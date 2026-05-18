Бабушка умерла, так и не узнав судьбу внучки: спустя 16 лет стало известно, куда пропала 22-летняя девушка из Иркутской области. Кем оказался убийца?
Декабрь 2009 года. Небольшой шахтерский город в Иркутской области живет обычной жизнью, пока в местное отделение милиции не поступает заявление о пропаже молодой женщины. 22-летняя Алина Воронова внезапно исчезает из собственной квартиры. Сначала окружающие уверены — девушка скоро вернется сама. Однако проходят недели, месяцы и годы, а о судьбе Алины никто ничего так и не узнает. Тело пропавшей не нашли даже спустя 16 лет. Однако следователям все же удалось выйти на след убийцы. Подробнее — в материале «Радио 1».
Как начались поиски Алины ВороновойИз близких родственников у Алины (все имена изменены) оставалась только бабушка. Отец ушел из семьи, когда девочка была еще маленькой, а спустя несколько лет умерла мать. После трагедии пожилая женщина фактически заменила внучке родителей.
После совершеннолетия Алина переехала в квартиру, доставшуюся ей по наследству. Работала девушка продавцом на местном рынке. Знакомые рассказывали, что она могла выпить, однако в запои не уходила и в целом старалась следить за собой. Именно бабушка первой почувствовала неладное.
«Женщина пришла в гости, а входная дверь оказалась открытой. Внутри — ни души. Из вещей ничего не пропало, кроме ковра, лежавшего на полу в зале», — рассказывала следователь СУ СКР по Иркутской области.Пожилая женщина сразу поняла: с Алиной случилась беда. Она годами ходила по инстанциям, просила продолжать поиски и умоляла правоохранителей разобраться в исчезновении внучки. Однако расследование постепенно зашло в тупик. Дело отправили в архив.
Бабушка так и не узнала, что произошло с девушкой. В 2019 году женщина умерла, не дождавшись ответа на главный вопрос своей жизни.
Новое убийство помогло раскрыть старое преступлениеПерелом в деле произошел только осенью 2025 года. В конце октября в Черемхове нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. К расследованию подключились следователи из Иркутска. Во время допросов сотрудники СК начали работать с окружением погибшего.
Один из свидетелей заявил, что ничего не знает о недавнем убийстве, однако неожиданно вспомнил историю, произошедшую еще в 2009 году. По его словам, погибший мужчина по имени Денис помогал своему брату скрывать убийство девушки. Свидетель даже назвал имя жертвы — Алина Воронова.
Следователи подняли архивные материалы и действительно обнаружили старое дело о бесследном исчезновении молодой продавщицы. Главным подозреваемым оказался Виктор Лапшин — рецидивист с огромным криминальным стажем. На тот момент мужчина уже находился в колонии, где отбывал очередной срок.
Кто такой Виктор Лапшин и почему его боялся весь городСледователи выяснили, что Виктор Лапшин большую часть жизни провел за решеткой. Первую судимость он получил еще подростком. В 15 лет его отправили в колонию по статье «убийство с особой жестокостью». Позже последовали новые сроки — за разбои, грабежи и жестокие избиения.
Местные жители характеризовали Лапшина как крайне агрессивного и вспыльчивого человека. Его боялись даже родственники. Однако самым страшным оказалось другое — именно с этим человеком жила пропавшая Алина Воронова.
По городу давно ходили слухи, что Виктор когда-то напал на девушку в подъезде и изнасиловал ее. Несмотря на произошедшее, Алина не стала обращаться в милицию. Более того, спустя некоторое время начала жить вместе со своим мучителем. Почему девушка решила остаться рядом с опасным человеком, так и осталось загадкой.
Как произошло убийство Алины ВороновойВесной 2026 года сотрудники СОБР задержали Виктора Лапшина сразу после его освобождения из колонии. Мужчине предъявили обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Во время допроса Лапшин признал вину. По его словам, причиной расправы стала ревность. Он утверждал, что вечером в декабре 2009 года пришел домой и увидел Алину с другим мужчиной — соседом.
Между ними вспыхнул конфликт. Тогда Виктор позвонил младшему брату Денису, с которым поддерживал хорошие отношения. Тот приехал через несколько минут.
«Лапшин начал жестоко избивать девушку. Она начала кричать. Лапшин испугался, что кто-то из соседей вызовет милицию, поэтому стал душить её. По версии следствия, в этот момент ныне погибший Денис держал жертву», — делился следователь.После убийства мужчины перенесли тело в ванную комнату и начали отмывать кровь.
Соседи слышали крики, но не вызвали милициюОдна из соседок спустя годы рассказала следователям, что хорошо помнит ту ночь. Женщина слышала громкие крики и шум за стеной, однако не придала этому значения, поскольку пара регулярно устраивала скандалы.
Позже, около трех часов ночи, соседка проснулась от шума льющейся воды. В пять утра вода в квартире соседей все еще продолжала течь, что показалось женщине странным. К тому моменту братья уже пытались уничтожить следы преступления.
Как преступники пытались скрыть тело девушкиПосле убийства Виктор и Денис завернули тело Алины в ковер и вывезли его на машине в район угольного разреза. Из-за промерзшей земли мужчины не смогли выкопать яму, поэтому просто присыпали тело снегом.
На следующий день братья вернулись на место преступления и попытались сжечь останки. Когда это не удалось, Виктор, по версии следствия, расчленил тело топором. Голову и руки мужчины выбросили в разных безлюдных местах, где обитали стаи бродячих собак. Остальную часть тела преступники спрятали в заброшенном дачном доме и подожгли строение. Тогда никто даже не подумал искать человеческие останки среди пепелища — участок давно пустовал.
Почему следователи уверены в виновности Виктора ЛапшинаНесмотря на то что останки Алины Вороновой до сих пор не нашли, у следствия оказалось достаточно доказательств. Специалситы получили показания самого подозреваемого, допросили главных свидетелей и обнаружили следы замытой крови в квартире погибшей.
Для проведения генетической экспертизы сотрудники правоохранительных органов нашли биологического отца Алины и взяли образцы ДНК. Экспертиза подтвердила: кровь в квартире действительно принадлежала пропавшей девушке.
Сейчас сотрудники Следственного комитета продолжают поиски останков. Для расследование убийства, совершенного в Черемхове 16 лет назад, сформировали специальную следственно-оперативную группу из опытных следователей и сотрудников ГУ МВД по Иркутской области. Следователи-криминалисты повторно изучили материалы дела и назначили дополнительные экспертизы.
Ключевым моментом стали показания свидетеля, который рассказал о причастности Виктора Лапшина к убийству. После этого сотрудники СОБР задержали подозреваемого сразу после его освобождения из колонии.
Сейчас фигурант находится под стражей. Ему предъявили обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следствие готовится передать материалы дела в суд.