Жена погибшего не присутствовала при оглашении приговора. Позже вдова прокомментировала решение суда в социальных сетях:
«Пусть сидят и помнят каждый день, что они сделали. Это не вернет Илью, но хотя бы справедливость восторжествовала».